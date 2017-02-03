عضو في الجمعية الفقهية: لا يوجد دليل في السنة النبوية على تحريم الغناء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم، عضو الجمعية الفقهية السعودية، أنه لا يوجد دليل مباشر من السنة النبوية على تحريم الغناء، مضيفاً أن ‏‏الشريعة لا تنبني على الأهواء بل على القرآن والسنة.

وقال في حواره ببرنامج “يا هلا المواجهة”، المذاع على شاشة روتانا خليجية: مشكلتنا أن الدين يركبه كل مَن يريد، فاليوم يستطيع الكل أن يفتي، وأن يدعي الاجتهاد رغم أننا في زمن التخصص.

و تابع : نحن بحاجة للانتقال من مرحلة كثر فيها اللهو لمرحلة نرتقي فيها بأمتنا والتقدم بالذات السعودية لما هو أفضل .

و أكد العبدالكريم على انه لايجوز للمسلم أن يرفه عن نفسه بما لا يخالف الشريعة، أما كلمه الترفيه في المطلق فهي كلمة فضفاضة.