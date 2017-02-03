وزير المالية: سيتم إلغاء حساب المواطن في هذه الحالة - صحيفة صدى الالكترونية

وزير المالية: سيتم إلغاء حساب المواطن في هذه الحالة
كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الدعم المقدم من حساب المواطن يتحرك تبعاً لحركة أسعار الطاقة صعوداً ونزولاً فإذا زادت سيزيد وإذا انخفضت سينخفض الدعم.
وأوضح الجدعان أن استمرارية برنامج حساب المواطن مرتبط بأسعار الطاقة كالكهرباء والبنزين، ويتحرك تبعاً لحركة أسعارها صعوداً ونزولاً، كون أنه يهدف لسد الفجوة بين سعر الطاقة الحالي والأسعار الجديدة.
ولفت أنه في حال انخفاض أسعار الطاقة كالبنزين والكهرباء إلى حد معين لن يكون هناك حساب مواطن.
سطام[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 4 شهور
المسأله مسأله مهزله
نعم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 شهور
ماهي مهزله ولا شي الدعم هذا ماجاء لشعب الا عشان مايتاثر في ارتفاع اسعار البنزين والكهرباء لاكن اذا نزلت بعدين اسعار البنزين والكهرباء ورجعت مثل الان اكيد بيتوقف لان الأسعار رجعت نزول مايبي لها ذكاء يعني بعدين هذا النظام موجود في الامارات من 5 سنوات لان البنزين والكهرباء غاليه عندهم ثلاث أضعاف البنزين عندنا وياخذون دعم تقريبا 1500 درهم
صراحة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 4 شهور
الصراحه انك نكبه على المواطنين
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 شهور
يعطونك الدعم باليمين وياخذونه ضعف باليسار
ماذنب الناس الغلابا التي رواتبهم تقل عن 3000 ريال
بسيط123[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 4 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله,,,اللهم لا تذلنا الى أحد سواك ولا تحيجنا الى غيرك يارب العالمين …اللهم آمين،،،
القرشي[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 4 شهور
الوزير يربط حساب المواطن بحالة إرتفاع وإنخفاض أسعار الطاقة وحددها بالبنزين والكهرباء .
ألا تعلم يامعالي الوزير أنه في حال إرتفاع أسعار الطاقة لدينا حتمآ سيرتفع معها كل شيء بدون أي إستثناء
خاصة وأن السوق لدينا تفتقر للرقابة والمحاسبة الصارمة ألتي يمكن لها أن تردع أي تاجر بالتلاعب في الأسعار
وخاصة أسعار المواد الأسياسية … كما أود أن أنوه لأمر خطير وغريب يحدث لدينا هنا وهو أنه في حالة
إرتفاع الأسعار فإنها لن تنخفض أبدآ حتى لو أنخفضت الأسعار في العالم أجمع فلن ولن تنخفض لدينا
ويتم التلاعب بالمواطن بإهامة بعروض التخفيضات وهي في الحقيقة ليست تخفيضات وإنما تقليل هامش
الربح لدى التجار الجشعين كبارآ كانوا أو صغارآ على مرأى ومسمع ومباركة وزارة التجارة خاصة في هذا الأمر .
ألم تسأل نفسك يا معالي الوزير ماذا سيفعل المواطن عندما يتم إلغاء حساب المواطن إذا عادت أسعار الطاقة
إلى سابق عهدها ولا تزال الأسعار مرتفعة كما هي بسبب إرتفاع أسعار الطاقة وكما أسلفت لمعاليكم بأن إرتفاع
الأسعار لدينا لا ينخفض بزوال سبب إرتفاعها وإنما تظل كما هي مرتفعة بدون حسيب أو رقيب وبمباركة
كبيرة من وزارة التجارة حتى لو أنخفضت الأسعار في جميع أنحاء العالم فلن ولن تنخفض لدينا وسبب الإرتفاع
هو أنتم لأنكم عندما قررتم رفع أسعار الطاقة ووضع جدول زمني لها أو ربطها بزوال السبب وربط حساب المواطن
بذلك لم تضعوا في تلك الدراسة حلولآ لتبعات إرتفاع أسعار الطاقة على إرتفاع جميع أسعار السلع وكيف تسيطروا
على السوق المحلية وتعيدوا جميع الأسعار إلى سابق عهدها وتحموا المواطن من كارثة إقتصادية قادمة في حال
راتبي لا يكفي الحاجه[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 4 شهور
نحن شعب شركاء بالعجز … غرباء بالفائض
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 4 شهور
المسئله هي كالآتي
أعفى الديون على المواطنين من بنك تسليف والبنك العقاري والبنوك الخاصة٠واهم حاجه تغير سلم الرواتب من الحد الادنى من٣٠٠٠ الى ٥٠٠٠
ولا نريد الدعم وننتهي من المسئله
فيه مثل يقول (وين إذنك ياحبشي قال هذي هي )
Sniper[ عدد التعليقات: 1638 ] نشر منذ 4 شهور
شي طبيعي اذا انخفضت اسعار الطاقة راح يقل مبلغ الدعم وفي حال زيدها يزيد مبلغ الدعم، لأن حساب المواطن قائم على مبدأ النسبة والتناسب
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 4 شهور
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الراقي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 4 شهور
لله يرحم الملك فهد و الملك عبدالله
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
الي يصير تخبط في كل القرارات
حرب مالنا فيها داعي
فزعة
وعيالنا يموتون كل يوم
الحاله تسوء اكثر فا اكثر
jamalco[ عدد التعليقات: 5317 ] نشر منذ 4 شهور
يرخص البترول على دول غيرنا ومواطنا يدفع فرق الثمن ونعطا الفتات باليمين ويؤخذ بالشمال وبين يوم ويوم يكتشف غاز وبترول جديد والمواطن ما إستفاد من كله _ وحساب مواطن راح يلحق وزارة الإسكان وعلى مسيرته يسير 250 مليار لسكن لكل مواطن مودعه من 5 سنوات يجنى أرباحها ولحقها 20 مليار / _ ..
ابن المدينه[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 4 شهور
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ….
سبحان الله
الحمدلله
الله اكبر
طيب انا اسئل وين مساهمة التجار وخاصه صالح كامل و البترجي و عبداللطيف جميل ..
مشعل[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 شهور
حساب المواطن هذا والله أعلم إنه فاتحة شر على المواطن
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
أنا لا اريد حساب مواطن ولا مساعدة. كل المسألة نصب بنصب. صار المواطن السعودي ملطشة ومهزلة بين الشعوب. لا يدري ماذا يعمل من كثرة الجبايات. تحيط به. النوازل من كل جانب. ما بقي. الا الهواء يصير بفلوس. وغيره يتنفس. براحة ومعيشة رغد. ولا يحثك الا مقولة افتخر. ؟؟؟؟. غيروها واكتبوا انثبر ؟؟ عيب يا خلق الله. دعونا نعيش بسلام وراحة. صرنا مثل الحمير تكد وتأكل. حتى حلالنا يسرق ولا نعوض بدله بكرا وانت تمشي. على رجليك عليك مخالفة مشي تصدقون جاني مخالفة قبل سنة ونصف. وقوف لا ادري أين لعب بداوة وفوضى وتسيب. ويقولو ن. سدد.
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شيئ احمدوا الله على
نعمة الأمن والأمان والأستقرار
والأمور طيبة ولله الحمد
حسين هادي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
القرار فيه غموض يعني مبهم
كيف ترفع الدعم على بعض الخدمات ومايدري المواطن قيمة المقابل
وبالمقابل سوف ترتفع الكثير من السلع في هذه الحاله !!!!
يعني تغلي علي وتعطيني بالمقابل ،هذي ماتنهضم
الخطير[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 3 شهور
نأمل في زيادة الدعم في حساب المواطن او الغاء الدعم وترك الاسعار كماهي في الطاقه وغيرها لان العدد المسجل في حساب المواطن مغول قد يصل معظم سكان المملكه يعني المواطنين بحاجه ماسه الة الدعم المادي وايضا الدعم في الفواتير ومشتقات البترول والكهرباء والتلفون يجب اعادة النظر في القرارات قبل ان تقع الواقعه 0
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5425 ] نشر منذ 3 شهور
يجيب الله مطر
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههه
ناس تلهف وتاكل الخضر واليابس
والمسؤول يلف مليارات ولاحد يكلمه
حسبي الله ونعم الوكيل الله لايبارك بها الاشكال
الاسمر[ عدد التعليقات: 4398 ] نشر منذ 3 شهور
لله الامر الاول والاخير ونحمدد الله على نعمه الامن والامان
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على كل حال.
الذيب الامعط[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
بوادر رؤيا 2030 بيعود المواطن يشتغل مستقدم عامل وسواق وحارس بدوول الجوار هذي رؤيا 2030 والله راح الشعب الي الهاويه الشعب فقط ولاكن حسبي الله ونعم الوكيل
وبعدين معاكم؟[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل
انا اشوف البلد إلى دحديرة قال رؤية 2030 وراح تشوفون الله يستر.