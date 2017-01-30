إطلاق اسم وزير التجارة والمالية السابق على أحد شوارع الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

أطلق الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، اسم وزير التجارة والمالية السابق الدكتور سليمان بن عبد العزيز السليم الذي وافته المنية يناير الماضي على أحد شوارع مدينة الرياض، تقديرا لمسيرته العملية.

وفي المقابل قدم نجلا الوزير السابق ماجد وعبد العزيز السليم عن شكرهما لأمير منطقة الرياض على تقديره لمسيرة والدهما العملية بتسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسمه، مثمنين لسموه هذه المبادرة غير المستغربة على قادة بلادنا بتكريم من عملوا وقدموا للوطن.

جاءت تلك الخطوة بعد استقبال الأمير فيصل بن بندر اليوم الاثنين في مكتبه بقصر الحكم لنجلي وزير التجارة والمالية السابق اللذين قدما للسلام على سموه.