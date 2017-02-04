ابتعدي عن تلك الأمور بعد انتهاء العلاقة الحميمة - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تقوم السيدات بعد ممارسةالعلاقة الحميمة ببعض الامور والتي قد تكون ضارة؛ لذلك على المرأة تجنّبها للحفاظ على صحتها ، بحسب موقع santeplusmag الذي القى الضوء على بعض الخطوات وهي:

1.لا يجب غسل المناطق الحساسة بواسطة الصابون: تقوم أعضاء المرأة التناسلية يما يسمى بـالتنظيف الذاتي”

بعد ممارسة الجنس.

لذلك فمن المستحسن تجنّب استخدام الصابون، لأنه يمكن أن يسبب برد فعل عكسي وحساسية أو تهيج في المنطقة الحميمة وبالتالي جفاف المهبل لذلك ينصح بتنظيف هذه المنطقة بواسطة الماء فقط.

2.على المرأة ألا تنسى أن تتبوّل بعد الجماع: عند ممارسة الجنس ستظهر البكتيريا في مجرى البول لدى المرأة ما قد يسبب التهابات في المسالك البولية. وبالتالي، فإن التبوّل قد يساعد على التخلّص من الجراثيم.

3.لا يجب ارتداء الملابس الداخلية غير القطنية: بعد ممارسة الحب، يصبح الجسم حاراً ورطباً، وكذلك الأماكن الحساسة. إن ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من النايلون أو البوليستر قد يسبب الإصابة بالتهابات فطرية ما قد يجعل هذه المنطقة مكاناً تنمو فيه البكتيريا.