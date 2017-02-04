استقرار احتياطي الكويت من الذهب منذ 17 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

استقرت احتياطات دولة الكويت من الذهب عند 79 طنا بما يعادل 8.3% من إجمالي احتياطاتها الأجنبية، منذ العام 2000، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي لشهر فبراير الحالي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

فيما بلغت حيازة المملكة من الذهب نحو 322.9 طن تعادل 2.2% من احتياطاتها، وزادت قطر حيازتها بنسبة 160% مقارنة بشهر نوفمبر 2016 لتبلغ في فبراير 32.2 طنا تعادل 3.4% من احتياطياتها، وبلغت حيازة الإمارات نحو 7.6 أطنان تمثل 0.4% والبحرين 4.7 أطنان تمثل 2.9% من الاحتياطي الأجنبي.

وكشف التقرير أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع في 2016 على الرغم من تباطؤ شديد في الفصل الأخير من العام مع ابتعاد المستثمرين عن هذه السلعة وانتعاش اقبال الأفراد عليها.

وفي 2016، بلغ حجم الطلب العالمي على الذهب 4309 أطنان، بزيادة نسبتها 2% بالمقارنة مع 2015 عندما بلغ الطلب 4216 طنا.

لكن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، سجل الطلب على الذهب تراجعا نسبته 11% بالمقارنة مع العام الماضي ليبلغ 994 طنا، وسجل الانخفاض في قطاعي صناعة المجوهرات “تراجع بنسبة 15% الى 2389 طنا” والاستثمار.

وقال جون ماليجان أحد المسؤولين في مجلس الذهب العالمي الاتحاد الدولي الذي يجمع منتجي الذهب، أن الطلب على الذهب من قبل المستثمرين ارتفع بنسبة 70% على مدى العام.

وأضاف انه في الفصول الثلاثة الأولى من السنة، قام المستثمرون بحماية انفسهم من الخطر الذي يمثله خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتخابات الأميركية.

لكن في الفصل الأخير تخلى المستثمرون المحترفون عن الصناديق الاستثمارية التي تعتمد على مخزونات مادية ” اي تي اف ” بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. ولم يكف اهتمام الافراد بسبائك وقطع الذهب لتغيير الاتجاه.