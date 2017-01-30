حملة رقابية بالرياض تزيل 71 كشكا ومسلخاً عشوائيا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

شنت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية الروضة، مؤخراً حملة رقابية استمرارا لحملاتها الرقابية المكثفة على المخالفين والباعة الجائلين في نطاق البلدية، لبسط النظام والقضاء على المخالفات حفاظاً على المظهر الحضاري للعاصمة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

وقال المهندس عبد الله بن سليمان الطيار، رئيس بلدية الروضة، إن فرق البلدية بالتعاون مع فرق المهمات والواجبات والجهات المختصة قامت بإزالة 9 مسالخ عشوائية بطريق الدمام، وإزالة 43 شبكا للأغنام على طريق الشيخ جابر، كما أسفرت الحملة عن إزالة جميع بسطات الباعة الجائلين، وإزالة 62 كشكا لبيع شاي الجمر والبليلة والخضار والفواكة.

وأضاف المهندس الطيار، أن فرق البلدية قامت باتخاذ الإجراءات النظامية كافة وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين لمنع تكرار هذه المخالفات مجدداً، مؤكداً استمرار هذه الحملات في كافة أنحاء العاصمة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ مثل هذه المخالفات وأي مواقع عشوائية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها والعمل على إزالتها.