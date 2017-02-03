 عبدالكريم الجاسر: اتمنى التعادل بين الاتحاد و الاهلي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 7

    مايو

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عبدالكريم الجاسر: اتمنى التعادل بين الاتحاد و الاهلي




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 3 شهور

هههههههه ع شان يبقى الزعيق متصدر
هذا حلم يقضه …

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 3 شهور

كأني اشوف فريقك الزعيق الاسبوع القادم بعد مباراته مع الانحاد في المركز الثالث…

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 3 شهور

الاتحاد

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 3 شهور

اللهم يارب تجعل الفوز والصداره للملكي الأهلي