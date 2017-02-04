التعليم تحدد موعد اختبارات الفصل الثاني - صحيفة صدى الالكترونية

التعليم تحدد موعد اختبارات الفصل الثاني
حددت وزارة التعليم، بداية اختبارات الفصل الثاني ” الدور الأول ” للعام الدراسي الحالي، في 9 رمضان المقبل، فيما طالب ملتقى المعلمين بتقديم الاختبارات لما قبل ذلك مراعاة للطلاب وأسرهم.
وأكد الملتقى أن بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في 9-9-1438هـ كعام استثنائي بعد 9 سنوات من خطة التقويم الدراسي والتي كانت تقام فيها الاختبارات قبل الشهر الفضيل.
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2916 ] نشر منذ 3 شهور
أنا مدري وين المشكلة إذا صارت مواعيد الدراسة والإجازة والإختبارات ثابتة؟🤔
گل سنة ” بدعة “
مسافر[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
كلام فاضي بكرا يتغير ونشوف اذا الله كتب لنا عمر الناس ماداومت وهو مو رمضان الله يشرفه فمابالك برمضان خصوصا المناطق النائيه يروح رمضان فطورات سفر وتعب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 3 شهور
ياجوري هم يراعون الاحوال المناخيه من برد ومن حر علشان كذا تتغير كل سنة
حسبنا الله عليهم[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 3 شهور
بني ليبرال اقسدوا علينا اجازة الخميس والجمعة..والآن يريدون ان يفسدوا صيامنا وقيامنا
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13286 ] نشر منذ 3 شهور
مايصلح اختبارات برمضان خلوها قبل
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8070 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله عليكم 😤😤
القرشي[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 3 شهور
وألله يا أخت جوري كانت المدارس والمعاهد المدنية والعسكرية والكليات المدنية والعسكرية والجامعات
تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في 24 شعبان من كل عام حتى جاتنا حرب الخليج إللي عفست حياتنا فوق تحت
وحتى الأن … أتمنى تثبيت بداية الدراسة ونهايتها كما كان في السابق وريحونا من إختراعاتكم الفاشلة .
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4084 ] نشر منذ 3 شهور
ربكم يعدلها انشاء الله
شاطح[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
ميزانيات خيالية للتعليم ورواتب ضخمة وبالنهاية الشعب جاهل وميت جوع
عطوها للمواطنين اصرف
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2376 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسرها لنا ولكم ويعينا وياكم يارب ..
عبدالله سدغان[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 3 شهور
سابقا كنا ندرس في رمضان ونختبر في رمضان ولا فيه شي يعقدنا .
الواقع[ عدد التعليقات: 4129 ] نشر منذ 3 شهور
بلادنا تختلف عن كل بلدان العالم بسبب ان هناك مناسبات دينية تبداء من 1 رمضان وتنتهي بعد عيد الأضحى اذا لماذا لاتكون بداية الدراسة في 1 محرم وتنتهي 30 شعبان ثمانية اشهر تكفي دارسة وزيادة وبعد ذلك يتفرغ الناس لممارسة العبادة والسياحة ومواسم الزوجات والأعياد ياخي اشغلتوا الناس بسبب هذا العناد والتمسك بالراي الواحد من قبل بعض مستشاري الوزير الذين لايهمهم لا رمضان ولا غير رمضان وإضاعة الاقتصاد والسياحة وراحة الأسر والطلاب خاصة صغار السن الرجاء التراجع وانهى الاختبارات قبل رمضان ويكون ذلك بشك دائم لا يهم حر وإلا برد يكون الجدول الدراسي واضح ومدد وانتهى الموضوع
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 3 شهور
القرشي ماصدقت اسمحلي
قبل حرب الخليج وبعد الحرب بسنين كان رمضان دراسه واختبارات الين العشر الاواخر خل عنك الكلام وانا من اللي لحقت هالنظام
لان بداية دراستي من عام 1406 الين هـ 1418 هــ
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 3 شهور
المعلمين خايفين من تغير هالنظام لانهم تعودوا على الدلع ان رمضان صيام وبالليل فله وسفريات وحركات مو متعودين على الدوام برمضان
اقول ارفعوا علومكم احنا على ايامنا كنا ناجز ب 25 رمضان وكانت امورنا ولله الحمد ماشيه
وحاليا بوظائفنا العسكريه والشركات وا والخ هذا احنا مداومين والرواتب الله يعلم بحالها والحمدلله على كل حال
وانتوا على الدلع اللي انتوا فيه ورواتب وخايفين من دوام رمضان عشان ماتصوموا
اقول اتركوا الدلع يفترض انتم قدوه كبار تشجعوا الطلاب على هالنظام وتعودوهم مو تخافوا وتخوفونهم هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 3 شهور
المعلمين خايفين من تغير هالنظام لانهم تعودوا على الدلع ان رمضان صيام وبالليل فله وسفريات وحركات مو متعودين على الدوام برمضان
اقول ارفعوا علومكم احنا على ايامنا كنا ناجز ب 25 رمضان وكانت امورنا ولله الحمد ماشيه
وحاليا بوظائفنا العسكريه والشركات وا والخ هذا احنا مداومين والرواتب الله يعلم بحالها والحمدلله على كل حال
وانتوا على الدلع اللي انتوا فيه ورواتب وخايفين من دوام رمضان عشان ماتصوموا
اقول اتركوا الدلع يفترض انتم قدوه كبار تشجعوا الطلاب على هالنظام وتعودوهم مو تخافوا وتخوفونهم هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
سعودي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 3 شهور
أسير الاقدار الله يكفينا شرك وليه الحسد والحقد على المعلم ياخي خاف الله فيما تكتب ونظف قلبك من الحسد والغل الأسود الذي اعمي بصرك وبصيرتك انا الاحظ من فترة هجوم عنيف من بعض الناس على المعلم
والله أتمنى غربله بعض الوظائف والتقديم لها وعمل دورات تدريبية لتثقيفهم وعدم التعدي على الغير
منها علي سبيل المثال
١-طرح الوظائف العسكريه بالذات لمن هم خريجوا الجامعات السعوديه مع اجتياز اختبار القياس لهم للتقديم للوظائف او ارغام من حصل على الثانويه العامة إتمام الدراسه الجامعيه لهم الفترة المسائية لان اغلب من يشن الهجوم على المعلمين في مواقع التواصل الاجتماعي هم عسكر صغار في السن خريحوا ثانويه عامه استغرب لماذا لايشن هجومه على الضابط وهو نفس موهل المعلم بكارليوس مع زيادة سنه أضافيه للمعلم وهو الدبلوم التربوي
٢- انت ان كنت موظف عسكري إجازتك غير مرئيّة للمجتمع تتحصل عليها اما بتعدي يومين او ثلاث من خلال إنتاجيتك في الانتهاء من دفتر القسائم بفترة وحيزة غير إجازتك الرسمية وهي الدوام يوم وتسلم ٤٨ ساعه ولو جمعنا إجازتك خلال سنة كامله ربما تجاوزت ٧ أشهر
٣- أتمنى وضع دورات تدريبه مع المراقبه الدورية لمن يدخل الدوره في فن التحاور مع الغير ومع الجمهور وإعطاء كل ذي حقا حقه
٤- معاقبه من يبث رسائل للمواقع الالكترونيه فيها أساءه للغير مع التشهير الإعلامي لهم
٥- بالنسبه للمعلم فهو يتحمل اعباء ضخمة من خلال عمليه التدريس فَلَو وضعنا هذا العسكري الجندي وقلنا له ادخل على فصل ثالث ثانوي حصه انتظار ربما انفجر غضبا ولم يتحمل لان بعضهم لايتحمل المواطن حتى في نقط التفتيش
وشكرا وبالله التوفيق
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8070 ] نشر منذ 3 شهور
😢😢😢
درست الكليه كنا نختبر وندرس في رمضان
ويوم تخرجت سبحانه خلوا رمضان اجازه 😭😭😭😭
وظل اجازه كل هالسنوات الماضيه …ويوم سجلت بالجامعه وانقبلت نزلوا التقويم الجديد ان رمضان فيه اختبارات 😭😭😭😭😭😭😭😭ولاحول ولاقوة الا بالله
سعودي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 3 شهور
وأتمنى خصخصه الوظائف العسكريه مع أعطاءهم مميزات ورواتب مجزيه من رتب جندي حتى رقيب اول ومن رئيس رقباء والرتب الأعلى تكون وظائف حكوميه تابعه لوزارة الداخليه
لاحظوا بعد خصخصه الاتصالات والبنوك كيف يتعاملون مع العميل قمة في الذوق والاحترام ويحاولون ارضاء العميل باي طريقه لانه محاسب على مايقول
=============>>>>>>> وطني الحبيب وهل احب سواه[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
العجب
العجاب
ن[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 3 شهور
وجع راس
وكل شي راح يكون سئ
حتى النتايج
ن[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 3 شهور
وجع راس واجواء رمضان كلها ضبابية يعني الطالب لا يستطيع ان يذاكر وهو سهران وخصوصا اذا مواصل ، خصوصا اذا كان المنهج الذي يدرسه صعب جدا ، اما اذا كان مثل بعض الأساتذة ،وهذا الاكيد، فاعتقد والله اعلم بان الطالب سوف يكون عنده العلم المسبق من الأساتذة ، هذا شي اكيد، خصوصا بان رمضان شهر عباده وليس شهر دراسه ،لذلك يجب على المدراء تغيير جميع الخطط التي تسمح للطلاب بعدم التركيز على المنهج كامل والضغط على المدرسين تغيير الطريقه كامله التي تحد من عدم معرفة الطلاب بالاساله، علما بان النتائج سوف تكون كارثه بسبب السهر للعباده
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2443 ] نشر منذ 3 شهور
ليش تتكلمون من روسكم قبل الخليج وكانت الدارسة برمضان وندرس ونختبر الدراسه تعتمد انها في فصل الشتاء والعطاء تكون في فصل الصيف عشان كذا تجى كم سنه تكون برمضان الدراسه بس سبحان الله الواحد يتكلم وهو مايعرف شيء من راْسه
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2443 ] نشر منذ 3 شهور
المشكله ان فيه ناس الي الان مو فاهمه شيء افهموا انهم يتبعون الشتاء وقت بدايته تكون الدراسه والصيف يكون العطله والحين الشتاء قريب يصير برمضان افهموا هذا من زمان هالوضع من قبل ٣٠ سنه
راحو الطيبين[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد الله احي رمضان كله بقيام الليل وقرات القران الله يتقبل بس ايذا كانت دراسه في رمضان راح ياثر على عبادتي