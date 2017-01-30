ننشر أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية لوظائف جامعة بيشة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي (صدى):

أعلن الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي لجامعة بيشة اعتماد مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي نتيجة الاختبار التحريري للمسابقات الوظيفية وذلك بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل فرع وزارة الخدمة المدنية في عسير، واللجنة العليا للمسابقات الوظيفية في الجامعة.

و اوضح العلياني أن المقابلات الشخصية ستبدأ لمن اجتاز الاختبار التحريري بدءاً من ١٤٣٨/٥/١٨ وفق جدول زمني يوضع على الموقعْ وتصل المرشحين رسائل نصية على جوالاتهم بذلك.

للإطلاع على الأسماء و معرفة مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي من هنا http://bisharesult.com/ub.asp.