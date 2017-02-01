أم تخطف طفلتها بمستشفى الملك عبد العزيز بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تسببت سيدة في حدوث أزمة داخل أروقة مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، بمحافظة الطائف ، بعد أن خرجت بطفلتها حديثة الولادة من قسم الحضانات بالمستشفى بعد تماثلها للشفاء دون الإمضاء على اية أوراق ثبوتية.

وعلى الفور أعلن المستشفى عن طريق عبر الأجهزة اللا سلكية لـ حالة “code pink”، وهي اختطاف الطفلة-و قام أمن المستشفى بإقفال جميع بوابات الدخول والخروج الرئيسية، و لاسترجاعها الطفلة، خصوصًا أن الطاقم التمريضي -بقسم العناية بالأطفال- لم يكن يعلم أن والدة الطفلة هي من قامت باصطحابها دون علمهم .

وأكد والد الطفلة أنه تلقى اتصالٍ هاتفي من مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف- طلب منه الحضور لاستلام طفلته، وعند توجّهه إلى المستشفى، دخلت الأم إلى الحضانة، وأفادتها الممرضة أنه بإمكانها حمل طفلتها والخروج بها، دون ان تخبرها بضرورة الإمضاء على الأوراق الثبوتية لإثبات استلامه للطفلة وهو ما أوقع الجميع في سوء الفهم.