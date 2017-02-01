بالفيديو.. مصور يتعرض لأكثر مقلب مرعب في العالم بمستشفى مهجور - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مصور يتعرض لأكثر مقلب مرعب في العالم بمستشفى مهجور
تعرض شاب لمقلب مخيف أثناء وجوده في مستشفى مهجور، حيث فوجئ بظهور رجل مقنع برأس بومة ومخلبين كبيرين ما أدى إلى انهيار الشاب بشكل مأساوي.
وبدأت الحادثة عندما دخل الشاب الذي يعمل كمصور إلى مستشفى سانت ماري المهجور في منطقة كيركالدي الاسكوتلندية، وبدأ بالتجوال في أرجاء المكان دون أن يعلم بأنه على وشك أن يصبح ضحية أكثر المقالب رعباً على الإطلاق.
ويظهر الشاب وهو يدخل إلى غرفة تحتوي على نافذة كبيرة، وبدأ بوضع معدات التصوير في داخلها وظهره إلى الباب. وعندما استدار إلى الخلف، فوجئ بوجود شخص يرتدي قناع بومة مخيف ومخلبين ضخمين في يديه. ومن شدة الخوف، انهار الشاب وجلس في زاوية الغرفة وهو يجهش بالبكاء، وغطى وجهه بيديه وبدأ بالتوسل للشخص المقنع ليتركه وشأنه. وفي نهاية المطاف استجاب الشخص المقنع لطلب الرجل وانسحب بهدوء مغادراً المكان.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 3 شهور
ماألومه أنا لو مكانه لأثوووور فيه🔫🔫🔫…
سبحان الله مادة الأدرينالين في دم الأنسان
لا خاف ولا صار له موقف….
تخلية يندفع فجأة وبقوة….أو يتجمد مكانه ولا يعرف يتحرك…
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الله.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الي طلع عليهم وش هو ببغاء
ام وبنت واخت وزوجة[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
اييه . ماعندهم شي فاضين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1193 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههه
وجه بوم في مكان مهجور اكيد بينهار مكانه
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
مقلب غبي ومايخوف 😤
وإلا بوم ولابس بدله..؟؟؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12444 ] نشر منذ 3 شهور
شوووووو هيدا بسم الله
امير انا بطبعي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
بنت الغالي الكلام غير الحقيقه