7 أطعمة تزيد من ذكاء طفلك خلال الحمل - صحيفة صدى الالكترونية

7 أطعمة تزيد من ذكاء طفلك خلال الحمل
تؤثر الأغذية التي تتناولها المرأة الحامل على صحة الطفل ونموه، لهذا ينصح أطباء الولادة الأمهات بتناول الأغذية التي تحتوي على عناصر غذائية تساعد في نمو طفل سليم صحياً.
فالطفل يستمد احتياجاته كاملة من الأم خلال الحمل، فنقص بعض العناصر في جسم المرأة يؤثر على معدل ذكاء الطفل فيما بعد.
اليكم أكثر الأطعمة التي تزيد من ذكاء الطفل خلال الحمل:
السبانخ لتنشيط خلايا المخ
تعد السبانخ مصدراً رائعاً ومثالياً لعنصر الحديد العضوي، وهو ما يحتاجه الطفل لتكوين عظام قوية وجهاز مناعي قادر على حماية الجسم من الأخطار التي يمكن أن تلحق به، كما تعمل السبانخ على تنشيط خلايا المخ وهذا ما يؤدي إلى تنمية ذكاء الطفل، لذلك احرصي على تناول السبانخ لتغذية وتنمية ذكاء طفلك.
التفاح لينمو الجنين بشكل صحي وسليم
ترجع أهمية تناول الأم الحامل للتفاح لاحتواء التفاح على عناصر غذائية يحتاجها جسم الطفل لينمو بشكل صحي وسليم، كما يساعد تناول الأم لثمار التفاح خلال فترة الحمل على حماية الطفل من الولادة المبكرة وضيق التنفس ومشكلات القلب والشرايين، كما يساعد التفاح على تنمية ذكاء الطفل، لذلك قومي بتناول التفاح كوجبة جانبية بين وجباتك الرئيسية لتجنب الشعور بالجوع وكبديل رائع عن الوجبات الصناعية.
البرتقال للحماية من التشوهات الخلقية
يحتوي البرتقال على فيتامينات وأحماض عضوية رائعة يمكن لها أن تحمي الطفل من الإصابة بالتشوهات الخلقية التي قد تصيبه خلال الأسابيع الأولى من الحمل، كما يعمل تناول البرتقال وعصيره على تنمية ذكاء الطفل.
المكسرات لتنمية مهارات الطفل العقلية
تناول القليل من المكسرات يومياً يضيف للجسم العناصر التي يحتاجها للقيام بالأنشطة الحركية المختلفة، كما يعمل تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا على تنمية ذكاء الطفل وتنمية مهاراته العقلية.
السمك ضروري لنمو مخ الجنين
السمك الغني بالعناصر والأحماض الدهنية وأوميجا 3 هو طعام ضروري من أجل نمو مخ الجنين. وعلى المرأة الحامل أن تتجنب تناول الأسماك المفترسة مثل السمك السيّاف، وذلك لإحتوائها على نسبة كبيرة من الزئبق. فإن كانت الحامل لا تحبّذ تناول السمك الطازج، فيمكنها أن تتناول منتجات الأسماك المعلّبة والتي تعتبر بديلاً جيداً لها.
البيض لتعزيز وظائف الذاكرة عند الجنين
البيض هو مصدر جيد لعنصر الكولين والذي يقوم بتعزيز وظائف ونمو المخ والذاكرة للجنين. تناول البيض كاف لتحصيل نصف الكمية المطلوبة من عنصر الكولين للمرأة الحامل فهو مصدر غني بالبروتين، كما يحتوي على نوع من الحديد القابل للإمتصاص بسهولة، ويزيد البروتين والحديد من وزن المولود وذلك شيء جيد لأن وزن المولود الخفيف يدل على معدل ذكاء منخفض.
الأطعمة الطازجة تحمي مخ الجنين من الخلل
تحتوي الفاكهة والخضروات على مضادات أكسدة قوية، والتي تحمي مخ الجنين من الخلل. إبحثي عن ثمار داكنة اللون مثل التوت والطماطم والكرنب، لأن نسبة مضادات الأكسدة تكون عالية بهذه الثمار. إحرصي على غسل جميع الثمار بعناية لتقضي على أي جراثيم قبل تناولها. في حالات الغثيان والنفور من الطعام، يمكنك إستبدال تلك الأطعمة الطازجة بتناول عصائر طازجة وحساء خضروات طازجة بنسبة 100% بمعدل 5 مرات في اليوم.
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2787 ] نشر منذ 3 شهور
أقول لاتقعدون تفقششون علانا😛
[ الذگاء ] هبة من رب العالمين.
بالضبط مثل الخط✍و التعبير و الشعر👌🏻
سويلم[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
كلام فارغ ماله أي أساس من الصحه
الذكاء له ارتباط كبير بالوالدين او الأجداد المسألة وراثيه بحته مثل شكل الانسان او طوله او لونه
لو كان الذكاء كذلك كان شفت الناس كلهم اذكياء بالقدرات العقليه
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور
نعم الذكاء وراااااثه درجه اولى
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12444 ] نشر منذ 3 شهور
هههه طيب طيب
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
ماخلينا شي من انعام الله يوم كانت المدام حامل بالبيبي ، حتى اذكر اني انقز لمكتبة العبيكان وجرير وأشتري كتب عن كيفية تغذية الطفل وهو ببطن أمه ، ومع ذلك جانا فارس وعانو مخطاتنه تقطر ولا يقوم للمدرسة الا بعد مايعزّر فينا والظاهر ان عرق خواله جاذبه !! مدري الهرقر الاقشر اللي ياكله مع التبسي له دور ‘ كل مادخلت عليهم لقيته هو وأمه يفنشون فيه بالليل والنهار
ليته والله طلعلي ان تسان يتخرج من الثنويه وهو ماوصل عمره ١٢ . مير الخوال عرقهم قوي
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂
نعم نعم الخوال دايم عرقهم يطغى ع العمام
وانا ملاحظه هالشي في حاجات كثير
وهذا يعني ان جينات الام هي الاقوى والسائده
والاب الاضعف والمتنحيه….لذلك يطلع الطفل يشبه صاحب الجينات الاقوى 😊
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂
نعم نعم الخوال دايم عرقهم يطغى ع العمام
وانا ملاحظه هالشي في حاجات كثير
وهذا يعني ان جينات الام هي الاقوى والسائده
والاب الاضعف والمتنحيه….لذلك يطلع الطفل يشبه صاحب الجينات الاقوى 😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13876 ] نشر منذ 3 شهور
صحيح من قال لي الولد يطلع لخاله
هذي قصيده قالتها وحده في اولادها لان ابوها شيخ وتتنومس باخوانها. وفي القصيده تصف اولادها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13876 ] نشر منذ 3 شهور
العرق دساس. والى ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم وخيروا لنطفكم فأن العرق دساس
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
المشكله ان البنت طلعت تشبهني ٩٠٪ 😢😢😢
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
غيوم ياريت تشرحين لنا عن الجينات والكروزومات والصفات السائدة وهيك شغلات بحكم انك انسانه تعملين بالمجال الطبي
هالدرس هذه درسته بالأحياء وانا بالثانويه ولافهمته 😥 كود نفهم منتس😉😊وعانيني حطيت الوجيه اللي تضحكتس
غرام[ عدد التعليقات: 1972 ] نشر منذ 3 شهور
عندك الجينات متلخبطه يااستاذ برق 😂
ي رب تكون حلو ولا بتكون انظلمت البنوته بسببك ،،،
غرام[ عدد التعليقات: 1972 ] نشر منذ 3 شهور
الاكيد ان الذكاء وراثه ماله شغل أبد بالأكل ،،،
بس ممكن الغبي يتطور تفكيره اذا المجتمع اللي هو عايش فيه مثقف وذكي ،،
رواسي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
من قرادة حظها هههههههههههه
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور
العالم مندل عالم الجينات يقول انها بحر لا اخر له هو وعلماء عصره …….وكل دراسته ع الجينات تعتبر تقريبيه وليست دقيقه …..لانه درسها وطبقها فقط ع النبات وليس الانسان
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.ولكن خلاصة دراسته ….ان الجينات سبحان الله تكون نصف من الام والاخر من الاب بدينامية معقده وغير مفهومه تنقسم بشريطين متوازيين وبترتيب لايمكن ان يتكرر في طفل اخر لنفس الابوين ….ثم تندمج مع بعضها مره اخرى فمثلا لون البشره لاب اسمر وام بيضاء فجين البشره من الاب يتحد مع جين البشره من الام في الشريط المقابل وهكذا دواليك ملايين الصفات فان كانت الشفره الجديده الناتجه حملت جين الاب كانت الصفه الموروثه من الاب هي التي سادة في الاندماج (وقت اتحاد الشريطين)وهكذا باقي الشفرات حتى يتكون انسان اخر ممزوج به سمات قد تكون من الاجداد وليس الوالدين…فيصبح لهذا الطفل دي ان اي خاص به لايشبهه احد من اخوته ….وان كانت الشفره الناتجه تحمل جين مختلط يجمع جين الام والاب معا ستنتج هنا صفه جديده لايشبه بها الطفل والديه ولكن هذي الصفه قد تكون موجوده في الاجداد او ماقبلهم من الاجيال السابقه
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.ولكن احيانا نلقى عيله كلهم يتشابهون لحد كبير 🤔
فسروا العلماء هذا الشبه انهم يملكون نفس ترتيب الجينات الى حد ما ولكن ليس طبق الاصل
لان الترتيب هو الاصل في تحديد الشبهه بين الاخوه ولايعني هذا انهم يملكون نفس الشفره …..اما المتشابهين تماما فيملكون نفس الترتيب طبق الاصل ولكن مهما وصل الشبه بينهم فلايمكن يتطابق الدي ان اي سبحان الله
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.انا ماعرف اشرح ولكن ان شاءالله استفدتوا شوي
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور
فلاتظنون اني عالمة زماني وافهم كل شي
وحتى لو هذا مجالي فكل مادرسناه نسيناها ….كان همنا التخرج فقط
ولكن بالاطلاع والتثقيف نطور من انفسنا
واي شخص يستطيع يطور نفسه في كل مجال ويتفوق ع اهل التخصص ذاتهم 😊😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13876 ] نشر منذ 3 شهور
الله يخيلق مايشاء
نويجعه نويجع عفنان ابو جعيبات العطوي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
وانا اشوف راس العيل صاير مثل المزهريه طلع من الحلتيته