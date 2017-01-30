وزير العمل يصدر قراراً بحظر فصل السعوديين بشكل جماعي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل أن وزير العمل أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي الغفيص؛ أصدر قراراً يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي.

وأوضح أبا الخيل أن القرار يتضمن؛ إيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة؛ مشيراً أن بياناً تفصيلياً مرتقباً سيوضّح التفاصيل.