السفارة بالقاهرة تنهي احتجاز اربع فتيات سعوديات بالمطار - صحيفة صدى الالكترونية

السفارة بالقاهرة تنهي احتجاز اربع فتيات سعوديات بالمطار
أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية إنهاء قضية المواطنات السعوديات المحتجزات في مطار القاهرة صباح اليوم، بالصلح مع الشرطية و عدم تحرير محضر و إيجاد رحلة تنقل الأربع مواطنات إلى المملكة.
و كشفت السفارة أنه تم إقناع الشرطية في المطار بعدم تحرير المحضر الذي كانت مُصرّة عليه، وتم إيجاد رحلة تنقل الأربع مواطنات إلى المملكة تحمل الرقم NP121 من القاهرة إلى الهفوف في تمام الساعة 8:20 بواسطة موظف السفارة السعودي، الذي تواجد معهن طوال اليوم وحتى أتم لهن الحجز.
وكانت السفارة قد وكلت محامياً؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمان حق المواطنة، بعد تلقّيها مكالمة من قبل المواطنة تشتكي من خلاف حصل مع عاملة في المطار، تدخلت على إثره شرطة السياحة بالمطار، وترتّب على ذلك الإجراء مغادرة الطائرة دون اللحاق بها.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2666 ] نشر منذ 3 شهور
طيب وش هي المشكله التي حصلت بينهن .؟؟
أبوفهد[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديكم كان عطيتوهم … وينتهي كل شي
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4072 ] نشر منذ 3 شهور
اكيد انهم شايفين انفسهم ومهايطات
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13285 ] نشر منذ 3 شهور
الا قول ماعطن الشرطية …
العجمي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
والله مطار القاهره انه تعامل مع سعوديين غير لائق واخلاق اعوذبالله
حصل لنا موقف في مطار القاهره عند الرجوع الى السعوديه حصلت مشاده مع موظف الحجوزات في مطار وحب انه ينتقم منا باي طريقه ومسك الجوزات والتذاكر عنده وقال والله لو امي تيقي مش حتسفرو ا ويحلف ويقسم المهم رحنا لمدير المحطه والله العظيم الحق يقال كان انسان جدا محترم وتعامله راقي ونتهت المشكله وسافرنا الي السعوديه بعد
حل مشكله
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وحنا رايحين الفندق هذا اول ما وصلنا مصر
ركبنا تكسي قال الشباب منين حبينا نسوي معاه فلم قلنا حنا من الكويت قال اجدع ناس وجلس يمدح
قلت و السعوديه قال وحشين وووووو ماتم شي ماقاله في ذم السعودي قلت في نفسي حتي لو قلنا لك سعوديين راح تذم شباب الكويت
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10096 ] نشر منذ 3 شهور
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ho[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
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