أمير يعلق على واقعة عقال محمد عبده: اليوم عقاله والله يستر من بُكرة - صحيفة صدى الالكترونية

أمير يعلق على واقعة عقال محمد عبده: اليوم عقاله والله يستر من بُكرة
تفاعل الأمير خالد آل سعود مع واقعة إلقاء الفنان محمد عبده لعقاله على الجمهور في نهاية الحفل الذي قام بإحيائه في مدينة جدة الرياضية الاثنين الماضي.
وكتب الأمير في تغريدة بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : ” #مزاد_علي_عقال_ابو_نوره اليوم عقاله ، والله يستر من بُكره .. ياربي لا تغضب عَلينا “ .
يشار إلى أن الفنان محمد عبده قام في ختام حفله بإلقاء عقاله على الجمهور والتقطته شاب سعودي، وأعلن الشاب فيما بعد أنه ربما يعرضه للبيع في مزاد مستقبلاً.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه ههههههههه
بصراحة الحفل كااااان رووووووعة…
وأبو نورة أبدع أبداااااااع
جميل جدآ كاالعادة😘😘😘
وحذفةالعقال أمتنان وشكر للجمهور…
وراح وراها مسرع😘😘😘😘
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
وهو صادق..
الله يستر من بكره
ويارب لاتغضب علينا😢
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2787 ] نشر منذ 3 شهور
ياسمو الأمير جملتك👈 ” ياربي لا تغضب عَلينا “ .. ف غير محلها
المفروض تستنكر الغناء مو طش العقال🤔
مسألة العقل و العمائم والمشالح فيها علوم رياجيل وسلوم وعادات القبائل✌️
أبن الوطن[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
اي والله
الله لايغضب علينا
بفعل إعمال السفهاء
اليوم عقاله وبكره سرواله
ابو هلال[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل
سوف يغضب الله علينا
بفعل السفهاء منا
الله يستر من تاليتها
أبو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديه
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 3 شهور
يعني ما جت الا ع العقال
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6802 ] نشر منذ 3 شهور
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 3 شهور
والله الحفل ماله داعي يقام في هذا الوقت ناس تدافع عن الدين والوطن وناس تهايط وتتراقص
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
يمكن على أساس. ابو نوره. معروف. في العالم العرب. والأمير أراد الظهور.
سعيد مكني الشهراني .[ عدد التعليقات: 2359 ] نشر منذ 3 شهور
ايه والله الله يستر من بكره ..
عبدالله[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 شهور
الجنود على الحدود مرابطين وفي حالة حرب
واهل جدة يترقصون
استغفر الله
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2787 ] نشر منذ 3 شهور
فديتش لا دعيتش ينتشي جاشـي علـى لبّـاش
تنعّشني سواليفـش وتنشـل م الحشـا جاشـي
و إليا منش تفدّيتـي فـأنا ردي : فـداش اللاش !
فداش أغلى خفوقٍ ❤️حبش ولا سمع بـش واشـي
شرى قربش وشافش كل شي بعيشته وأغلاش
نشا بأشواقه لشوفش تشـوّق مزنـش الناشـي
و غنّا لش و شل بشيلته مـن شعــره الشـوّاش
ودوّن لش من شعوره شعر ماهو على الماشـي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2242 ] نشر منذ 3 شهور
الشرهه على المنظمين مو المطربين والا مو وقته حفلات وطرب ورقص وتمايل وابنائهم المرابطين لحمايتهم بامس الحاجه لدعاء والتكاتف ضد العدو مو ليالي فنيه وطرب نعوذ بالله من غضبه
سلفي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الغناء مختلف في حكمه ولا انكار في مسائل الخلاف
شبعنا مزايدات وتسييس للدين
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2787 ] نشر منذ 3 شهور
ي جنوبيه قحطانيه
الحلال حلال والحرام حرام ف جميع الأحوال
مافيه آية أو حديث تحث ع الغناء و الموسيقى و الرقص👇🏻
( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ )
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2787 ] نشر منذ 3 شهور
وقال تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا}
جاء في تفسير الجلالين: {وَاسْتَفْزِزْ}: “أستخف”، {بِصَوْتِكَ}: “بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية”، وهذا أيضا ما ذكره ابن كثير والطبري عن مجاهد.
وقال القرطبي في تفسيره: “في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو.. وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه”.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6802 ] نشر منذ 3 شهور
الغناء اختلف العلماء فيه. محد يقدر يحرمهه أو يفتي من كيفهه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6802 ] نشر منذ 3 شهور
الغناء اختلف العلماء فيه. محد يقدر يحرمهه أو يفتي من كيفهه
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13876 ] نشر منذ 3 شهور
صفر على الشمال
أبراهيم تركى العتيبي[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم حسن الختام
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2787 ] نشر منذ 3 شهور
ي سلفي
الأمر المختلف عليه ف الحديث ( دع مايريبك إلا مالايريبك ) 👀👇🏻
وقد بين ابن القيِّم رحمه الله معنى مقولة “الغناء بريد الزِّنا”، فقال: “وذلك لما يجلبه على النفس من التعلُّق بغير ذِكْر الله، والصَّدِّ عن القرآن، والإعراض عن سماعه؛ لأنَّه لا يجد فيه لذَّةً ولا متعةً، بخلاف حاله مع مزمار الشيطان، فكم وجدنا من أناسٍ يردِّدون الأغاني ويخشعون لها أعظم من تردادهم لذِكْر الله أو خشوعهم بسماع القرآن، فيضعف إيمانهم؛ لأنه لا يجتمع في قلب إنسانٍ مزمار الشَّيطان وكلام الرَّحمن، فلابدَّ أن يطرد أحدهما الآخَر”
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2242 ] نشر منذ 3 شهور
وانا داريه يا جوري لكن اتكلم بما انها صارت ها الحفلات والا كلن يدري الحلال بين والحرام بين ولكن قل من يتبع؟ والله الهادي
🍃🌺جُوري[ عدد التعليقات: 2787 ] نشر منذ 3 شهور
وقال في “إغاثة اللَّهفان”: “إنك لا تجد أحدًا عُنيَ بالغناء وسماع آلاته – إلاَّ وفيه ضلالٌ عن طريق الهُدى علمًا وعملاً، وفيه رغبةٌ عن أستماع القرآن إلى أستماع الغناء، بحيث إذا عَرَضَ له سماع الغناء وسماع القرآن عَدَلَ عن هذا إلى ذاك، وثَقُلَ عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يُسْكِت القارئ ويستطيل قراءته، ويستزيد المغنِّي ويستقصر نَوْبَتَه، وأقلّ ما في هذا: أنْ يناله نصيبٌ وافرٌ من هذا الذمِّ – إن لم يَحْظَ به جميعه – والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياةٍ يحسُّ بها فأمَّا مَنْ مات قلبه وعَظُمَتْ فتنته؛ فقد سَدَّ على نفسه طريق النَّصيحة:
{وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}
( عقلك ف رأسك تعرف خلاصك )
انتهى.
ساهر العيني[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 3 شهور
الاخت جوري جزاك الله خير وزادك تقى وهدى
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13250 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه وش قصدة الامير
qlq[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله اعادة الغناء والترفية
عقبال كل المملكة مدن الترفية العالمية والسينما العالمية وما يرفة النفس والروح للكبير قبل الصغير
الله يبارك في حكامنا والقائمين
سويلم[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
ما فيها شي اليوم عقاله و بكره سرواله سوق حره
سويلم[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
الأمير قصده بكره يبيع سرواله اشاره ذكيه من سمو الأمير
غرام[ عدد التعليقات: 1972 ] نشر منذ 3 شهور
ليتهم خلو الحفل للعائلات ،،،
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13250 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه انا اقول يجيب ملابسة كلها وينثرها على الجمهور وكل واحد وحظة وش يطلع له
عاشق المدينه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
والله بسطار جندى من جنودنا على الحدود اغلى من عقال محمد عبده
عابر ولكن[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 3 شهور
يعني ع اساس انه رامي العقال تقدير للجمهور
…
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
رامي الحقيقة[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته … وبعد : ـ
يا أمير خالد بن سعود لو تكرمت ووضعت يدك في يدنا و طالبنا المسؤولين بمنع تلك المهرجانات و ايقافها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مملكتنا الحبيبة والغالية علينا حفظها الله وحفظ قادتنا وشعبها من كل شر ومكروه .
هذا مجرد طلب مني يا امير خالد فأتمنى منك بالتكرم بالموافقة على ذلك ..
زائر[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
تم الهجوم علي الفرقاطه السعوديه في يوم الحفله لانشغالهم .
احمد الحميدي[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 3 شهور
قمة التناقض ما يحصل بيننا
جنودنا على الحدود يحمون بلادنا ورواتبهم لا يكفي قوت اسبوعهم
واناس من الداخل يلعبون بثروات البلاد بالملائين ويشكلون خطر من الداخل
الواقع[ عدد التعليقات: 4099 ] نشر منذ 3 شهور
السعودية دولة مثل باقي الدول ومتطورة متكاملة الأركان دولة وسطية راقية يوجد فيها مهرجانات واحتفالات الا تعتبرون من تشدد داعش ونظرة العالم لما يسمى بدولة الخلافة انتم تقلدونهم أيها الاخوان والمتشددون من حيث لا تعلمون وتثبتون راي دول العالم انكم انتم من يفرخ الاٍرهاب خذ اسرتك واغلق على نفسك الأبواب والشبابيك وشاهد قنوات المجد وأحزن وأبكي بس ابعد عن القافة الدولة ادرى بما تعمل وتقدم وحتى أنشئت موسسات وهيئات لمثل هذه المهرجانات والاحتفالات والمسرح والفن بكل اشكاله ولن يمنعنا حوثي او متزمت داعشي من الفرح والابتسامة وحب الآخرين والتعايش مع كل البشر
أبو نايف العتيبي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
أهل جدة يتراقصون ومبسوطين لأن الذي يده بالماء ليس كالذي يده بالماء
أهل جدة ما عندهم عيال مرابطين بالحدود شغلهم مال ورقص ولم ينفع هؤلاد الدولة بشي
نطالب بإعادة نظر
أما الشايب محمد عبده نهايته مظلمة إن لم يتب ندعوه للعودة لربه وترك الغناء والمجون
أبو نايف العتيبي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
تعديل
أهل جدة يتراقصون ومبسوطين لأن الذي يده بالماء ليس كالذي يده بالنار
أهل جدة ما عندهم عيال مرابطين بالحدود شغلهم مال ورقص ولم ينفع هؤلاد الدولة بشي
نطالب بإعادة نظر
أما الشايب محمد عبده نهايته مظلمة إن لم يتب ندعوه للعودة لربه وترك الغناء والمجون
ساهر العيني[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 3 شهور
المدعو الواقع حبه في عينك تعميها يارب
الدوله والشعب كل منهم ملزم بشرع الله يابغلو
ساهر العيني[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 3 شهور
ابو نايف العتيبي انت سفيه عارف ليش لانك عممت على اهل جدة
وش دراك ان اهل جدة مافيهم احد مرابط في الحد الجنوبي
التعميم لغة السفهاء الجهله
خلك تاخذ اثمهم اهل جدة كلهم
رااايق[ عدد التعليقات: 2549 ] نشر منذ 3 شهور
تعليق سويلم .. (ما فيها شي اليوم عقاله و بكره سرواله سوق حره) .. هههههههههه
أبو نايف العتيبي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
ساهر العيني ألفاظك تدل على تربيتك وبيئتك ومجتمعك
أنا أتكلم عن النسبة الكبرى
هل تقارن أهل محايل عسير بلد صغير لا يصل ٠٥٪ من جده قدم أكثر من ٧٠ شهيد ولم يتراقص أهل تلك المناطق أو يحيون الغناء والمجون بل قاموا بسد الثغور ومراقبة الحدود وأنت ومن هم على شاكلتك تتراقصون مع محمد عبده وتتسدحون على الكورنيش وتتسلتحون في الأسواق
شوف المفارقة يا عديم التربية
أما أهل جدة من القبائل وأهل الغيرة فهم في مكان واحد مع كل غيور على البلد ومدافع معه ليس مع كل متراقص وناقص
ابوبندر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
خالف تذكر( هذا طريق الشهره )
أبو نايف العتيبي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
ساهر العيني ألفاظك تدل على تربيتك وبيئتك ومجتمعك يا منبطح
ساهر العيني[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههه
الظاهر اني اوجعتك يابو نايف كان الله بعونك
الصراخ على قدر الالم
أبو نايف العتيبي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
خليك منبطح وما يحتاج تصيح لأنك واسع ٦٠ الله لايبلانا