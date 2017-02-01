بالفيديو والصور.. تجمع كبير للتفحيط دون حسيب أو رقيب في محمية تاريخية بعنيزة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ما تتعرض له بيئة محمية الغضاء في عنيزة، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو تظهر عدد كبير من المفحطين والمتجمهرين في المحمية يمارسون التفحيط دون حسيب أو رقيب.

ونشر مغردون على مواقع التواصل مقاطع فيديو عدة وصوراً لمجموعة كبيرة من المتفحطين والمتجمهرين في محمية الغضا يقومون بالتفحيط لسياراتهم ودراجاتهم النارية دون أن ينظروا على العبث الذين يقومون به والتفحيط في محمية بيئية لها تاريخها ويشوهونها بتفحيطهم .

وعلق الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبر حسابه في ” تويتر ” بقوله : ” فعاليات إفساد بيئة محمية الغضا تتسع جغرافيا وتمتد زمانيا تحت مرأى ومباركة الجهات ذات العلاقة بعنيزة والتي لم تتدخل ف إيقاف العبث حتى اليوم ” ، وسط مطالبات للجهات الأمنية بسرعة التحرك ومنع هذه الممارسات.