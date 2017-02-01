بالفيديو..ممثل أمريكيي يرتدي الثوب والشماغ في مطار لوس أنجلوس تعاطفًا مع العرب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن (صدى):

اختار الممثل الأمريكي الشهير توريس جيبسون ارتداء الثوب والشماغ العربي في مطار لوس أنجلوس ليعبر عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر عن مواطني سبع دول عربية و اسلامية ، وتعاطفه أيضاً مع مواطني هذه الدول .

ويأتي تصرف “جيبسون” تعبيرًا عن وقوف قطاعات عريضة من الشعب الأمريكي إلى جانب المسلمين، ورسالة إلى أنهم محل ترحيب في أمريكا وضد القرار الذي أصدره “ترامب” بحظر بموجبه دخول مواطني 7 دول إسلامية لأمريكا مدة 90 يومًا.

و ياتي هذا أيضاً بعد ساعات من استقبال حافل لاقته عائلة سعودية في مطار واشنطن عندما وجدوا جمهوراً كبيراً من المعارضين لسياسات ترامب الأخيرة فرحين بهم ، ومصفين على جانبي المسار في المطار لإستقبالهم والترحيب بهم .