بالصور.. الهلال يضم طلال عدار كلاعب هاوي - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أنهى مسئولو نادي الهلال، اليوم الإثنين، إجراءات انضمام طلال بن يحيى عدار إلى صفوف الفريق كلاعب هاوي لتدعيم خط الدفاع خلال الانتقالات الشتوية الجارية، لينضم بموجب هذا التوقيع لفريق الهلال الأولمبي لكرة القدم.

ووقع اللاعب عقود انتقاله للهلال في مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض، ومثل الهلال في توقيع العقد سعد المنصور مدير إدارة الكرة بالفريق الأوليمبي.