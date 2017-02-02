القادسية يخطف تعادلاً مثيراً أمام الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

خطف القادسية تعادلاً ثميناً أمام مضيفه الهلال 1-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس في الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين تقدم القادسية أولاً عن طريق إيز فرايدي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك السوري عمر خربين التعادل للهلال في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة طرد أحمد كرانشي لاعب القادسية في الدقيقة 90+4 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده لـ 41 نقطة في الصدارة، فيما رفع القادسية رصيده لـ 17 نقطة في المركز العاشر.