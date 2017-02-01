بالفيديو..ممثل أمريكيي يرتدي الثوب والشماغ في مطار لوس أنجلوس تعاطفًا مع العرب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..ممثل أمريكيي يرتدي الثوب والشماغ في مطار لوس أنجلوس تعاطفًا مع العرب
اختار الممثل الأمريكي الشهير توريس جيبسون ارتداء الثوب والشماغ العربي في مطار لوس أنجلوس ليعبر عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر عن مواطني سبع دول عربية و اسلامية ، وتعاطفه أيضاً مع مواطني هذه الدول .
ويأتي تصرف “جيبسون” تعبيرًا عن وقوف قطاعات عريضة من الشعب الأمريكي إلى جانب المسلمين، ورسالة إلى أنهم محل ترحيب في أمريكا وضد القرار الذي أصدره “ترامب” بحظر بموجبه دخول مواطني 7 دول إسلامية لأمريكا مدة 90 يومًا.
و ياتي هذا أيضاً بعد ساعات من استقبال حافل لاقته عائلة سعودية في مطار واشنطن عندما وجدوا جمهوراً كبيراً من المعارضين لسياسات ترامب الأخيرة فرحين بهم ، ومصفين على جانبي المسار في المطار لإستقبالهم والترحيب بهم .
زائر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
كممن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10052 ] نشر منذ 3 شهور
واحد لابس قطري والثاني لابس ثوب اماراتي