مواطن يوثق تصرف قذر من احد العماله - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 9
مايو
والله انه لو ماقال ان المنظر هذا في الرياض كان اتوقعت انه ممكن يكون في تشاد او الصومال
رغم علمي بانهم حتى هم لايقبلون هذه البهيميه في التصرف ولكن حالهم المادي والاقتصادي يفرض عليهم هذا
فل يذهبو لبلادهم ويمارسون طقوسهم التجارية هناك
البلد ستكون في القريب العاجل بلد مؤسسات لا تقبل مثل هذي التصرفات الابسجن والغرامة
لو يعرف اليماني انه فيه عقوبات واشخاص يراقبون الاسواق ما سوى هذا الفعل
لكنه عارف ان البلدية نايمه في العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
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ابو مشهور[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 3 شهور
والله انه لو ماقال ان المنظر هذا في الرياض كان اتوقعت انه ممكن يكون في تشاد او الصومال
رغم علمي بانهم حتى هم لايقبلون هذه البهيميه في التصرف ولكن حالهم المادي والاقتصادي يفرض عليهم هذا
qlq[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 3 شهور
فل يذهبو لبلادهم ويمارسون طقوسهم التجارية هناك
البلد ستكون في القريب العاجل بلد مؤسسات لا تقبل مثل هذي التصرفات الابسجن والغرامة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 3 شهور
لو يعرف اليماني انه فيه عقوبات واشخاص يراقبون الاسواق ما سوى هذا الفعل
لكنه عارف ان البلدية نايمه في العسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل