أمير يعلق على واقعة عقال محمد عبده: اليوم عقاله والله يستر من بُكرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفاعل الأمير خالد آل سعود مع واقعة إلقاء الفنان محمد عبده لعقاله على الجمهور في نهاية الحفل الذي قام بإحيائه في مدينة جدة الرياضية الاثنين الماضي.

وكتب الأمير في تغريدة بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : ” #مزاد_علي_عقال_ابو_نوره اليوم عقاله ، والله يستر من بُكره .. ياربي لا تغضب عَلينا “ .

يشار إلى أن الفنان محمد عبده قام في ختام حفله بإلقاء عقاله على الجمهور والتقطته شاب سعودي، وأعلن الشاب فيما بعد أنه ربما يعرضه للبيع في مزاد مستقبلاً.