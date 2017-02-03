فتاة مبهورة بجمالها تعرض حياتها للخطر بسبب صورة - صحيفة صدى الالكترونية

اميرة خالد (صدى):

عرضت فتاة مبهورة بجمالها، نفسها للخطر من أجل التقاط صورة تتباهى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور أظهرت فتاة قامت بالجلوس في وسط طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي دون أن تأبى للخطر المحدق بها.