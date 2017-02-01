بالفيديو والصور.. تجمع كبير للتفحيط دون حسيب أو رقيب في محمية تاريخية بعنيزة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. تجمع كبير للتفحيط دون حسيب أو رقيب في محمية تاريخية بعنيزة
استنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ما تتعرض له بيئة محمية الغضاء في عنيزة، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو تظهر عدد كبير من المفحطين والمتجمهرين في المحمية يمارسون التفحيط دون حسيب أو رقيب.
ونشر مغردون على مواقع التواصل مقاطع فيديو عدة وصوراً لمجموعة كبيرة من المتفحطين والمتجمهرين في محمية الغضا يقومون بالتفحيط لسياراتهم ودراجاتهم النارية دون أن ينظروا على العبث الذين يقومون به والتفحيط في محمية بيئية لها تاريخها ويشوهونها بتفحيطهم .
وعلق الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبر حسابه في ” تويتر ” بقوله : ” فعاليات إفساد بيئة محمية الغضا تتسع جغرافيا وتمتد زمانيا تحت مرأى ومباركة الجهات ذات العلاقة بعنيزة والتي لم تتدخل ف إيقاف العبث حتى اليوم ” ، وسط مطالبات للجهات الأمنية بسرعة التحرك ومنع هذه الممارسات.
فعاليات إفساد بيئة محمية الغضا تتسع جغرافيا وتمتد زمانيا تحت مرأى ومباركة الجهات ذات العلاقة ب #عنيزة والتي لم تتدخل ف إيقاف العبث حتى اليوم pic.twitter.com/tkqRGFv6ZS
— د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 31, 2017
صح النوم[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 3 شهور
النزين رخيص ماعليهم
وديان[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 3 شهور
خلو الناس تنبسط كلها قهوة شاي قَطَة للعشاء
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
اي محميه كلها طعوس وبران
والله من القافة مدري وش ضارين ذَا المسند فيه تقول يفحطون عند بيتك
خلهم يكشتون ويوسعون صدورهم أزين لا يسافرون برا ويسوون المحرمات
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديهم .
كوكو99[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
حتى التطعيس تضايقكم لاراحو لها
وين العبث في الموضوع
كله رمل قاعد يتقلب
والله ان اللي نزل الموضوع معقد
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3261 ] نشر منذ 3 شهور
ما يطعس الا الدشير اللي لا صلاة ولا غيره الله يفك المسلمين من أذاهم
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13250 ] نشر منذ 3 شهور
شرايكم يطعسون بالمريخ خلو الناس تنبسط بالجو الحلو بلا عقد وتضييق ماله داعي
الله المستعان[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 3 شهور
مشكلتنا ببعض أُولائك الذين يدعون المثالية من وراء اقلامهم ، وهم بالواقع اناس بعيدون كل البعد عن ذلك. صحراء قاحلة لايسكنها بشر الخوف عليها من ماذا بالضبط؟ هل الخوف عليها من العبث بأشجار الصنوبر مثلاً ! لاتنسوا أن أغلبهم مراهقون مليؤون بالطاقة والحيوية، دعوهم يبددون طاقاتهم ويمارسون هواياتهم بعيدين عن المساكن، يكفي أنهم مكبوتون من أبسط سبل الترفيه. تحية شكر وتقدير للمنظيم لمثل هذه الفعاليات وجزاهم الله خير لبث الفرح والسرور في قلوب هؤلاء الشباب.
Sniper[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 3 شهور
اقول خلوهم يستانسون وينفهون عن نفسهم، بعدين يالمسند تراهم بالبر ماحولهم احد واجازة وتوهم مخلصين اختبارات خلهم يفلونها لاتصير معقد وتعقد الناس معك
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2787 ] نشر منذ 3 شهور
درباوية همج ضاقت عليكم إلا تفحطون ف المحمية .
طس أنت وياهم شوفوا لكم حدى الخليان وفحطوا الين يطيح مافي روسكم
أنتم وذا المتجمهرين الدلوخ اللي ع أي شئ يتجمهرون.
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 3 شهور
مضايقين الشباب في كل مكان حتى في البر ماخليتوهم بحالهم بعذرهم يوم يتدعشنون ويتشددون يااخي خلوهم يعيشون الحياه ويحسون بطعمها كثره الضغط تولد الانفجار
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4059 ] نشر منذ 3 شهور
تجمع كبير للتفحيط
ويم التفحيط مانشوف غير تطعيس
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4059 ] نشر منذ 3 شهور
تجمع كبير للتفحيط
وين التفحيط مانشوف غير تطعيس
abdul[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 3 شهور
… هههههه.. ذكّرتني بقصص مهرجان الشبابي في منتجع Woodstock صيف ١٩٦٩ حيث تجمّع شباب وفتيات امركا من كل الولايات ل٣ ايام احتفالات الطرب والترويح النفسي. ناصبين خيمهم واكلين شاربين…. من يعرفونهم ومن لا يعرفونهم. المهم علي الامن ان يراقب حتي لا تستخدم هذه الانواع من التجمعات لتوزيع المخدرات علي الشباب بالمجان او تعريضهم وتمرينهم علي ….. لان مثل هذه التجمعات الشباببية وخاصة اذا فيها مبيت في الخلا بدون تواجد الاهل لا تأتي إلا بالويلات والفساد الاخلاقي. الا هل بلّغت؟.
حياة الشقى[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 3 شهور
دامها محميه فكويس عرفو مكانهم بالفطره سبحان الله بس اهم شي كثرو لهم العلف والرودس
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
هذولا شباب القصيم يحبون التطعيس ،، لكن تراه مسموح لهم يطعسون ولا لو هو ماهو مسمحوح ماطعسوو ابد.