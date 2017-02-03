عبدالكريم الجاسر: اتمنى التعادل بين الاتحاد و الاهلي - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 7
مايو
هههههههه ع شان يبقى الزعيق متصدر
هذا حلم يقضه …
كأني اشوف فريقك الزعيق الاسبوع القادم بعد مباراته مع الانحاد في المركز الثالث…
الاتحاد
اللهم يارب تجعل الفوز والصداره للملكي الأهلي
التعليقات مغلقه
بو وائل[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه ع شان يبقى الزعيق متصدر
هذا حلم يقضه …
بو وائل[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 3 شهور
كأني اشوف فريقك الزعيق الاسبوع القادم بعد مباراته مع الانحاد في المركز الثالث…
بو وائل[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 3 شهور
الاتحاد
ياخي حسين ياخي[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم يارب تجعل الفوز والصداره للملكي الأهلي