النصر يستعيد توازنه بثلاثية في شباك الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

استعاد النصر طريق الانتصارات بفوز كبير خارج ملعبه أمام مضيفه الخليج 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت في ختام مباريات الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفي. تقدم النصر في الدقيقة 22 عن طريق قاسم لاجامي لاعب الخليج هدف في مرماه وأضاف اللاعب محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 39 وفي الدقيقة 67 أهدر السهلاوي ركلة جزاء، قبل أن يسجل زميله توماسوف هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2.

بتلك النتيجة رفع النصر رصيده لـ 35 نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.