حسناوات يوقعن برجال أعمال ويصوّرونهم أثناء ممارسة الجنس!! - صحيفة صدى الالكترونية

حسناوات يوقعن برجال أعمال ويصوّرونهم أثناء ممارسة الجنس!!
القت مباحث الآداب العامة المصرية ، القبض على شبكة للأعمال المنافية للآداب العامة، يديرها صاحب شركة، ويصور السيدات مع رجال أعمال آخرين لابتزازهم.
وكانت الجهات الأمنية قد تلقت عدة بلاغات تفيد قيام صاحب شركة استثمار عقاري، باستقطاب النساء وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الجنسية بدون تمييز مقابل أجر مادي ويصورهم أثناء الممارسة الجنسية لابتزاز الرجال، وخاصة رجال الأعمال.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط ” ص.ع.ى ” (25 عامًا)، بدون عمل، مقيمة بشارع جمال عبد الناصر المندرة بحري، قسم شرطة ثان المنتزة، و”س.ع.ح” (23 عامًا) بدون عمل، “و ا.م.ل” (28 عاما) بدون عمل، و”ص.ع.ه” (43 عاما) صاحب شركة استثمار عقاري.
وتم ضبط الأولى حال قيامها بتسهيل الدعارة للثانية والثالثة بأحد كافيهات منطقة المعمورة الشاطئ دائرة قسم ثان المنتزه، مقابل أجر مادي، وضبط عدد 4 أجهزة خليوية، وكارت ميموري بداخله فيديوهات وصور إباحية.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6802 ] نشر منذ 3 شهور
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الشبح[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله فوق ذنب الزنا .. تصوير وابتزاز . واللهث وبأي وسيلة عن المال .
اللهم احفظنا والمسلمين من كل سوء .
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2787 ] نشر منذ 3 شهور
القواد عليه من الله ما يستحق .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10052 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 10052 ] نشر منذ 3 شهور
اوكي نغير الاسلوب في الرد على الموضوع علما انه مفيد جدا لانه كنصيحه
المهم كيف تم تصوير رجال الاعمال ؟ هل تم تصويرهم بدون علمهم لا اتصور الا في حالتين اما انهم مخدرين او انهم في شقة النساء والشقه مجهزه بالات التصوير
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12444 ] نشر منذ 3 شهور
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✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13250 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايبلانا
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8146 ] نشر منذ 3 شهور
يالله 😳😳رجال مالي هدومه واخرتها يتعرض للابتزاز…اللي اعرفه الرجل يوقع في المراءه ويبتزها
لكن في مصر والمغرب انقلبت الايه 🤔🤔
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
تجاره ناجحة ١٠٠٪
خل السربوت يسربت على كيفه ثم اقفطه بمقطع ثم طقطق عليه الين يحول كل فليساته اللي مخزنها للحرام وجالس يلعب فيها من هون وهون في حسابك يابطل
هذا اقل شي ممكن فعله مع من يستبيح الزنا ، خلّه طول عمره مرعوب وكل ماتقدر به السن كل مازاد رعبه من الفضيحه
عطاهم الله المال وجالسين يصرفونه بالحرام بدل مايتصدقون منه وينفذونه على الفقراء والمساكين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13876 ] نشر منذ 3 شهور
😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايبلانا !!؟
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
سعيد مكني الشهراني .[ عدد التعليقات: 2359 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهلون الخرفان ..
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3261 ] نشر منذ 3 شهور
هم رايحين للحرام برجليهم يستاهلون