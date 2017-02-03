سقوط رافعة في شارع الشيخ زايد بدبي يتسبب في احتراق 3 سيارات - صحيفة صدى الالكترونية

فيصل ابراهيم(صدى):

باشرت الجهات المعنية في دبي سقوط رافعة على شارع الشيخ زايد، ما تسبب في احتراق 3 سيارات وتسجيل حالة إصابة واحدة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان أن الجهات المختصة تتعامل الآن مع الحادث لضمان سلامة الجميع في الموقع”، مضيفاً أن الحادث نجم عنه احتراق 3 سيارات وتم تسجيل إصابة واحدة ونقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الضرورية وفرق الدفاع المدني تعمل على احتواء الحريق.

الجدير بالذكر أن عدة مناطق في الإمارات تشهد سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وسادت أجواء من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بغيوم وأمطار ورياح شمالية غربية قوية، وصلت سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة فوق البحر.