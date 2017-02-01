أم تخطف طفلتها بمستشفى الملك عبد العزيز بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

أم تخطف طفلتها بمستشفى الملك عبد العزيز بالطائف
تسببت سيدة في حدوث أزمة داخل أروقة مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، بمحافظة الطائف ، بعد أن خرجت بطفلتها حديثة الولادة من قسم الحضانات بالمستشفى بعد تماثلها للشفاء دون الإمضاء على اية أوراق ثبوتية.
وعلى الفور أعلن المستشفى عن طريق عبر الأجهزة اللا سلكية لـ حالة “code pink”، وهي اختطاف الطفلة-و قام أمن المستشفى بإقفال جميع بوابات الدخول والخروج الرئيسية، و لاسترجاعها الطفلة، خصوصًا أن الطاقم التمريضي -بقسم العناية بالأطفال- لم يكن يعلم أن والدة الطفلة هي من قامت باصطحابها دون علمهم .
وأكد والد الطفلة أنه تلقى اتصالٍ هاتفي من مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف- طلب منه الحضور لاستلام طفلته، وعند توجّهه إلى المستشفى، دخلت الأم إلى الحضانة، وأفادتها الممرضة أنه بإمكانها حمل طفلتها والخروج بها، دون ان تخبرها بضرورة الإمضاء على الأوراق الثبوتية لإثبات استلامه للطفلة وهو ما أوقع الجميع في سوء الفهم.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13250 ] نشر منذ 3 شهور
الجهل مشكلة لكن غلط الممرضة المفروض نبهتها بالاجراءات المتبعة
abdul[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 3 شهور
والله هذه فطانة من المستشفي ويدل علي اتباع الاجراءات عندهم خاصة في الطواري مثل اختطاف مولود. بارك الله علي القائمين علي انسيابية العمل في المستشفي المذكور.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13876 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعين
صيدلانيه[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 شهور
ايش دا الاهمال وكيف الام تدخل الحضانه وتاخدها بنفسها الي اعرفه او حصل لي في ولادتي يجيبون الطفل للام وقت الخروج لغرفتي مو تدخل الحضانه واحده بنفسي
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
والله تقول ألي خاطفتها قردة لا هي امها هخخ😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15496 ] نشر منذ 3 شهور
تعلمني احدى الممرضات…بالهيصةالي صارت
😂😂😂😂😂😂😂
عموما مفروض مايسمى خطف…خاصة وأن الفاعلة الأم…وكل مطرود ملحوق🤗🤗🤗
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 3 شهور
صيدلانيه
؟؟؟
رتبي الجمل التاليه هههههههههههههههههه