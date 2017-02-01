حسناوات يوقعن برجال أعمال ويصوّرونهم أثناء ممارسة الجنس!! - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

القت مباحث الآداب العامة المصرية ، القبض على شبكة للأعمال المنافية للآداب العامة، يديرها صاحب شركة، ويصور السيدات مع رجال أعمال آخرين لابتزازهم.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت عدة بلاغات تفيد قيام صاحب شركة استثمار عقاري، باستقطاب النساء وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الجنسية بدون تمييز مقابل أجر مادي ويصورهم أثناء الممارسة الجنسية لابتزاز الرجال، وخاصة رجال الأعمال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط ” ص.ع.ى ” (25 عامًا)، بدون عمل، مقيمة بشارع جمال عبد الناصر المندرة بحري، قسم شرطة ثان المنتزة، و”س.ع.ح” (23 عامًا) بدون عمل، “و ا.م.ل” (28 عاما) بدون عمل، و”ص.ع.ه” (43 عاما) صاحب شركة استثمار عقاري.

وتم ضبط الأولى حال قيامها بتسهيل الدعارة للثانية والثالثة بأحد كافيهات منطقة المعمورة الشاطئ دائرة قسم ثان المنتزه، مقابل أجر مادي، وضبط عدد 4 أجهزة خليوية، وكارت ميموري بداخله فيديوهات وصور إباحية.