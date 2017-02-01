مكافحة المخدرات تحذر من رقصة الحشيش.. وتتوعد بالإجراءات النظامية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على اتخاذ الاجراءات النظامية بكل من يدعو أو يحرض الى تعاطي المخدرات سواء أفراد أو مؤسسات، وذلك بعد تغريدة نشرها الحسابه الرسمي لبرنامج في المرمى على قناة العربية، عن حركة ” داب ” التي يؤديها بعض اللاعبين؛ إذ قال البرنامج في تغريدته: ” داب ” فرحة الحشيش التي انتشرت في الملاعب السعودية.. هل تتوقف؟.

وأوضحت اللجنة الوطنية في ردها على التغريدة بالقول، يتطلب الأمر إعداد تقرير، تبيّنون فيه خطر تقليد هذه الحركة على فئة النشء، واستنكارها باعتبار مصدرها ممن يدعون إلى تعاطي مخدر الحشيش.

وDABهي كلمة عامية مستخدمة في شوارع أميركا وترمز إلى عشرين غرام من الحشيش أو الماريوانا.