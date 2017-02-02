القادسية يخطف تعادلاً مثيراً أمام الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

القادسية يخطف تعادلاً مثيراً أمام الهلال
خطف القادسية تعادلاً ثميناً أمام مضيفه الهلال 1-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس في الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين تقدم القادسية أولاً عن طريق إيز فرايدي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك السوري عمر خربين التعادل للهلال في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.
وشهدت المباراة طرد أحمد كرانشي لاعب القادسية في الدقيقة 90+4 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده لـ 41 نقطة في الصدارة، فيما رفع القادسية رصيده لـ 17 نقطة في المركز العاشر.
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 3 شهور
انتبه يا هلال الاهلى قرب😅😅😅😅
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2848 ] نشر منذ 3 شهور
ف جميع الحالات يبقى زعييييم😎✌️
الجووووووفي[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 شهور
كيف االقادسية يخطف تعادلاً مثيراً أمام الهلال والهلال هو اللي عادل القادسية
المشعفل[ عدد التعليقات: 955 ] نشر منذ 3 شهور
يالجوفي اللوبي الأزرق مسيطر على الإعلام فعلا كيف القادسيه يخطف تعادلا مثيرا وهو المتقدم،دائما الزعيق واعلامه يقلل من الآخرين.
نصراوي عالمي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 3 شهور
جوري نامي وراكي غدا بكره وتمسيح البيت خليكي في أمور بيتك ويش لك في الزعقنه يازعيقيه
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 2848 ] نشر منذ 3 شهور
ي فقراوي حالمي
أنا ويش يخصني ف أمور المطبخ أنا طالبة ف الصف الأول متوسط☺️
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 3 شهور
جوري لاتردين عليه ولاتلومينه متجحفل الفقراويانا مكانه اتلطم ومااتكلم
نصراوي عالمي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 3 شهور
أسير الاقدار هب ضفعه مسوي تسلك راس مالك طاقيه زعيقي حذيان
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2848 ] نشر منذ 3 شهور
آمات الحُـــب عُـشاااقاً ~ وحُــب💖الزعييييم😎😘آحححياني!
alfahd42[ عدد التعليقات: 4402 ] نشر منذ 3 شهور
حلات البنت تكون هلاليه والرجل نصراوي عشان تحلو الحياة في تنافس شريف
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2848 ] نشر منذ 3 شهور
ي الزعييييم😎👍🏻
آنت أَؤلهم ‘
ؤ آْنت آْخرهم ‘
وِ آنت گل النآس ف عيوُنــي💘!
alfahd42[ عدد التعليقات: 4402 ] نشر منذ 3 شهور
حلاة وليست حلات
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
جاييين الجمعه يالرمم وتتكلموا كلام ساقط وفي الكوره التافهه
alfahd42[ عدد التعليقات: 4402 ] نشر منذ 3 شهور
قلم وش تقول مافهمنا عليك