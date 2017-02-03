فتاة مبهورة بجمالها تعرض حياتها للخطر بسبب صورة - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 3 شهور 6٬615 12 منوعات فتاة مبهورة بجمالها تعرض حياتها للخطر بسبب صورة اميرة خالد (صدى): عرضت فتاة مبهورة بجمالها، نفسها للخطر من أجل التقاط صورة تتباهى بها على مواقع التواصل الاجتماعي. الصور أظهرت فتاة قامت بالجلوس في وسط طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي دون أن تأبى للخطر المحدق بها. الوسوم:حياتها للخطر, صورة, طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي, فتاة
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6891 ] نشر منذ 3 شهور
الله ياليت ع تريلةة تخليهاا اشلاءءء
😂😂😂😢😢😢😢
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13285 ] نشر منذ 3 شهور
مبهورة بجمالها وين الجمال مو شايفين الا خشم ونظارات لو جت سيارة قشتك ساعتها ينفعك التميلح والبوزات بالصورة
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 2848 ] نشر منذ 3 شهور
أي جمال🐪وأي خرابيط ؟
مافيه وحدة عاقلة تقيم نفسها هذي منتهية الله يشفيها.
محمد[ عدد التعليقات: 1743 ] نشر منذ 3 شهور
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دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12495 ] نشر منذ 3 شهور
بايعه عمرها
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15590 ] نشر منذ 3 شهور
يضناييييا😓
ههههههههه ههههههههه
عاد المصريات دلعهم غير….
تونون وتصيح بسبب وبدون سبب..
آه ياني. يلهوي يمه. يخرابي. يخراشي…..
متفوئئئي يبت
هوه أنه لسى عملت حاقة😂😂😂😂😂
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂
من شفتها تتباهي بجمالها في بجامه
وانا اغسل يدي 😊
احد يطلع …في بجامه ي هانم 😆
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور
جوري تقول مافيه وحده عاقله تتباهى في جمالها 🤔🤔
.
.والله ي جوري ان كلها تتباهى في جمالها لو ان جمالها صفر تلاقينها تقيم نفسها حلوه 😰😰
وهي داخليا مقتنعه وعارفه امكانيتها ومستوى جمالها…لكن الثقه العمياء تعمي القلب والبصيره
نسيت[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 شهور
يخرب بيتها كأنه برميل بلاستيك اللي يحطونه عند نقاط التفتيش هههههههههههههههههههههههههههههههههه
احمد[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 10096 ] نشر منذ 3 شهور
حركات صبيانيه
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
قد تكون بحالة سكر تام🍸😲😵