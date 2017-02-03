نور يوجه رسالة الى جماهير العميد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

طلب لاعب وسط الاتحاد وقائد الفريق السابق محمد نور من جماهير النادي المساندة الكاملة في الديربي اليوم الجمعة أمام الأهلي ضمن الجولة السابعة عشر من دوري جميل للمحترفين وغرد نور عبر حسابه في تويتر :” مباراة هامة يخوضها نمورنا أمام أشقاءنا في الأهلي، ونؤكد دائمًا أن الروح هي سر تفوق الاتحاد “.

وتابع :” الروح التي يتميز بها النمور مصدرها مدرج الذهب، وغدًا الكلمة ستكون لجماهير العميد الوفية “.

وأكمل :” واثق جدًا في زملائي بأنهم سيقدمون كل ما في وسعهم لتحقيق الآمال المعقودة عليهم، وهم أهل لذلك “.

وختم :” حضور جماهير العميد الوفية في غاية الأهمية، والتشجيع المتواصل هو من سيجلب النتيجة الإيجابية احضروا وشجعوا بمشيئة الله سنفوز “.