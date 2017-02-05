إيحاءات جنسية خلف الـ «M» الذهبية لشعار ماكدونالدز - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

يحمل حرف M في شعار ماكدونالدز معنى أبعد من الأطعمة المالحة، إذ يرمز هذا الشعار إلى ثديين، وعلى وجه الخصوص ثديي الأم، باعتبارهما المصدر الأول الذي يتلقى منه الطفل الغذاء وهذا ليس بالأمر المزعج لكنه مضحك.

وعند اكتشاف هذه الحقيقة في ستينيات القرن الماضي، أكدت الإذاعة البريطانية بي بي سي حينها أن الشركة كانت تفكر في ذلك الوقت في تغيير تصميم شعارها.

وفي المقابل، نصح استشاري التصميم والأخصائي النفسي لويس شيسكين، بعدم اتخاذ هذه الخطوة وتغيير تصميم شعار الشركة، وفعلاً، نجح شيسكين في إقناع شركة ماكدونالدز بالحفاظ على الأقواس الذهبية في شعارها؛ معتبراً أن هذه الأقواس الذهبية ليست مهمة فقط لهوية العلامة التجارية، وإنما لعبت دوراً في استقطاب الزبائن.