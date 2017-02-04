علماء يعثرون على قارة " تائهة " - صحيفة صدى الالكترونية

علماء يعثرون على قارة ” تائهة “
عثر فريق دولي مشترك من علماء الجيولوجيا الألمان والنرويجيين، على قارة مفقودة تغمرها المياة أسفل جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لقارة إفريقيا، كما وجدوا بلورات من معدن الزركون داخل الجزيرة، وبعضها يعود إلى 3 بلايين سنة.
ووفقا لما يراه العلماء من أن جاذبية الأرض ليست موحدة في جميع أنحاء العالم، فكانت دائما جزيرة موريشيوس دائمًا تلفت انتباه الجيولوجيين وغيرهم من العلماء بسبب قوة الجاذبية، وهو ما تحقق بعد العثور على القارة المفقودة التى أعادت للأذهان أسطورة ” أطلانتس “، بحسب سكاي نيوز.
وكان فريق منفصل وجد في عام 2013 بلورات الزركون القديمة قبالة شواطئ موريشيوس، وقالوا حينها إن الشاطئ ألقاها خارجًا، إلا أن استنتاجات الباحثين الألمان والنرويجيين خلصت إلى أنها كانت ودائع حمم بركانية قديمة وخرجت مع الصخور خلال الانفجارات البركانية قبل 4 مليارات عام. وقال الباحثون: ” نتائجنا تؤكد وجود القشرة القارية تحت موريشيوس “.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15687 ] نشر منذ 3 شهور
حلو…طيب عرفوا فيها سنة كاملة
ورجعوها لصاحبها…
ولاتصدقوا بها على البرما🤗🤗🤗
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15687 ] نشر منذ 3 شهور
البرما عندنا وصل عددهم فوق المئةألف…
لو كل واحد أخذ حصى بيدة وراحوا بلدهم
حرروها من زمان
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6936 ] نشر منذ 3 شهور
ليتني أعيش فيها لحالي 😥😥
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
مافيه جزيرة مفقوده الا جزيرة المسيح الدجال والدابة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12539 ] نشر منذ 3 شهور
ودي أزورها 😆😍
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
يا أسوووم .. 🌸 إذا عشتي فيها لحالك كيف راح تتزوجين .🤔🤔
إلا إذا كان فيها طرزان ممكن .😊😊😊😊
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6936 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه 😊😊😊😊😊
بأخذ حبيبي معي ونتزوج هناكك 🌹🌷
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
يا أسوووم .. 🌸 الف الف مبروك .😍😍💘🥀💐 🌹
بس لا تنسينا بالحاشي والمفاطيح .😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6936 ] نشر منذ 3 شهور
ي الجرناسس مافيه مبروك
الحين ماندري متى الله يكتب النصيب واعزمكم 😂😪😪
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4084 ] نشر منذ 3 شهور
اشتغل النفاق والمجاملات
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4084 ] نشر منذ 3 شهور
قاره تائهه طيب سلموها للشرطه
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
لا تحاتين يا أسوووم .. المكتوب عالجبين لازم تشوفه العين 😇😇
محمد[ عدد التعليقات: 1745 ] نشر منذ 3 شهور
وين ابوها وامها
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2376 ] نشر منذ 3 شهور
قاره تائهه!!
King[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6936 ] نشر منذ 3 شهور
☺🌹
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
فيه جزيرة اسمها بيتكيرن نائية وسط المحيط شمال ايرلندا قسم أن الي يروح لها يحس انه بعصر الحجري
عبد من عباد الله[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور
إلى الهوزاني العتيبي صدقت وربي