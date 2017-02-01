بالفيديو ..طريقة تقديم الشكاوى عبر حساب المواطن وكيفية التحقق من دخل الأسرة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قامت مراسلة قناة “العربية” بتجربة محاكاة لتقديم شكوى عبر مركز خدمة العملاء التابع للبرنامج، حيث أوضحت الموظفة في ردها على الاستفسار بخصوص الشكاوى، أن جميع الشكاوى تتم عن طريق مركز الاتصال، حيث يتم فتح شكوى مباشرة، أو عن طريق الهيئات، مضيفة أن الشكاوى التي تقدم إلى مركز الاتصال يتم تحويلها إلى الجهة المسؤولة عنها للاستيضاح وحل هذه المشكلة.

و في ذات السياق حول كيفية تحديد الشرائح والتحقق من دخل الأسرة قال المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العصيمي، : ن التسجيل بدأ بناءً على المعلومات الحقيقية من المواطنين، وسيتم عمل محاكاة لهذه البيانات وتحليل كامل، وهناك لجنة وزارية عليا، ستكون مهمتها تطوير السياسات لتحليل هذه البيانات والخروج بأفضل سياسة تضمن نجاح البرنامج، وبعد إقرار السياسة سيتم إعلان جميع الشرائح.

يذكر أن برنامج “حساب المواطن”، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية، خصص مركز اتصال يحمل الرقم (19912)، لاستقبال مكالمات المواطنين والرد على استفساراتهم، وأوضح الحساب الرسمي للبرنامج أن عدد المسجلين وصل حتى الآن أكثر من 800 ألف.