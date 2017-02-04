ابتعدي عن تلك الأمور بعد انتهاء العلاقة الحميمة - صحيفة صدى الالكترونية

ابتعدي عن تلك الأمور بعد انتهاء العلاقة الحميمة
تقوم السيدات بعد ممارسةالعلاقة الحميمة ببعض الامور والتي قد تكون ضارة؛ لذلك على المرأة تجنّبها للحفاظ على صحتها ، بحسب موقع santeplusmag الذي القى الضوء على بعض الخطوات وهي:
1.لا يجب غسل المناطق الحساسة بواسطة الصابون: تقوم أعضاء المرأة التناسلية يما يسمى بـالتنظيف الذاتي”
بعد ممارسة الجنس.
لذلك فمن المستحسن تجنّب استخدام الصابون، لأنه يمكن أن يسبب برد فعل عكسي وحساسية أو تهيج في المنطقة الحميمة وبالتالي جفاف المهبل لذلك ينصح بتنظيف هذه المنطقة بواسطة الماء فقط.
2.على المرأة ألا تنسى أن تتبوّل بعد الجماع: عند ممارسة الجنس ستظهر البكتيريا في مجرى البول لدى المرأة ما قد يسبب التهابات في المسالك البولية. وبالتالي، فإن التبوّل قد يساعد على التخلّص من الجراثيم.
3.لا يجب ارتداء الملابس الداخلية غير القطنية: بعد ممارسة الحب، يصبح الجسم حاراً ورطباً، وكذلك الأماكن الحساسة. إن ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من النايلون أو البوليستر قد يسبب الإصابة بالتهابات فطرية ما قد يجعل هذه المنطقة مكاناً تنمو فيه البكتيريا.
سيهون[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 3 شهور
وع ايش ذا القرف
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6936 ] نشر منذ 3 شهور
متى أمارس الححححب
😍😍😍😪
خلوناا نتزوج ثم يفتح الله وقت الطهور
يحلها الف حلاّل🌷🌝
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4084 ] نشر منذ 3 شهور
اللي يقولون ماتزوجوا عندهم العاده السريه حتى يسهلهم الله !!!!!!!!!
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 3 شهور
ايه الله يرزقنا ، معلومات مفيده للطرفين
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
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سلامه المضلعاني[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شي الشلحه
جنوبي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقك ابن الحلال اسووم
ويسعدك
الشريف[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقك ويرزق بنات المسلمين
الشريف[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقك ويرزق بنات المسلمين
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
والله يافيه وحده هنا اشعر انها معفّنه بشكل فضييييع ، عاد تجون تنصحونها وتقولون لاتغسلين بالصابون ههههههههه
المشكله انها بيدجانه مكتمله وفِي يوم من الايام مدحناها وقلنا عنها طماطه وصدقت الماخوذه ، مشكله عظيمه
جدا اذا البيدجان صدّق نفسه انه طماط
عد لرشدك يالبيدجان وارجع لاصلك فالقرد لن يكون غزال فجأه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6936 ] نشر منذ 3 شهور
برق مافيه وحده هنا معلقة غيري ؟!
سسلاماااات !! صدق ان مالك امان !!
تسلم يالجنوبي الله يسعدكك 🌹
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
ماعنيتك ياسووووم ابد
انا عنيت وحده تعرف نفسها زين
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6936 ] نشر منذ 3 شهور
انت قلت هنا يعني بالخبر ذااا !!
ترا ماتقدر تاكل بعقلي حلاوى قصدكككك واضح 😆😓
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6936 ] نشر منذ 3 شهور
وان شاء الله انك ماتقصدني عشان نبقى أصحاب 🌚!
غرام[ عدد التعليقات: 1983 ] نشر منذ 3 شهور
أتوقع قصدهم بالتنظيف الذاتي من داخل ،،
مو زين احد يدخل شيء ع أساس بينظف ،،
لكن من برا يتغسل بالغسول او الصابون الخاص ويتجفف ولامانع من القليل من الباودر
لزيادة الإحساس بالنظافة ،،
واللي بيكتفي بالمويه بس والله ليخيس مع الوقت ويصير حتى الذبان يتجمع عليه 😷😂😂
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
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