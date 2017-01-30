بالفيديو.. تحذير للفتيات من أحد مشاهير سناب شات تفضحه فتاة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تحذير للفتيات من أحد مشاهير سناب شات تفضحه فتاة
كشفت فتاة سعودية من خلال مقطع فيديو متداول عن استغلال احد مشاهير سناب شات لحسابه في مساومة الفتيات وإجبارهن على تقديم تنازلات غير اخلاقية مقابل تقديم العديد من الهدايا لهن.
و يظهر الفيديو المسجل بصوت الفتاة نص المحادثة التي دارت بين فتاة و بين هذا الشخص ، بعد أن أخبرها بأنها فازت معه في المسابقة ،وهو يطلب منها أشياء غير اخلاقية.
و في نهاية الفيديو قدمت الفتاة تحذيراً لجميع الفتيات من عدم الإنقياد وراء المسابقات الوهمية التي تقدمها جهات غير معلومة وممن هم على شاكلته، على حد قولها، محذرة من الانسياق وراء مروجي الجوائز والهدايا لأهداف غير أخلاقية.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6696 ] نشر منذ 3 شهور
سؤقهه ماشي لانهه محصل رخيصاات يبيعون شرفههم
واي شي مقابل الفلؤؤس وغيرهاا 😁😁😁😅😅
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
اسال مجرب وتاسل دكتور
حكيم[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
ياربي لك الحمد حرام استخدام كلمة مشاهير !! مشاهير على ويش ؟! انه يستعرض بنفسه او يقول كم نكته والا ايش ؟! هذه للاسف تسمى مشاعر نقص وناتجة عن الاحباط الذي يعاني من هؤلاء المستعرضين !
المشاهير تقال للمخترعين و المؤلفين والعلماء في مختلف التخصصات باختصار الأشخاص الذين قدمو شيء للعلم وافادو مجتمعاتهم والإنسانية بشكل عام
صداوي[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 3 شهور
صح لسانك ياحكيم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله الله يكفانا شرها برامج التواصل ويستر على بنات وشباب المسلمين قسم تخوفني رغم ان ماعندي منها ولله الحمد بس من سمعتها وخربت بيوت الناس الله المستعان
فانوس[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف ياليت فقط متوقف على الشباب
بعض البنات تنشر حسابها وكل ما راحت سوق او مول قالت انا الان هنا وتسوياعلان حق نفسها وبعدين تقول الشباب يتحرش فيني
وين ولي الامر والد الفتاة ما يتدخلون لهذي المهزلة من بناتهم او اولادهم
إسلام[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 3 شهور
إللي تحذر في الفيديو هي نفسها اللي في المسابقه وهذه نتيجه حتمية للدخول في حسابات أشباه الرجال والمخانيث وبعدين تجي تستشرف أحشمي نفسك وخليكي على حسابات نسائيه أفضل من قلة الحيا إللي صايره
البنات أصبحوا مقرفات قله منهن من تحافظ على شرفها ودينها وتربيةأهلها والتعليقات في المواقع أكبر دليل على الرخص
111[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
صدقت يااسلام واللي هنا اكبر دليل تشوف لهن تعليقات مخزية على الاخبار الجنسية وتيجي على مثل هالاخبار تسنهجن وتستنكر وتقول عنهن بنات …
احمد[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 3 شهور
والله ماخس من هاذا الحيوان الا بنات الخسه ونذاله وقليلات الادب ولا وش تبي برجال اي انكان رجل غريب عليها
بنات الرجال والحمائل في بيوتهن محصنات يصعب على هاذا التافه وامثاله الوصول لهن لاكن كل صاقطه ولها لاقطه وطيور على اشباهه تقع
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
111واسلام دامكم تسيؤن الظن بنا عشان تعليقات لاهي تبرج ولامقاطع ليه قاعدين تردون عليناوتعلقوون معنا اتركو الصحيفه دامها بنظركم هي وبناتها غير شريفه اتقو الله ولا تظلمون بنات الناس
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
الم تعرفني فاكرمني بحسن
ظنك …..حسن الظن راحه لا
يعرفها لا من جربها ..فاحسنو
الظن تطيب حياتكم
111[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 3 شهور
ماقلت كلامي تبلي انا متابع واشوف تعليقات مخزية لبنات على الاخبار الجنسية واخبار ثانية يستنكرون سوالف البنات قليلات الحيا هذا مو تناقض بعدين انا ماذكرت اسماء كلامي اقصد فيه بنات عارفين حالهم ليش اخذتي الكلام عليك!! لاحقك شك بنفسك وماراح نترك الصحيفة عشان كم وحدة ماهي متربية ولافيها ذرة حيا وكل ماشفنا قلة حيا بنتكلم وماراح نسكت ليش زعلانة انتي ان فيه ناس تستنكر قلة الادب والحيا !!!!
مسافات[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايبلانا اهل السنابات مابقي الا يورونا كيف يدخلون الحمام !! اعوذ بالله من هذه العينات القذرة ومن نهج نهجهم والبنت المنحرفة اللي لاحسيب ولارقيب في ستين داهية .
سلمان 🔥[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 3 شهور
الشباب يلهثون ورا شهواتهم عشان كذا الشباب عطالة وفقر وعنوسة وفشل دراسي وعقوق والدين لانه بايع نفسه لشهوته وحتى ما يفكر بعقاب ربه البنت هذي انا أشوفها سوت اللي عليها حذرت وان شاء الله ربي يفضح كل واحد ما يخاف ربه ببنات الناس على فكرة ترا الشباب الداشر الصايع يركض ورا الفضائح وبعدين يستشرف على خلق الله كثير شباب امثاله للأسف
111[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 3 شهور
يقول سقراط تكلم كي اراك احنا هنا بصحيفة ونعرف بعض من التعليقات ومن تعليقات الشخص نعرف اخلاقة لسانك حصانك ان صنتة صانك ! عندي سؤال جنوبية ليش تدافعين عن اصحاب التعليقات المخزية وعديمة الادب هل تعجبك هذة التعليقات وتحبين تقرأينها ؟ انا شخصيا اشعر بالغثيان والاشمئزاز منها ومن قائلها ولهذا انتقدهم
إسلام[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاءالله تبارك الرحمن يا ست قحطانيه هو الذنب عندك تبرج بس وفينك عن آية (ومايلفظ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد) وآية (وقلن قولاً معروفا) تبغي تفهميني إن أبوكي وزوجك وأخوكي وولدك يدرو إنك تتكلمي مع رجال وتضحكي معاهم وتمزحي ويوصل الموضوع لكلام خادش بينكم هذا أكبر دليل على إنكن تعرفن أن ماتقمن به ذنب عظيم وتعريف الذنب هو ماحاك في نفسك وكرهت أن يراه الناس
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3239 ] نشر منذ 3 شهور
صحيح انتشر هذا الفيديو ولكن صاحب الحساب يقول انه حسابه متهكر وواحد من الشباب حب يسيء لسمعته وبعد يبي يبيع الحساب قام بالحركة هذي عشان يرتفع سعر الحساب يعني شغلة هكر مثل ما يقول على العموم المواقع فيها خطورة كثيرة انتبهوا منها شباب وبنات والبنت ما قصرت معه فضحته وشباب حافظوا على السمعة الطيبة لكم بالمواقع السمعة ثم السمعة ثم السمعة لانه اغلب شباب المواقع للأسف سمعتهم بالأرض ما يحتاج أقول الأسباب 😳😳
مستقعد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
كلهم نفس الطينه هذا زق و هم مغرافه
و الي يضحك الي ينفضحون يقولون ما هم حنا تهكر الحساب او ما هو لي فاهمين الخطه 😂😂😂 جعلهم ف حريقه وش علينا منهم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
لا ابشرك يا111واثق الخطوه يمشي ملك لكن بعض القذف والشتم للبنات وكأنهم اعداءلكم مو حلو وانت ماخصيت عممت
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
لا ابشرك يا111واثق الخطوه يمشي ملك لكن بعض القذف والشتم للبنات وكأنهم اعداءلكم مو حلو وانت ماخصيت عممت كل ها الشي حرام وقله حياوسمعه يا سسيف ويشهد الله اني اخجل على نفسي لما اقراء واسمع قصص بسبب مواقع التواصل وكأني انا والعياذ بالله ادري وانا ضد مايصير واخاف الله ونقمه وابتلاءه والله لا يبلانا بما عبنا اما بخصوص الصحيفه انا من ظمن معلقين الصحيفه ومتابعيها ماجيتها عارضه نفسي
ويعيب غيره الصحيفه للكل مواطن واراء لا اكثر واهلي لعلمك يدرون ويثقون فيني ومادخلت اماكن مشبوهه والعياذ بالله بس البعض لوثها بسبه لنا كبنات ان شفتم غلط من غيري حددو ولا تعممون وتظلموني انا وغيري 👎
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
احترم نفسك يا سيفوه والله يظلمك مثل ماظلمتني واسئت الظن فيني 💔💔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
لبه فاهمني غلط يا 111 انا مدافعت بس انتو عممتو انا ضدهم وكرهت اسلوبهن وبغيت ارد عليهن بس خفت يزعلون مني والا ضايقني والله كلامهم
مسافات[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 3 شهور
يا111 للعلم حتى لاتختلط عليك المعلومات سقرا ط اليوناني لم يترك اي كتابات غير مانقله عنه تلاميذه افلاطون وزينوفون وارسطو اما (تكلم كي اراك ) التي ذكرت فهي (تحدث فاحكم كيف اراك ) وهي لتلميذه زينوفون حين كان يدخل في جدل مع فلاسفة عصره ..فلاتتحدث بمالاتعلم .. اما الجنوبية فلم تقل الاالحق فقد اصبحنا امام جيل تشوهت اخلاقهم واصبحوا يمارسون انحطاطات يخجل منها الشيطان فان كنت تتعاطف معهم فاذهب الى اقرب مستشفى حتى لاتصاب بالغثيان ويغمى عليك هنا بسبب حساسيتك المفرطة !!!
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12382 ] نشر منذ 3 شهور
مع إني أعشق التصوير بس ما حبيت السناب ☺️
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
السموحه من سيف انا لخبطت بين الاسماء اسلام اللي مو مثل اسمه وسيف وكلامي مقصود لاسلام 👍
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1713 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1713 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1713 ] نشر منذ 3 شهور
عذرك مقبول اختي جنوبيه قحطانيه بس انتي وسعي صدرك .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
تسلم اخوي سيف وربك كريم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
ماجيت ادور في المواقع علاقات
ولا قلت تكفى يا غلاهم إضافة
اجي اسج النفس في گل حزات
وارمي هموم كـدرتنـي بالكتابه😰
مها[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
يقول تبارك وتعالى:”فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي بقلبه مرض ”
ومنهن من تسال عن الحال والاحوال..ومن تتفقد غيابه..ومن تهديه القلوب والورود …ومن تصف شكلها وخلقها ولبسها …ومن تهلل وترحب..وتتناقش معهم في مواضيع استحي من وصفها…والحجة ..احنا هنا في الصحيفة اخوان..ومن سنين ما حصل بيننا شيء…او مشاكل…ما فكرنا ان هذه السنين من عمرنا هي إمهال من الله …وما هذه الإخوة التي تجعلها تتبادل كلمات المدح والإعجاب مع اجنبي ..
والله لو لم يكن في قلبه مرض .. ..سيخور ويفتن وسيضعف قلبه وايمانه وهو يقرا كلمات وكأنه يسمعها : نورت الصحيفة…الصحيفة ما لها طعم بدونك..فين فلان من زمان فاقدينه… تروح وتجي بالسلامة …انتبه لنفسك..مع ما يصاحب العبارات من قلوب و ورود…ثم الحديث يجر بعضه..او احيانا في تبادل الفتيات التعليقات فيما بينهن فتصف الكثير من خصوصياتها ..وتتحدث براحة ..والرجال يقرؤون..حتى انهم صاروا يعرفون الاعمار والأعمال والحالة الاجتماعية والطول والعرض والوزن ..انرى هذا الحديث مناسبا في صحيفة ؟!!
يا رجال اتقوا الله في النساء ..ورفقا بالقوارير..أترضاه لأختك؟!..أترضاه لامك؟!..أترضاه لزوجتك؟!..والمسلمون كذلك لا يرضونه لنسائهم…احذروا ان يكونوا خصامؤكم يوم القيامة..
وأنتن يا نساء اتقين الله في الرجال.. فَلَو ان واحدة حادثت زوجك بهذا الكلام لأقمت الدنيا ولَم تقعديها..ولو قال لك احنا اخوان ..لصرخت وجننت..و لن تقبلي بهذا عذرا ..
يشهد الله ان حديثي هذا فقط لما أراه مكتوبا ع ..وأما ما عدا ذلك فلا حكم لي على احد وكلنا امرنا الى الله ..وعلى المؤمن ان يحذر مواطن الشبهات…التي تجعله محل تهمة في دينه وأخلاقه …واعتذر ان اسأت اوتجاوزت..
مها[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
في قلبه مرض
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
جزا ك الله خير اخت مها ولم تخطىء بإي حرف كتبتيه ونسأل الله الهدايه والثبات لنا جميع ونسأله ان يغفر لنا وللجميع الزلات
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1713 ] نشر منذ 3 شهور
اختي جنوبيه قحطانيه لاتردين على ..اللي اسمها مها لانها مريضه عقليا وعنده مرض اسمه سوء الظن والنيه انصحك اختي جنوبيه قحطانيه طنشي وتجاهليها لانك انتي فوق مستواها ولاتردين عليها
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1713 ] نشر منذ 3 شهور
اختي جنوبيه قحطانيه ترا اللي اسمها مها.. افضل حل لها التطنيش انتي ماسويتي شئ فيه كفر او جريمه او اي شئ سلبي انتي اعتذرتي لي عشان لخبطه الاسماء وهذا بحد ذاته يدل على حسن نيتك واخلاقك واقسم بالله تراني ما ادري عن اعتذراك بخصوص تتداخل الاسماء يعني بالصدفه يعني لو وحده غيرك كان ما اعتذرت وطنشت اختي جنوبيه قحطانيه الله يبعد عنك كل مكروة ودمتي بخير انشاء الله .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
من يفقد آعصآبه على آدنآة مآ جآه تأكد آن ، نفسه / حزينه .. كتومه – لآ تسأل آللي ، منغبن .. عن نوآيآه قدر ، ظروفه وآن زعل / لآ تلومه . طيب يا اخ سيف😊
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1713 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1713 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 10002 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض تكون الردود والتعليقات على الموضوع المطروح ونبتعد عن تشخيص الموضوع وكأننا اعداء لبعض
في هذه الصحيفه يجب ان يستفيد كلا منا من الاخر ولا نحول الموضوع الى هجوم الى العضو المشارك لان كل عضو حر في ابداء رأيه فيما يطرح من مواضيع فالمفروض ان لا يكون مشاركتنا ردا على مشاركة العضو بل تكون على الموضوع نفسه وعلى فكره ترى يوجد اعضاء باسماء وهميه يسعون الى اثارة المشاكل بيننا ولجعلنا اعداء لبعض فنتبهوا لهؤلاء وتجنبوا اي رد او مشاركه فيها هجوم عليك حاول ان تتجاهلها وعلق على الموضوع فقط
بالنسبه للموضوع فارى ان البنت ما قصرت وجهة النصيحه والله اعلم بخفايا الامور فجزاها الله خير على نصيحتها
جداوي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
السبب الايفون والله ياقصص طلعت من وراه
إسلام[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 3 شهور
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
وعنك اخ سيف وعن الجميع تسلم وحق وواجب علي الأعتذار التسامح والاعتذار تعودت عليها وانا اختك ولي قلب مهما واجه وتعب فهو ابيض 😊ومتسامحه حتى لوكان الشخص هو الغلطان والمسامح كريم اخ سيف
العجمي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهدي شباب المسلمين والله ماحصلت مشاكل ونكشقت اسرار البيوت الا من هذه الاجهزه والبرامج اخبار في الصحف والمواقع خبر ابتزاز مساومه على الشرف والعرض وابتزاز مادي وجسدي بسب حب الشهره او علاقه محرمه
او حب زائف والضحيه نساء ومراهقين وحتى للاسف من متزوجات اين عقول النساء بعد ماتقع في المصيبه تطلب الهيئه او الشرطه للقبض من ابتزها بعد ان اكتشفت انه ليس مهند التركي بل طلع وحش فيقا نعم
الغالب من البنات تشاهد الافلام المدبلجه وتتمنى حب نفس ممثل
والمشكله كل بيت مايخلو من الاجهزه الكفيه من الاب الى الام وحتى الاطفال وحتى الشغاله السواق
صحيح انك منعت بنتك من الخروج من بيت الا بامر منك لكن اذا كان عندها جهاز كمبيوتر او جهاز ذكى وانترنت
هي بكبسة زر تتواصل مع العالم وربما وقعت في مواقع او برامج تواصل اجتماعي هناك من الذئاب البشريه الذين يستغلون سذاجه النساء واغلبهم للاسف يستبيحون اعراض الناس والله لو يطبق شرع الله فيهم وحكم صارم لما تمادى مثل هذا وامثاله لكن الحمد لله هناك نساء مثل هذه الاخت الكريمه التي تشكر على تنبيه لكي لايقع اي من بنات ضحيه لهذا الكلب البشري وامثاله من
واتوقع اذا انه سوف يدعي ان حسابه مخترق وانه ليس هو من يتحكم في حساب حاليا
واتمني الاخت ناشره مقطع التوجه الى الجهات الامنيه لتقديم شكوى لكي ينال عقابه الرادع
مها[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
اختي جنوبية لقد قرأت كلامي بنفسك وفهمت ما قلت وعرفت انني لم اسمي او احدد احدا …لأنني تكلمت عن افعال لا أشخاص …ولو اعترضت على كلمة لقبلت منك ….فكلامي يؤخذ ويرد…
ولكن جاء من أكد لك انني اقصد اعتذارك عن كلام كتبته بالخطأ …ولو عدت لحديثي لتأكدت انني أتكلم بشكل عام ..فأنا لم أتهجم عليك او اخصك بالحديث..كما صوروا ذلك بل كان حديثا عاااااما…ووالله ما كتبت الا تناصحا في الله ولله …
ام رائد[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 3 شهور
اكيد لاقي سوقه
الشبح[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 3 شهور
الواضح في الموضوع … صار اخذ وعطا
يعني من غير المعقول يطلب منها مالايرضي ويساومها كذا من الباب للطاقة . اتوقع وهذا مايحدث من الرخيصات قصص ملفقة .
يعني فشلت فالحصول على ماتريد قامت لفقت القصة .
لاحول ولا قوة الا بالله .
MZAJY[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
انا ارى ان الردود في اغلبها اصبحت تبادل للتهم والدخول في النيات
القضية المطروحة يجب مناقشتها بشكل عام دون سب او تجريح او تحديد اشخاص بعينهم
محمد الرويلي[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 3 شهور
وليش تشارك اصلن كلهم كذابين
او انها تبي تشهر راعي الحساب
الله لايبلانا بس
سعيد مكني الشهراني .[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم اولا ..العنو الشيطان اعوذبالله من الشيطان الرجيم ..وحصل خير وكل واحد يصلح سيارته ..ووسعو صدوركم وانا خوكم ..وهذا مكان للتعليق لااكثر ..الله يسعدكم جميع ويوفقنا وياكم لما فيه الخير ..
Dr mohd[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
اسلام ومها و١١١
الله يعطيكم الف عافيه وكفيتوا ووفيتوا
Dr mohd[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
اخ سيف اما انك تدافع للبنات لسبين ليس لها ثالث وكلها اسوأ من بعض
اما انك ترضى ان اختك تكتب تعليقات والله تستحي البنت المحترمه تقوله الا مع زوجها
او انك ماترضاه لكن تبغى تعجب البنات هنا لانك تدافع عنه حتى وان كانوا ع خطاء
ع كل حال الله يهديك ويهديهم
حافظ الود[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 3 شهور
طيب وش جركن ع هذا الشي الوحده تروح برجولها وتعطي الشاب وجه واذا ما ناسبها قالت لحقوا علي الاحتشام في بس في لبس العباية الاحتشام في كل شي والي بعيده عن الله عمرها ما ترتاح في حياتها ولا تعرف معنى الاحتشام ولا العفه ابد الله يهدي الجميع يارب ويستر على بناتنا وبنات المسلمين يارب
Bistrot[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 شهور
أنا ملاحظ إن بعض بنات الجنوب بخلاف البنات الأخريات (عفوا لا أقصد جنوبية قحطانية ) عندهن تجاوزات وأريحية مبالغة في الحديث مع الشباب ولا أدري ما هو السبب وعلمت من أنهن جنوبيات مما يطرح من أسئلة شخصية على بعضهن أحياناً وأتمنى أن لا يكون هذا مدعاة للابتذال والجرأة وذهاب الحياء في مواضع أخرى .
إسلام[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعافيك Dr mohd
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 3 شهور
خلگ دوم متسامح بالعفو والتقدير
وإترك نوايا البشر داخل صدورها
خـل الخلـق للخـالـق مهمـا يصـير
لان حسابها بعد ما تدخل قبورها