ارتفاع طلبات التسجيل في حساب المواطن لـ 1.8 مليون طلب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

تجاوز عدد الطلبات المسجلة في برنامج حساب المواطن حتى اليوم مليونا و800 ألف طلب، منها قرابة مليون و200 ألف طلب مكتمل التسجيل.

وقال المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن، إن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي “حيث سيعطى المتقدمين الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات، مؤكدا أن التسجيل في حساب المواطن يسير بصورة ممتازة منذ تدشينه مساء الثلاثاء الماضي، لافتا النظر إلى أن مؤشرات البرنامج عكست “أداءاً طيبا” لوتيرة التسجيل في الأيام الماضية.

ولفت إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في تويتر @citizenaccount.

وكان إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ببرنامج حساب المواطن قد اكتمل الأحد الماضي، ويمكن للمسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.

وحساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.