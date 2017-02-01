أمانة الرياض تشن حملة لضبط البسطات والأكشاك المخالفة بعدد من الأحياء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

شنت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض مشاركة مندوبي الزراعة والضبط الإداري، حملة رقابية على باعة الأغنام والمسالخ العشوائية وأكشاك شاي الجمر والخضار والفواكه والذرة على طريق الشيخ جابر الصباح وفي أحياء المعيزيله والقادسية وإشبيلية واليرموك والمونسية وصولاً الى شارع الثمامة، أسفرت عن إزالة 26 مسلخاً عشوائياً، وإزالة 20 شبك للأغنام، كما أسفرت الحملة عن إزالة جميع بسطات الباعة الجائلين، وإزالة 18 كشك لبيع شاي الجمر والذرة والخضار والفواكه، إضافة إلى حجز 8 سيارات تستخدم في أغراض البيع دون تصريح، ومصادرة 10 أطنان تستخدم في أغراض التدفئة.

وقال المهندس عبد الله بن سليمان الطيار رئيس بلدية الروضة أن فرق البلدية قامت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين لمنع تكرار هذه المخالفات مجدداً، مؤكداً استمرار هذه الحملات في كافة أنحاء العاصمة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ مثل هذه المخالفات وأي مواقع عشوائية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها والعمل على إزالتها.