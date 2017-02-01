الإمارات : حادث مروع يسفر عن مصرع عربي واصابة اسيويين برأس الخيمة - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

تسبب حادث تصادم مروع على طريق الشيخ محمد بن زايد في إمارة رأس الخيمة بين سيارتين وجهاً لوجه في وفاة شخص عربي الجنسية يدعى “هـ.ب.ع 32 عاماً ” و اصابة شخصان من جنسية اسيوية بجروح بليغة.

و أوضح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي ، مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بحسب صحيفة البيان الإماراتية ، إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات في تماما لساعة “7:10م” يفيد بتعرض مركبتين لحادث تصادم قوي على طريق الشيخ محمد بن زايد، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ وسيارات الإسعاف الوطني لمكان الحادث .

وأضاف الحميدي أنه تبين أن المركبة التي كان يقودها بسرعة جنونية “هـ.ب.ع” عربي الجنسية قد انحرفت لتصطدم بالحاجز الحديدي ثم خروجها للطريق الآخر واصطدامها بمركبة كانت قادمة يقودها آسيوي الجنسية برفقة شخص آخر من نفس الجنسية مما أدى إلى احتراق مركبة العربي من الأمام بالكامل ووفاة السائق بموقع الحادث ، فيما أصيب الآسيويان بإصابات وصفت بالمتوسطة والبليغة ، حيث تم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، فيما تم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .