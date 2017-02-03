 فتاة مبهورة بجمالها تعرض حياتها للخطر بسبب صورة - صحيفة صدى الالكترونية

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فتاة مبهورة بجمالها تعرض حياتها للخطر بسبب صورة

فتاة مبهورة بجمالها تعرض حياتها للخطر بسبب صورة
اميرة خالد (صدى):

عرضت فتاة مبهورة بجمالها، نفسها للخطر من أجل التقاط صورة تتباهى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
الصور أظهرت فتاة قامت بالجلوس في وسط طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي دون أن تأبى للخطر المحدق بها.

 

 

 

 

 

 


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 6891 ] نشر منذ 3 شهور

الله ياليت ع تريلةة تخليهاا اشلاءءء
😂😂😂😢😢😢😢

[ عدد التعليقات: 13285 ] نشر منذ 3 شهور

مبهورة بجمالها وين الجمال مو شايفين الا خشم ونظارات لو جت سيارة قشتك ساعتها ينفعك التميلح والبوزات بالصورة

[ عدد التعليقات: 2848 ] نشر منذ 3 شهور

أي جمال🐪وأي خرابيط ؟
مافيه وحدة عاقلة تقيم نفسها هذي منتهية الله يشفيها.

[ عدد التعليقات: 1743 ] نشر منذ 3 شهور

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 15590 ] نشر منذ 3 شهور

يضناييييا😓
ههههههههه ههههههههه
عاد المصريات دلعهم غير….
تونون وتصيح بسبب وبدون سبب..
آه ياني. يلهوي يمه. يخرابي. يخراشي…..
متفوئئئي يبت
هوه أنه لسى عملت حاقة😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور

😂😂
من شفتها تتباهي بجمالها في بجامه
وانا اغسل يدي 😊
احد يطلع …في بجامه ي هانم 😆

[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور

جوري تقول مافيه وحده عاقله تتباهى في جمالها 🤔🤔

.
.والله ي جوري ان كلها تتباهى في جمالها لو ان جمالها صفر تلاقينها تقيم نفسها حلوه 😰😰
وهي داخليا مقتنعه وعارفه امكانيتها ومستوى جمالها…لكن الثقه العمياء تعمي القلب والبصيره

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 شهور

يخرب بيتها كأنه برميل بلاستيك اللي يحطونه عند نقاط التفتيش هههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 3 شهور

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 10096 ] نشر منذ 3 شهور

حركات صبيانيه

[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور

قد تكون بحالة سكر تام🍸😲😵