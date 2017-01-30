الأنصاري يغيب عن تدريبات الاتحاد بسبب آلام الظهر - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الإثنين، غياب الكويتي فهد الأنصاري، بسبب شعوره بآلام في الظهر، حيث منح الجهاز الفني اللاعب راحة خوفا من تفاقم الإصابة، قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في ديربي جدة ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري جميل للمحترفين علي ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويحتل الاتحاد المركز الثالت برصيد 35 نقطة بفارق خمسة نقاط عن المتصدر الهلال, وبفارق نقطتين فقط عن الفريق الأهلاوي صاحب المركز الثاني.