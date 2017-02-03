بدء إصدار جوازات سفر للطيور والحيوانات الأليفة في عدة دول خليجية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أكد مدير عام إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه الدكتور إبراهيم قاسم أن إصدار جوازات سفر للحيوانات الأليفة إجراء متعارف عليه فقط بين الدول الأجنبية، مشيراً انه لا توجد بالمملكة آلية للقيام بذلك.

وأوضح أنه لا توجد بالمملكة آلية للقيام بذلك، مشراً أن الوزارة تصدر بطاقات ملكية فقط، حيث تم إصدار بطاقات ملكية لنحو 105 آلاف رأس من الإبل في منطقتي القصيم والشرقية، والعمل جار لتطبيق ذلك في مدينة الرياض، بالتزامن مع إطلاق جائزة الملك عبدالعزيز للإبل العام الحالي.

وأضاف إلى أن بطاقة الملكية تُمنح بأرقام إلكترونية، وهو نظام بدأ تطبيقه منذ سنتين، ولا يزال يُعمل به حتى وقتنا الراهن.

يشار أن عددٌ من دول الخليح، منها الكويت، وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إصدار جوازات سفر لصقور وحيوانات أليفة أخرى، فيما نفت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه اعتزامها القيام بذلك.