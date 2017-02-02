الأمن يكشف ادعاء وافد مصري سرقة 90 ألفاً من شقته بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت الأجهزة الأمنية بجدة ادعاء وافد من الجنسية المصرية سرقة 90 ألف ريال من شقته ،بعد تلقيها بلاغًا من المقيم يفيد بسرقة المبلغ من أحد مواطنيه.

و باشرت الدوريات الموقع ، وبعد معاينة الشقة لم يجدوا أي آثار تهشيم ، وحضرت الأدلة الجنائية لرفع البصمات ، ولحظتها ظهر الارتباك على المقيم، وبعد التحري معه اعترف بعدم سرقة المبلغ.

و أضاف أنه أعطاه لشخص آخر لغرض تحويله لكفيله، وتم تحويل القضية لشرطة الشمالية لإكمال اللازم من الإجراءات.