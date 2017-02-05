إيحاءات جنسية خلف الـ «M» الذهبية لشعار ماكدونالدز - صحيفة صدى الالكترونية

إيحاءات جنسية خلف الـ «M» الذهبية لشعار ماكدونالدز
يحمل حرف M في شعار ماكدونالدز معنى أبعد من الأطعمة المالحة، إذ يرمز هذا الشعار إلى ثديين، وعلى وجه الخصوص ثديي الأم، باعتبارهما المصدر الأول الذي يتلقى منه الطفل الغذاء وهذا ليس بالأمر المزعج لكنه مضحك.
وعند اكتشاف هذه الحقيقة في ستينيات القرن الماضي، أكدت الإذاعة البريطانية بي بي سي حينها أن الشركة كانت تفكر في ذلك الوقت في تغيير تصميم شعارها.
وفي المقابل، نصح استشاري التصميم والأخصائي النفسي لويس شيسكين، بعدم اتخاذ هذه الخطوة وتغيير تصميم شعار الشركة، وفعلاً، نجح شيسكين في إقناع شركة ماكدونالدز بالحفاظ على الأقواس الذهبية في شعارها؛ معتبراً أن هذه الأقواس الذهبية ليست مهمة فقط لهوية العلامة التجارية، وإنما لعبت دوراً في استقطاب الزبائن.
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 3 شهور
حذروا أهاليكم وأبناؤكم من الوجبات السريعه لما تحتويه من أضرار كبيره على القلب والشرايين والمخ .
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 3 شهور
يقول أحد طلبة الطب في إمريكا ..
أنه في السنة الأخيره للتخرج .. يدرسون علم الأنسجه ..
وقبل التخرج ..
أعطاهم الدكتور أو البروفسور المشرف عليهم قطعة لحم ..
وطلب منهم أن يختبروها .. فماذا وجدوا !!؟؟
وجدوا أنها مليئة بأنسجة الشعر والعظام !!
هل تعلمون ماهي هذه اللحمه ؟
إنها لحمة مرتديلا أ و نقانق !!!!!!!!!!!؟
إنتبهوا من اللحوم المصنعه .. ( الهامبرجر و النقانق و المرتديلا ) و ( المسحب )
إذا .. ماهو الحل .. ؟
الحل ..
لا تأكل إلا قطع اللحم أو الدجاج
أوصال لحم أو أوصال دجاج فقط
أما المسحب والبرجر والكباب ..
هذه اللحوم المصنعه إبتعدوا عنها ,
حفظ الله الجميع .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10129 ] نشر منذ 3 شهور
مطاعم الوجبات السريعه مضره اكثر من فائدتها على الجميع
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8070 ] نشر منذ 3 شهور
ماحبه 😷😷
رحنا مره الرياض وقلت بجربه وليتني ماجربته
الله يديم النعمه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6961 ] نشر منذ 3 شهور
حتى الحروف فيهاا جنس وماجنسس ء😂😂 !
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2942 ] نشر منذ 3 شهور
والله مادرينا نشوفه حرف عادي
لكن اللي أفكارهم ( وسخة ) كل شئ يحورونه حتى الكلام وبعض الأفعال العفوية.
حتى بعض الفواكه والخضروات ماسلمت من أفكارهم الوسخة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 3 شهور
أخبرني أحدالأصدقاء نقلا عن أحد الدكاترة عن قوله أن وجبة منزلية يتناولها الشخص من يد إمرآة لاتعلم ولاتعرف أبجديات الطبخ أنفع واصح وأفضل من أن يأكل من مطعم أومن طاهي لا يعلم أي الزبون عن المكان أو العمالة أونظافة الآنية أونظافة وصلاحية الطعام الذي يقدم إلية.
لاكن للأسف الشديد أن البعض منا أخذ الأكل من المطاعم بأختلاف مسمياتها وطلب التوصيل المنزلي(دليفري)من التطور والمدنية الحديثة ولاكن العكس صحيح،
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1214 ] نشر منذ 3 شهور
ما لاحظت أي علاقة بين الثدي وشعار الشركة.
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5375 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههه