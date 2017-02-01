نزاهة: وظيفة «سركيس» مازالت شاغرة.. والقضية تحت الدراسة - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أن وظيفة اللبنانية “كريستي سركيس” مازالت شاغرة بحكم النظام، ومضى قائلًا: “بموجب أنظمة الخدمة المدنية لا يجوز إشغال وظيفة بغير سعودي إلا إذا لم يتوفر سعودي لشغلها” مضيفا أن قضية تعيين “سركيس”، كـ مستشارة للعلاقات العامة بالخطوط السعودية، لا تزال تحت الدراسة.

وقال العجلان أن توظيف غير سعوديين في وظائف توجد كفاءات مؤهلة لشغلها تعتبر مخالفة، مبينًا أنه لا يجوز أن نطلق عليه “فساد” إلا إذا قمنا بالبحث والتدقيق والتمحيص منتقدا تعيين بعض الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة المملوكة للدولة لغير السعوديين في وظائف تتوفر بها كفاءات سعودية مؤهلة لشغلها وفقًا لـ “الوطن”

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أعلنت التحقيق فى استعانة الخطوط الجوية العربية السعودية بسيدة لبنانية لشغل منصب إدارة داخل منظومتها رغم توفر مؤهلين سعوديين لشغل المنصب وذلك تفاعلا مع بلاغات 3 مواطنين تقدموا بها عبر حساب الهيئة.

وكانت مواقع التواصل شهدت انتقادات كثيفة حول قرار تعيين الخطوط الجوية العربية السعودية لسيدة لبنانية تدعى (كريستي سركيس) في منصب مديرة العلاقات العامة والإعلام وعبروا عبر تويتر عن عدم رضاهم على هذه الخطوة في ظل وجود كفاءات سعودية مؤهلة في مختلف مجالات العلاقات العامة.

فيما نفت الخطوط السعودية تعينها في منصب مديرة العلاقات العامة والإعلام حيث المتحدث الرسمي للخطوط السعودية منصور البدر أن السيدة اللبنانية كريستي سركيس، ستعمل في الخطوط السعودية كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي، نظير خبرتها في هذا المجال في شركات طيران عربية وشركات دولية.