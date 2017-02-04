النقل يلزم الشاحنات بتركيب حواجز السلامة قبل نهاية العام - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وجهت هيئة النقل العام جميع الشاحنات سواءً العاملة بأجر أو شاحنات النقل الخاص بتركيب حواجز الحماية من كافة جنبات الشاحنات وفق المواصفات والضوابط التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقال رئيس الهيئة الدكتور رميح الرميح أن الهيئة ستلزم جميع الناقلين بتركيب هذه الحواجز حفاظاً على أرواح سالكي الطرقات.

وأضاف الرميح أن المهلة الممنوحة لأصحاب الشاحنات لتنفيذ ذلك تنتهي في31 / 12 / 2017 م ،موضحا ان هذا القرار يأتي للمساهمة في تحسين بيئة السلامة على الطرق السريعة و التقليل من نسب الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن حوادث الشاحنات على الطرق السريعة.

وتابع ؛ هذه الحواجز ستعمل على تقليل نسب الوفيات و الإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث، حيث ستشكل مقاومة لانزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند اصدامها بها.