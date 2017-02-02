الأمن يكشف ادعاء وافد مصري سرقة 90 ألفاً من شقته بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

الأمن يكشف ادعاء وافد مصري سرقة 90 ألفاً من شقته بجدة
كشفت الأجهزة الأمنية بجدة ادعاء وافد من الجنسية المصرية سرقة 90 ألف ريال من شقته ،بعد تلقيها بلاغًا من المقيم يفيد بسرقة المبلغ من أحد مواطنيه.
و باشرت الدوريات الموقع ، وبعد معاينة الشقة لم يجدوا أي آثار تهشيم ، وحضرت الأدلة الجنائية لرفع البصمات ، ولحظتها ظهر الارتباك على المقيم، وبعد التحري معه اعترف بعدم سرقة المبلغ.
و أضاف أنه أعطاه لشخص آخر لغرض تحويله لكفيله، وتم تحويل القضية لشرطة الشمالية لإكمال اللازم من الإجراءات.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13285 ] نشر منذ 3 شهور
نصاب
أبوفهد[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 3 شهور
مش كذا يافندم
كبر دماغك الله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2250 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه كان يبي تعويض بدل اللي محولها 😂😂لكن فشلت الخطه والمجرم في قسم الشرطه☺😂😂
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 2848 ] نشر منذ 3 شهور
و باشرت الدوريات الموقع ، وبعد معاينة الشقة
👈(( لم يجدوا أي آثار تهشيم )) أعقب ي التسذوب😛
ضويحي الكعبي شبوة اليمن[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله