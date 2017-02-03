عضو في الجمعية الفقهية: لا يوجد دليل في السنة النبوية على تحريم الغناء - صحيفة صدى الالكترونية

عضو في الجمعية الفقهية: لا يوجد دليل في السنة النبوية على تحريم الغناء
أكد الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم، عضو الجمعية الفقهية السعودية، أنه لا يوجد دليل مباشر من السنة النبوية على تحريم الغناء، مضيفاً أن الشريعة لا تنبني على الأهواء بل على القرآن والسنة.
وقال في حواره ببرنامج “يا هلا المواجهة”، المذاع على شاشة روتانا خليجية: مشكلتنا أن الدين يركبه كل مَن يريد، فاليوم يستطيع الكل أن يفتي، وأن يدعي الاجتهاد رغم أننا في زمن التخصص.
و تابع : نحن بحاجة للانتقال من مرحلة كثر فيها اللهو لمرحلة نرتقي فيها بأمتنا والتقدم بالذات السعودية لما هو أفضل .
و أكد العبدالكريم على انه لايجوز للمسلم أن يرفه عن نفسه بما لا يخالف الشريعة، أما كلمه الترفيه في المطلق فهي كلمة فضفاضة.
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور
ياربي استغفروالله وش هالحكي 😟
وش هالمشايخ اللي طلعوا علينا وكلن برأي
وليه ابن باز وعلماء ذاك العصر والالباني ماقالوا ذا الكلام
وش معنى تو هالحكي يطلع ؟؟؟
اين الخلل ياربي بالموضوع ؟؟؟
هل هذا اخر الزمان ؟؟؟هل هذا زمن الرويبضه؟؟؟هل انقبض العلم مع علماء ذاك العصر وانتهى ؟؟؟الهي رحمتك بس وثبتنا ع مانحن عليه
طوط[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
ما الوم الناس يختلفون على حكم الاغاني ما دام الافتاء ساكت
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6890 ] نشر منذ 3 شهور
لا دليل من القران ولا من السنه يحرم الغناء
معلوم هالشيء 😆
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 2848 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة إلا بالله .. أجل هذا ويش👇
يقول صلى الله عليه وسلم ” ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف ”
:
وهو صريح في ذم مستحلي المعازف، حيث قرنهم مع مستحلي الزنا والخمر والحرير، وحجة ظاهرة في تحريم أستعمال المعازف، وهي آلات الملاهي، كالطنبور والعود، والطبل وغير ذلك من آلات الملاهي، وقد أجمع أهل اللغة على تفسير المعازف بآلات الملاهي، وما ذاك إلا لما يترتب عليها من قسوة القلوب ومرضها، وأشتغالها عن الصلاة والقرآن، وإذا أنضم إليه الغناء، صار الإثم أكبر، والفساد أعظم.
محمد[ عدد التعليقات: 1743 ] نشر منذ 3 شهور
قناة روتانا خليجية بعد فضيحة مفتي قناتهم الطالب بالثاني ثانوي قامو يجيبون ناس يلفقون المواضيع
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 2848 ] نشر منذ 3 شهور
وقال في حواره : مشكلتنا أن الدين يركبه كل مَن يريد …)
صح ….
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15590 ] نشر منذ 3 شهور
أقول الله يجزاك خيط…أنا من شفتك طالع في روتانا خليجية وأنا غاسل يديني👐..
منك…..
هالحين الأغاني ماهي لهو الحديث…
كلها حب وغرام ومسخرة
لاجيت بتغازل سمعتهاراشدالماجد
أنتي وين وأنا وين..ياجعلنافددسن غمارتين
ولا سحبت عليك سمعتها خالدعبدالرحمن
بقايا جروح
ولابلغت فيك أبتزاز…عطيتها نوال الكويتية
والله حسيبك..تجرح حبيبك.
أقول ياشيخ …
ليتهم أرقدوا هااااك اليل وبس
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 2848 ] نشر منذ 3 شهور
مضيفاً أن الشريعة لا تنبني على الأهواء بل على القرآن والسنة.
أضف إلى ذلك الإجماع والقياس.
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1948 ] نشر منذ 3 شهور
ايش الموضوع واحد يقول الموسيقى نوعين جائز وغير جائز ، والثاني يقول ما فيه دليل ، انتم اعلم بالكتاب والسنة من عبدالله بن مسعود رضي الله عندما اقسم ان المقصود من هذه الايه هو الغناء والمعازف ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) .
بالله عليك بالله عليك تبغاني اصدقك واكذب ابن مسعود رضي الله ، فكر وتعرف الرد .
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض أن يتم مقابله مع أهل الإختصاص في الفتيا كالشيخ الفوزان حفظه الله ,
ليوضحوا للناس ما أشكل عليهم من المشتبهات بعيدا عمن يركبون الموجه ويفتون بغير علم ليضلوا الناس .
يحيى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
حسسبنا الله عليك ، جالس تدور على الشهره ، اتق الله فيما تقول ، ودع الفتيا لأهل الفتيا ،
أبو نواف[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
الشيخ نفى هذا الكلام وطالب من نشره بالاعتذار وهدد بتقديم شكوى حال لم يعتذر
وشدد على حرمة الغناء
ونفيه نشر هنا في صدى
ليتكم تستغفرون
alfahd42[ عدد التعليقات: 4402 ] نشر منذ 3 شهور
بما انه تم نفيه المفروض يحاسب ايضا المحرر عادل الحربي
alfahd42[ عدد التعليقات: 4402 ] نشر منذ 3 شهور
جزاك الله خير يا ابو نواف سبقت الخبر بالنفي
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15590 ] نشر منذ 3 شهور
ودي أتكلم بأستفاضة…
ياأخوان قبل ما يقارب ال50عام
كان هناااك أشياء محرمةبفتاوى صريحة…والأن أصبحت حلال بأختلاف الظرف والوقت…
خذ مثلا كان تعليم المراءة محد يقبل به وعيب ومدري وشو
ولبس البنطال للمراءة حرام
بل حتى عباءات الكتف كانت حرام وكانت البلديات الى عام2002تغلق المحلات الي تقوم بخياطتها
ولعب كورةالقدم حرام لأنه تشبهه بالكفار ولبسهم فوق الركبه
والتنافس على الكأس🏆🏅
وتسريحات لشعر المراءة حرام
والتصفيق حرام👏👏👏
حتى الأكل بالشوكة والملعقة مكروه
والتصوير والظهور حرام.واليوم نجد أن من كانوا يحرمون هالأشياء
هل أول ناس يتسابقون عليها وعلى الظهور فالقنوات والمقاطع..
بل حتى مكبرات الصوت كانت حرام..
وأرجعوا لكتاب الأيضاح المبين للكاتب حمودالتويجري
احمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
عطوني سلطه علئ هالاشكال هذي والله لوريهم العجب .
والحمدلله نحن اصحاب السنه والجماعه نعرف متئ نصدق ومتئ ننكر .