زوجوها في سن الثامنة فماتت بعد دقائق من ليلة الدخلة - صحيفة صدى الالكترونية

زوجوها في سن الثامنة فماتت بعد دقائق من ليلة الدخلة
توفيت طفلة تدعى روان وتبلغ من العمر (8 سنوات) متأثرة بجراح عميقة وتمزق في الرحم اثناء ليلة زفافها من رجل أربعيني في مدينة حرض قبل 5 أيام، حسب ما نشرت إحدى الصحف اليمنية، واصفة هذا الخبر بأنه أبشع الجرائم المعاصرة.
وحسب الصحيفة فقد تم تزويج الطفلة الضحية، “من رجل اربعيني دفعته غريزته الحيوانية وحشيته للزواج بطفلة في الثامنة من عمرها فقط، فقتلها بعد ان قتلها ذويها حين امضوا هذا الزواج بل هذه الجريمة البشعة”.
كما وتضيف الصحيفة، “اخذها الزوج المجرم لإحدى الفنادق بمدينة حرض وهم بها لتلقى حتفها متأثرة بجروح عميقة وتمزق في الرحم “.
الامر الذي دفع نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة أجهزة الامن لإلقاء القبض على الجاني وأسرة الطفلة المتوفاة وتسليمهم للعدالة كي يكونوا عبرة ونهاية لمثل هذا الحادث المأساوي والذي تتعرض له القاصرات في اليمن.
يذكر أن اليمن تعد من أكثر البلدان المشهورة في العالم بزواج القاصرات وهو ما شكل موضوع اشتغال عديد الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الطفل بالبلاد والتي سعت إلى وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة على الطفولة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4402 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله عليهم وعلى من يريد تشوية صورة الشريعه الاسلاميه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15590 ] نشر منذ 3 شهور
همجية وتخلف وشهوة حيوانية…
أتمنى تبااااد من المجتمع…
حسبي الله على أهل الطفلة…ونعم الوكيل
حتى ليلة الزواج ومع زوجة راشده وعمرها معقول…
لابد على الزوج توخي الحذر والمداعبة بلطف..
هذا وهي أمراءة مو طفلة..
حتى لاتصاب بنزيف قد يؤدي بحياتها…
مو شرط تفك البيبان من أول ليلة..
لكن بعض الناس للأسف وقت الجماع ينقلب حيوان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10096 ] نشر منذ 3 شهور
من المؤكد ان القات يلعب دوره صح في عقول هذه الفئه من الناس
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
إلى جنة الخلد ياصغيره
فلا أسف على هذه الحياة😢😢
في الوقت اللذي تخلى فيه اقرب
الناس عنها ((عائلتها))
فكيف نلوم الحيوان اللذي تزوجها !!
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور
اقتلوه هو لازم يموووووت لازم يموووووت 😤😤
8 يامفتري ياطاغيه …كيف جالك نفس اصلا
ذنبها في رقبتك ورقبة اهلها ويلكم من الله بس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12495 ] نشر منذ 3 شهور
يا حبيبتي 💔
غرام[ عدد التعليقات: 1978 ] نشر منذ 3 شهور
جعله هو واهلها بمرض موجع مالهم علاج منه ،،،
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2134 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة إلا بالله
قد يكون الدافع لتزويجهم الطفلة لهذا السفاح هو الفقر . لكنني أرى أن الإنسان لو يموت جوعًا ويتمزق جسده لا يضحي بأنفاسه ولحمه ودمه أبدًا ولا يرمي بفلذة كبده إلى الوحوش مقابل دراهم معدودة
ربما الوالدان يبكيان عليها الآن ، لكن لا فائدة من البكاء الآن ….
ضويحي الكعبي شبوة اليمن[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 3 شهور
والله اخواننا الشماليين بصراحه الى الان مافهمتهم مادري
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6892 ] نشر منذ 3 شهور
طفلة عمرهاا 8 سنوات وش بيحصل منهاا
اصلا كيف تخليه نفسهه يجيههاا!!!
لاحول بسس 😭
ابو ياسر[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 3 شهور
البنت
افضل انت تموت
لاخير في حيتها والسبب. !
لا يوجد اب صالح وام صالحه
الاب متخلف والام متخلفه وهذا يسبب
عذاب بالدنيا والآخره
باعوها لشيطان .جاهل ..وهذه نتيجه
طبيعيه
الله المستعان .الله المستعان .الله المستعان
ابوكمال[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 3 شهور
عندما تخلا عنها اهلها لم تجد رجل وعتبي لمن يقول حيوان الحيوان لايفعل مثل ما فعل
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
ياحرام والله
هذي جريمه كاملة الأركان ويجب أخذ حق هذه الطفلة من الأب ومن الزوج ويتم تقديمهم للعداله بأسرع وقت ، طفله وعمرها ٨ سنوات وش عرفها بشهوتكم وبالأساس ليست مسؤلة عن إشباع رغباتكم القذره ، وكيف تجرأتم على قتل الطفوله والبراءة فيها ؟
من خوَّل لكم ذلك ؟ هل هو الشرع ؟ اطلاقا فالشرع برئ من كل هذه الافتراءات اللي تلصقونها فيه ، واذا بتقيسون الامر على عائشه رضي الله عنها فهي زوجك نبي وتم اختيارها له بإمر الالهي
عليكم من الله ماتستحقون أيها الاوغاد القذرين
abdul[ عدد التعليقات: 1509 ] نشر منذ 3 شهور
خبر يتكرر دائما ثم يُنفي بعد ايام… ملّينا من الاخبار المتناقضدة مثل خبر الدكتور في الجمع الفقه الاسلامي يحلل الغناء ثم يخرج الينا بان الخبر مكذوب عليه بل سيقاضي من نشر الخبر الكاذب.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2250 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله عليه وعلى من زوجها
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13285 ] نشر منذ 3 شهور
من قلة الحريم توها طفلة مابلغت ماتدري عن شي عساك ماتتهنى بزواج يا المتوحش
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
رجل أربعيني ؟! هل من الممكن ان يطلق على هذا العينه رجل ومن على شاكلته ؟
@@@[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
هذي صغيره على الدخله باقي مااكتمل نموها حسبي الله على اهلها
ياليت المعلقين يسردون لنا البعض من اللي صار بدخلتهم والعزاب
يسولفون لنا كيف يتخيلونها تكون 😜😝
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3294 ] نشر منذ 3 شهور
لعنة الله عليه عساه بالمرض
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
اتمنى ان الله بعظمته وقوته وجبروته ان يهلك المجرم واهل الطفلة بنار الدنيا والآخره وحسبنا الله ونعم الوكيل ،، وش يفكرون فيه هم مالهم ادمغه الظاهر انهم يامختلين عقليا او مجانين او اعتقد ان المجانين مرفوع عنهم القلم.
الواثق[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
لاحولو لاقوة الا بالله
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ 3 شهور
مشكلة الجهل والفقر والحاجة هي من اوصلت بعض المجتمعات لحال هذي الطفلة .. الصورة مكررة وموجودة في كثير من الدول اللي غلب عليها الجهل والعادات والتقاليد واستغلال الحاجات حتى اصبحت البنت سلعة للبيع والشراء يستغلها اصحاب النفوذ وقوة المال والاسلام منها برئ .