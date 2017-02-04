أمريكا تتهم إيران برعاية الإرهاب العالمي وتحذر من تهديد مصالحها - صحيفة صدى الالكترونية

أمريكا تتهم إيران برعاية الإرهاب العالمي وتحذر من تهديد مصالحها
أكد جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، أن إيران تعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مستبعدا في الوقت نفسه تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرقية الأوسط، مشيرا لقدرة بلاده على القيام بذلك لكن الوقت الحالي لايستدعى ذلك.
فيما أكد مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الإدارة الجديدة لن تتساهل مع استفزازات إيران التي تهدد مصالح الولايات المتحدة، واتهمها بدعم عمليات عنف تزعزع الشرق الأوسط، واصفاً إياها بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.
وقال في بيان صادر أمس الجمعة: “لقد كان المجتمع الدولي متساهلاً جداً مع تصرفات إيران السيئة، لم يعد طقس اجتماع مجلس الأمن الدولي في لقاء طارئ وإصدار بيان قوي بالأمر الكافي، مضيفا، لقد ولّى زمن غض الطرف عن تصرفات إيران العدائية والعدوانية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ابو يزن[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحرقهم ويسلط عليهم ويفرق شملهم.ياقوي ياعزيز الله يفضح المجوس امام العالم خل الشعوب الغربيه تعرف من هم الإرهابيين
الواقع[ عدد التعليقات: 4129 ] نشر منذ 3 شهور
ترامنب انت رجل شجاع حتى بوتن اختفى
عافك الخاطر[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 3 شهور
والله ماعندك يامريكا غير الكلام .. امريكا ايران دوله واحده .. من يصدق الكلام طيب الايام بيننا وهذا هي اعترفت امريكا ان ايران دوله ارهابي وش بتسوي امريكا بدوله هذي الارهابيه .. الله ياخذ امريكا على ايران على روسيا على بشار على كل عدو للمسلمين الله يزلزل الارض من تحتهم الله يخسف بهم الارض الله يمحيهم محي كلهم عن بكرت ابيهم الله يجعل ايران وامريكا واليهود وروسيا واعدا الدين بعذاب يجيب اجلهم هذولا اعدا الدين كذابه امريكا
عافك الخاطر[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 3 شهور
والله ماعندك يامريكا غير الكلام .. امريكا ايران دوله واحده .. من يصدق الكلام طيب الايام بيننا وهذا هي اعترفت امريكا ان ايران دوله ارهابي وش بتسوي امريكا بدوله هذي الارهابيه .. الله ياخذ امريكا على ايران على روسيا على بشار على كل عدو للمسلمين الله يزلزل الارض من تحتهم الله يخسف بهم الارض الله يمحيهم محي كلهم عن بكرت ابيهم الله يجعل ايران وامريكا واليهود وروسيا واعدا الدين بعذاب يجيب اجلهم هذولا اعدا الدين كذابه امريكا