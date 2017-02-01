نزاهة: وظيفة «سركيس» مازالت شاغرة.. والقضية تحت الدراسة - صحيفة صدى الالكترونية

نزاهة: وظيفة «سركيس» مازالت شاغرة.. والقضية تحت الدراسة
أكد عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أن وظيفة اللبنانية “كريستي سركيس” مازالت شاغرة بحكم النظام، ومضى قائلًا: “بموجب أنظمة الخدمة المدنية لا يجوز إشغال وظيفة بغير سعودي إلا إذا لم يتوفر سعودي لشغلها” مضيفا أن قضية تعيين “سركيس”، كـ مستشارة للعلاقات العامة بالخطوط السعودية، لا تزال تحت الدراسة.
وقال العجلان أن توظيف غير سعوديين في وظائف توجد كفاءات مؤهلة لشغلها تعتبر مخالفة، مبينًا أنه لا يجوز أن نطلق عليه “فساد” إلا إذا قمنا بالبحث والتدقيق والتمحيص منتقدا تعيين بعض الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة المملوكة للدولة لغير السعوديين في وظائف تتوفر بها كفاءات سعودية مؤهلة لشغلها وفقًا لـ “الوطن”
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أعلنت التحقيق فى استعانة الخطوط الجوية العربية السعودية بسيدة لبنانية لشغل منصب إدارة داخل منظومتها رغم توفر مؤهلين سعوديين لشغل المنصب وذلك تفاعلا مع بلاغات 3 مواطنين تقدموا بها عبر حساب الهيئة.
وكانت مواقع التواصل شهدت انتقادات كثيفة حول قرار تعيين الخطوط الجوية العربية السعودية لسيدة لبنانية تدعى (كريستي سركيس) في منصب مديرة العلاقات العامة والإعلام وعبروا عبر تويتر عن عدم رضاهم على هذه الخطوة في ظل وجود كفاءات سعودية مؤهلة في مختلف مجالات العلاقات العامة.
فيما نفت الخطوط السعودية تعينها في منصب مديرة العلاقات العامة والإعلام حيث المتحدث الرسمي للخطوط السعودية منصور البدر أن السيدة اللبنانية كريستي سركيس، ستعمل في الخطوط السعودية كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي، نظير خبرتها في هذا المجال في شركات طيران عربية وشركات دولية.
القرنيs@s@….قآآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁
سر كيس
قلنا لكم السر ×الكيس..
عمومآ أحلى مافي ربعنا أنهم شاطرين فالتدقيق والتمحيص والترقيع😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10052 ] نشر منذ 3 شهور
ما قصرت نزاهه وان شاء الله تجد من يشغل هذا المنصب في الخطوط السعوديه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 3 شهور
أنا أخو العيال…..توي أنتبهت لصورة سركيس
فالصورة فوق…..😍😍😍
أقول خلوها تترزق الله هالضعيفة
هذي مو سر كيس
الا…سر أكيااااس بعد
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Abdullah[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 شهور
الشي المستغرب من الجنسية اللبنانية اذا حصلت اي شخص معه ها الجنسية في السعودية تحصله بوظيفة مرموقة بشركة يكون فيها مدير حسابات او قسم ……وراتب ما يقل عن 15 الف ريال طيب ليش ما احصل سباك او كهربائي او خباز لبناني او صاحب تاكسي وش الي يفرقه عن الجنسية المصرية والسورية والسودانية؟؟؟
عدد سكان لبنان تقريباً 6 مليون هل نقدر نقول علم اكيد لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لكن التجار الخونه يحنون الى اصولهم بتوظيف ابناء جلدتهم الاصلية
والسعودي اهل الديره تحصله بوظيفة سكرتي او سواق او مندوب هذا الي حاصل با السعودية للاآسف رغم لا سمح الله اذا قامت حرب تحصلهم هم والمجنسين او الناس الي يفرون من البلد ونحنا الي راح نحميها
Abdullah[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 شهور
طبعاً انا ما اقصد كل المجنسين ابراص للذمة لا ان نصفهم فيهم الخير والبركه وراح تحصلهم اول الناس للدفاع عن ترب السعودية ولكن اطالب بوظائف للعاطلين والزام التجار بتوظيفهم وعدم فصلهم ويكون بوظائف برواتب مجزية
لا تقل عن 8 الاف ريال للمجتهد
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
أبوغادة[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 3 شهور
الخطوط القطريه اعلنت قبل يومين عن تعين سعوديه للعلاقات والاعلام فيها .
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13250 ] نشر منذ 3 شهور
بلا سركيس بلا بطيخ السعودي اولى
محمد الرويلي[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 3 شهور
أبوغادة ابشرك الخطوط القطرية عينت سعودية وفيه غير السعودية 4 سعوديات يشتغل بمناصب بالخطوط
يعني السعودية بكبرها ماتشوف بناتها وانهن كفو ليش كذا دايم سباقين على الاجنبي او الاجنبية
الشبح[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف تم التركيز على كيفية توظيفها .. ولم يتم حتى ذكر أن من ساعد او خالف النظام سيتم معاقبته ومحاسبته …
على قولتهم / هذا بلا ابوك ياعقاب
نصاب[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 3 شهور
للأسف الخطوط السعودية بها وظائف يشغلها أجانب مع وجود سعوديين بنفس الشهادة وعاطلين
ساري[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 3 شهور
واضح ان دور (نزاهة) هو مجرد رعاية للفساد وشرعنة وتبرير له لااقل ولااكثر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10052 ] نشر منذ 3 شهور
مع الاسف المسؤلين الاداريين لا يهمهم السعوده بل هم ضدها يمين بالله لو بناتنا يلبسون قصير على الاقل الى حد الركبه لفتحت لهن الوظائف عند ضعفاء النفوس اعداء الشرف والشهامه
المشكله ليست مقتصره على الخطوط السعوديه فلو زرت السفارات والقنصليات والملحقيات الثقافيه في الخارج لوجدتها تعج بالاجنبيات والاجانب بالرغم من وجود السعودين والسعوديات و فيهم الكفاءه والقدره بل افضل من الاجانب ويستطيعون ان يحلو محل الاجنبي ولكن المشكله ان العله باطنيه .