السفارة بالقاهرة تنهي احتجاز اربع فتيات سعوديات بالمطار - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية إنهاء قضية المواطنات السعوديات المحتجزات في مطار القاهرة صباح اليوم، بالصلح مع الشرطية و عدم تحرير محضر و إيجاد رحلة تنقل الأربع مواطنات إلى المملكة.

و كشفت السفارة أنه تم إقناع الشرطية في المطار بعدم تحرير المحضر الذي كانت مُصرّة عليه، وتم إيجاد رحلة تنقل الأربع مواطنات إلى المملكة تحمل الرقم NP121 من القاهرة إلى الهفوف في تمام الساعة 8:20 بواسطة موظف السفارة السعودي، الذي تواجد معهن طوال اليوم وحتى أتم لهن الحجز.

وكانت السفارة قد وكلت محامياً؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمان حق المواطنة، بعد تلقّيها مكالمة من قبل المواطنة تشتكي من خلاف حصل مع عاملة في المطار، تدخلت على إثره شرطة السياحة بالمطار، وترتّب على ذلك الإجراء مغادرة الطائرة دون اللحاق بها.