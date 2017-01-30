مقاتلات روسية تشن غارات على مواقع لداعش بدير الزور - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

نفذت مقاتلات حربية روسية طويلة المدى، غارة على مواقع تنظيم “داعش” في محافظة دير الزور بسوريا، أسفرت عن تدمير نقطتي قيادة والعديد من مخازن الأسلحة.

وقالت مصادر إعلامية روسية، إن 6 قاذفات حربية أقلعت من الأراضي الروسية لتشن أحدث ضربات جوية تستهدف داعش في دير الزور.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، أن ست قاذفات طويلة المدى قصفت أهدافاً لـ”داعش” في محافظة دير الزور.

وتشهد مناطق دير الزور اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والتنظيم، وسط قصف روسي متواصل لمواقع التنظيم.