بالفيديو..لبناني يشكو وقوعه في علاقة عاطفية مع شاب وفتاة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..لبناني يشكو وقوعه في علاقة عاطفية مع شاب وفتاة
شاب لبناني يبلغ من العمر 27 عاماً.كلّ شيء بالنسبة إليه يسير على ما يرام لناحية هويته الجنسية حتى ّ تعرّف على صديق أتى للعمل في المكان الذي يعمل فيه هذا الشاب، ومنذ ذلك الحين انقلب المشهد لديه، وضاع في خياراته العاطفية بعدما كان على علاقة بإحدى الفتيات، ومازال.
طرح الشاب مشكلته على الهواء مباشرةً في برنامج Hotline عبر إذاعة صوت الغد شاكياً للإعلامي مايك حديد ضياعه الجنسي، فقال: كنت على علاقة عاطفية مع فتاتين، والعلاقة الأخيرة مازالت مستمرة ومضى عليها نحو ثلاث سنوات. آنذاك كنت أعتقد أنني أعيش علاقة عاطفية مع فتاة و”ماشي حالنا ومصاحبين.
واوضح الشاب للزميل مايك: لم أكن أفكّر إطلاقاً بأن أدخل في علاقة مع شاب، لكن ذات مرّة دخل موظف جديد إلى الشركة حيث أعمل، ومنذ اللحظة الأولى انقلب حالي، إذ كنت أنظر إليه بطريقة غريبة، وغالباً ما ارتبك عندما كنت أتكلّم إليه فاكتشفت رويداً رويداً أنني لا أحب الفتاة التي من المفترض أنّني على علاقة بها.
وتابع الشاب: الشعور الذي كنت أعيشه مع هذا الموظف لم أعشه مع أيّ فتاة من قبل. اليوم أنا مازلت أرى هذا الشاب، وأيضاً مازالت علاقتي بالفتاة مستمرة، لكنّني أميل بالطبع للشاب الموظف ،ربّما قد أكون أصبحت مثلي جنسياً، ولم أعد أستغرب أنني مستعد لأن أكمل حياتي مع هذا الشاب.
واردف: أنا أعرف أن الموضوع أمر غريب، بالنسبة إليّ لا مشكلة أن أعيشه معه وقد حصل علاقة بيننا مرّة واحدة، ومن الممكن أن تتكرر مرة ثانية وثالثة، إذ وجدت نفسي أنني بعد العلاقة معه، تعلّقت به أكثر وأبتعدت عن الفتاة التي كنت على علاقة، ومازلت ولم أخبرها بالأمر لأنني لا أعرف ماذا أفعل.
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2138 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايرده هو وعواطفه الكاذبة
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 3 شهور
هل هناك فائده………. لهم وإعطائهم مساحة ليبثوا أوساخهم على الملا وليروجوا لبضاعتهم ,
أليس فيكم رجل رشيد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟
إتقوا الله في الشباب ولا تكونوا سببا في نشر هذه الفاحشه .
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3306 ] نشر منذ 3 شهور
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ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8070 ] نشر منذ 3 شهور
لعنة الله عليكم ياشواذ ي منحرفين
الله يشغلكم بانفسكم عساكم الداء الذي لادواء له
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8070 ] نشر منذ 3 شهور
هذا ذكرني بنفس اللي يحصل عندنا في الجامعات
والبنات يحبون بعضهم ويعجبون في بعض 😣😣
والورود رايحه جايه في ايديهم 😂😂المسلسلات التركيه لعب في حسبتهن ……..مره كنت في مكتبة الجامعه وفيها ركن جانبي يبيع ورود ….الا مجموعة بنات شكلهم مستعيرات بالطو وحده يحبونها ويبون يرجعونه لها وحاطينه في بوكس وعليه ورده ورابطينه بشرايط حرير احمر 😂😂😂 عشان بس يرجعونه لها هههههههههههههه
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.اللله المستعان بس
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.لا والمصيبه الوحده اذا شافت احد يناظر لها عبالها معجبه فيها 😤طيب يمكن لبسك الغبي خلاني اناظرلك …وش هالثقه العمياء
عينات تافه وتنظر للعالم من منظورها الخاص 😤😤
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.الله بس يستر ع الجميع ……اللي يشوف هالجيل ….مايتعشم خير باللي يجي من تحت ايدهم 😥😥
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محبة الشمال[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
اختفوا عليكم كلاب انجاس فطرتهم نكسه الحين جالس يتكلم عن شذوذه ومبسوط
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2916 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة إلا بالله هذا مريض ب الشذوذ الله يشفيه.
والشذوذ مرض يصيب الجنسين الذكور و الإناث.
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
انها الهرمونات الانثويه لديه كبيره جدا
ما إن رأى الرجل الجلف حاد الطباع صاحب الشخصية القوية حتى ذااب معة مع شخصيتة واسلوبة وشكلة وكل شيء فيية
تفوا عليك يالخسيس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12539 ] نشر منذ 3 شهور
حين يختار القلب قل للعقل سلامـا !!
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6936 ] نشر منذ 3 شهور
😏😑😑😑😑
ابونواف8953[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الابالله
عبدالله[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 شهور
طيب يمكن بكرة تشوف قطو أو قرد وتعجب فيه خلاص يعني تسلم قلبك لأي حاجة تشوفها بعض الناس زير جنــس ما يوفر شي ولا يتأمن حتى على صخله مطلق العنان لقلبه والإعجاب شغال عنده 24 ساعة والقناعة ليست في قاموسه ولو يتزوج أجمل نساء الأرض ويشوف أقبح النساء يعجب فيها بدافع الفضول والتجربة والتغيير .
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2376 ] نشر منذ 3 شهور
ماضعف دينه تضعف لديه كل الحواس ..الحمد لله على نعمه الدين والعقل ..
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13286 ] نشر منذ 3 شهور
ان شاء الله المرة الجاية تتصل على البرنامج تعلمهم انه صابك الايدز
غرام[ عدد التعليقات: 1983 ] نشر منذ 3 شهور
معقوله هالحكي ،،،
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
ياخيتي غرام . كلشي معقول في هالزمان الله يكافينا شَرَه .
طاوي فراشي[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 شهور
يا صدي
الاخبار اللي من السرة وتحت فكونا منها
إعملوا بوصية عمر أبن الخطاب رضي الله عنة
أميتوا البآطل بالسّكوت عنه
غرام[ عدد التعليقات: 1983 ] نشر منذ 3 شهور
الجرناس ،،
ع فكره أحب لما تقول لي ياخيتي 😍❤️
راعي الددسن..🚙[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 3 شهور
ياخيتي غرام والله ما قلتها إلا وأنا عانيها عسى ربي يسلمك ياخيتي .🌹🌺💙
وانت ي غرام[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
وراتس تحكحكين بالرجال
سحب عليتس برق واللحين تدورين الجرناس
خليتس مثل روزا غسلها برق غسال وعقلت
وصارت بنتن مؤدبه خخخخخ
راعي الددسن..🚙[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 3 شهور
آسف يا غرام بقيت ارد بدل الجرناس بس ما غيرت النك آسف .
ددسن ام عزيز[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
رقع يامرقع انكشفت الاقنعة يراعي الددسن ياجرينيس ههههههههههههههههههههههههههههه والبنات مغفلات ينقص عليهن بسرعة ياخيتي ههههههههههههههههه
ددسن ام عزيز[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خيتي وخيي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اختي اخوي ههههههههههههههههههههههههههههه
غرام[ عدد التعليقات: 1983 ] نشر منذ 3 شهور
ياغبي ،،
ليه انت شاغل نفسك بخلق الله،،،
كل واحد كيفه بتعليقاته ويحاكي اللي يبيه لاتحشر نفسك بشيءمايخصك ،،،
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14058 ] نشر منذ 3 شهور
لا غير في الامر قده خرب ان من الاصل الله يستر على عباده …
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14058 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
غرام[ عدد التعليقات: 1983 ] نشر منذ 3 شهور
الكذب والتجريح بالناس صاير هوايه ،،
😔
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
هذا …………
ياغيوم ، ياكم وكم وكم قلت لتس انحاشي عن هالمواقع المنزويه ، ابك انتي عليتس خطر ، لاعاد اشوفتس طابه المكتبه وزواياها المتلوّيه
ابتس انتي تطعمين الهرج والا لا ؟ عام اول تسمعين صجّه ودربكه فالمشغل ثم يسوقتس الفضول الين تويتزين عليهم ‘ انتي وش تبين فيهم يومنّك تدخلين راستس عليهم وهم يدبتسون ويرقصون ، ونهارنا هذه تناقزين بالمكتبه وتنخّشين عن الكتب فالزوايا المتلوّيه “” انتي تبين الشر ؟ انتي تبينهم يدبغونتس ؟ انتي ورى ماتتقرفصين على نفستس وتلزمين الرقّه وتنحاشين عن الدواعس اللي مايجي من وراها غار الاذى لتس ؟؟ ابتس انتي تحمضين العلم والا لا ؟؟ 😤😤😤😤
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
شرهتكم الي فهم شي
الحين هو يحب اخت الي يشتغل معه ولا وش الهرجه
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه ياحبي لك ياهالشايب
ابك العالم في ديره وانت في ديره
المهبول كان يحب بنت ‘ ثم تعيّن عندهم موظف جديد يعني جاهم موظف جديد فالشركه اللي المهبول يشتغل فيها ، ثم المهبول حب هالموظف الجديد وترك البنت اللي كان يحبها ، ثم الظاهر ان المهبول خربها مع الموظف الجديد يعني الظاهر انه البده لبدتن قشرا في ليلة مافيها قمر ، ثم هالحين المهبول هذه ينشدنا يقول انا علامي اسوي هالسوايا الرديّه ؟
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2261 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان ولد يحب ولد وبنت تحب بنت؟ ويارب سترك دنيا وأخره
روزا[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور
عمى بعينك انت ي واطي
غرام لاتردين ع أحد وانا أختس أخصري الجميع
عطيهم بالشبشب بس تريه يجيب نتيجه هههه
غيوم اعجاب البنات ببعض مايوصل للمواصيل هذي
فقط تبادل هدايا ورود وبوسات وخلص هيتتس
غرام روحي لخبر القرني الشيخ بالرئيسه نسولف هناك عن هالعفن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10110 ] نشر منذ 3 شهور
انعدمت الاخلاق لدرجه ان هذا الاهبل يتحدث عن بداية شذوذه
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله
….
alfahd42[ عدد التعليقات: 4402 ] نشر منذ 3 شهور
لا يا شايب بروحه هذا خرنثا لاهو ذكر ولا انثى كان يحب بنت ويوم جاله واحد اقشر مايخاف الله ولصمه خلاه ينسى انه رجل حب يكون انثى معد يبي يكون رجل الله لايبلانا
اعوذبالله من الاخبار اللي زي هذه وش تبون فيها
الشبح[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 3 شهور
موضوع وطرح غير هادف ولاينبغي للاعلام أن يتناول هكذا قضية لانها وبكل بساطة لاتغني ولاتسمن .
مرضي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم ، صباحو عليكم جميل
مرحبا عضو جديد ،
ارجو ان افيد واستفيد من تعليقاتكم
مرضي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم صباحو عليكم جميل
ذهب مع الريح[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 3 شهور
والله مصخرة ……
ياوجة أستح ….
أنا رجل حزين …
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8070 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه فهمت بعض الكلام وبعضه فهمته من سياق الجمله تذكرت مصطلحاتابوي يقول جودي العلم 😂😂
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
اعرف غيوم ان عقلك كبير وواثق جدا جدا في قدرتك على التمييز بين المزح والهزل ، لذلك حبيت امزح ببعض الكلمات القديمه لغرض المزح فقط فقط لمعرفتي بعقلك