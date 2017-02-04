التعليم تحدد موعد اختبارات الفصل الثاني - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حددت وزارة التعليم، بداية اختبارات الفصل الثاني ” الدور الأول ” للعام الدراسي الحالي، في 9 رمضان المقبل، فيما طالب ملتقى المعلمين بتقديم الاختبارات لما قبل ذلك مراعاة للطلاب وأسرهم.

وأكد الملتقى أن بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في 9-9-1438هـ كعام استثنائي بعد 9 سنوات من خطة التقويم الدراسي والتي كانت تقام فيها الاختبارات قبل الشهر الفضيل.