وزير المالية: سيتم إلغاء حساب المواطن في هذه الحالة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الدعم المقدم من حساب المواطن يتحرك تبعاً لحركة أسعار الطاقة صعوداً ونزولاً فإذا زادت سيزيد وإذا انخفضت سينخفض الدعم.

وأوضح الجدعان أن استمرارية برنامج حساب المواطن مرتبط بأسعار الطاقة كالكهرباء والبنزين، ويتحرك تبعاً لحركة أسعارها صعوداً ونزولاً، كون أنه يهدف لسد الفجوة بين سعر الطاقة الحالي والأسعار الجديدة.

ولفت أنه في حال انخفاض أسعار الطاقة كالبنزين والكهرباء إلى حد معين لن يكون هناك حساب مواطن.