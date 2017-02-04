صحيفة صهيونية تصف عملية الإنزال الأمريكي في اليمن بالفاشلة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أحرزت عملية الإنزال الأمريكي الأولى التى يأمر بها الرئيس دونالد ترامب في اليمن، لاستهداف موقعا لتنظيم القاعدة الأسبوع الماضي، فشلا مدويا، حيث أسفرت عن مقتل 8 جنود وليس جندي واحد كما زعمت الولايات المتحدة، بحسب موقع ميكور ريشون الصهيوني.

وقال خبراء عسكريين أن العملية التى تمت بدون الحصول على معلومات معلومات استخبارية كافية، وبدون خطة للانسحاب أو خطة بديلة، موضحين أن

وذكر موقع “والا” الإسرائيلي العملية قد أقرت في عهد الرئيس باراك أوباما وتقرر تأجيلها حتى يتم الحصول على معلومات استخبارية كافية، منوهاً إلى أن ترمب أجاز تنفيذ العملية بدون تحقيق هدف الحصول على معلومات كافية، بحسب والا الصهيوني.

يذكر أن البنتاجون قد أعلن قبل أيام عن مقتل جندي وإصابة 3 في عملية الإنزال التي استهدفت موقعاً لتنظيم القاعدة في اليمن.