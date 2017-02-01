7 أطعمة تزيد من ذكاء طفلك خلال الحمل - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تؤثر الأغذية التي تتناولها المرأة الحامل على صحة الطفل ونموه، لهذا ينصح أطباء الولادة الأمهات بتناول الأغذية التي تحتوي على عناصر غذائية تساعد في نمو طفل سليم صحياً.

فالطفل يستمد احتياجاته كاملة من الأم خلال الحمل، فنقص بعض العناصر في جسم المرأة يؤثر على معدل ذكاء الطفل فيما بعد.

اليكم أكثر الأطعمة التي تزيد من ذكاء الطفل خلال الحمل:

السبانخ لتنشيط خلايا المخ

تعد السبانخ مصدراً رائعاً ومثالياً لعنصر الحديد العضوي، وهو ما يحتاجه الطفل لتكوين عظام قوية وجهاز مناعي قادر على حماية الجسم من الأخطار التي يمكن أن تلحق به، كما تعمل السبانخ على تنشيط خلايا المخ وهذا ما يؤدي إلى تنمية ذكاء الطفل، لذلك احرصي على تناول السبانخ لتغذية وتنمية ذكاء طفلك.

التفاح لينمو الجنين بشكل صحي وسليم

ترجع أهمية تناول الأم الحامل للتفاح لاحتواء التفاح على عناصر غذائية يحتاجها جسم الطفل لينمو بشكل صحي وسليم، كما يساعد تناول الأم لثمار التفاح خلال فترة الحمل على حماية الطفل من الولادة المبكرة وضيق التنفس ومشكلات القلب والشرايين، كما يساعد التفاح على تنمية ذكاء الطفل، لذلك قومي بتناول التفاح كوجبة جانبية بين وجباتك الرئيسية لتجنب الشعور بالجوع وكبديل رائع عن الوجبات الصناعية.

البرتقال للحماية من التشوهات الخلقية

يحتوي البرتقال على فيتامينات وأحماض عضوية رائعة يمكن لها أن تحمي الطفل من الإصابة بالتشوهات الخلقية التي قد تصيبه خلال الأسابيع الأولى من الحمل، كما يعمل تناول البرتقال وعصيره على تنمية ذكاء الطفل.

المكسرات لتنمية مهارات الطفل العقلية

تناول القليل من المكسرات يومياً يضيف للجسم العناصر التي يحتاجها للقيام بالأنشطة الحركية المختلفة، كما يعمل تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا على تنمية ذكاء الطفل وتنمية مهاراته العقلية.

السمك ضروري لنمو مخ الجنين

السمك الغني بالعناصر والأحماض الدهنية وأوميجا 3 هو طعام ضروري من أجل نمو مخ الجنين. وعلى المرأة الحامل أن تتجنب تناول الأسماك المفترسة مثل السمك السيّاف، وذلك لإحتوائها على نسبة كبيرة من الزئبق. فإن كانت الحامل لا تحبّذ تناول السمك الطازج، فيمكنها أن تتناول منتجات الأسماك المعلّبة والتي تعتبر بديلاً جيداً لها.

البيض لتعزيز وظائف الذاكرة عند الجنين

البيض هو مصدر جيد لعنصر الكولين والذي يقوم بتعزيز وظائف ونمو المخ والذاكرة للجنين. تناول البيض كاف لتحصيل نصف الكمية المطلوبة من عنصر الكولين للمرأة الحامل فهو مصدر غني بالبروتين، كما يحتوي على نوع من الحديد القابل للإمتصاص بسهولة، ويزيد البروتين والحديد من وزن المولود وذلك شيء جيد لأن وزن المولود الخفيف يدل على معدل ذكاء منخفض.

الأطعمة الطازجة تحمي مخ الجنين من الخلل

تحتوي الفاكهة والخضروات على مضادات أكسدة قوية، والتي تحمي مخ الجنين من الخلل. إبحثي عن ثمار داكنة اللون مثل التوت والطماطم والكرنب، لأن نسبة مضادات الأكسدة تكون عالية بهذه الثمار. إحرصي على غسل جميع الثمار بعناية لتقضي على أي جراثيم قبل تناولها. في حالات الغثيان والنفور من الطعام، يمكنك إستبدال تلك الأطعمة الطازجة بتناول عصائر طازجة وحساء خضروات طازجة بنسبة 100% بمعدل 5 مرات في اليوم.