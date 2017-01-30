بالفيديو.. تحذير للفتيات من أحد مشاهير سناب شات تفضحه فتاة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

كشفت فتاة سعودية من خلال مقطع فيديو متداول عن استغلال احد مشاهير سناب شات لحسابه في مساومة الفتيات وإجبارهن على تقديم تنازلات غير اخلاقية مقابل تقديم العديد من الهدايا لهن.

و يظهر الفيديو المسجل بصوت الفتاة نص المحادثة التي دارت بين فتاة و بين هذا الشخص ، بعد أن أخبرها بأنها فازت معه في المسابقة ،وهو يطلب منها أشياء غير اخلاقية.

و في نهاية الفيديو قدمت الفتاة تحذيراً لجميع الفتيات من عدم الإنقياد وراء المسابقات الوهمية التي تقدمها جهات غير معلومة وممن هم على شاكلته، على حد قولها، محذرة من الانسياق وراء مروجي الجوائز والهدايا لأهداف غير أخلاقية.