وزير العمل يصدر قراراً بحظر فصل السعوديين بشكل جماعي - صحيفة صدى الالكترونية

وزير العمل يصدر قراراً بحظر فصل السعوديين بشكل جماعي
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل أن وزير العمل أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي الغفيص؛ أصدر قراراً يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي.
وأوضح أبا الخيل أن القرار يتضمن؛ إيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة؛ مشيراً أن بياناً تفصيلياً مرتقباً سيوضّح التفاصيل.
sma_abha[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 3 شهور
ما صلحت شي
بيفصلون كل يوم واحد
ضد أخبار صدى[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
تم
محمد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 3 شهور
طيب اذا مافيه حل لتقليص الخسائر وتجنب الإفلاس إلا بفصل ثلث الموظفين وش تبيهم يسوون ؟
ينتظرون حتى تفلس شركتهم ويسرحون جميع العاملين ؟ بعض القرارات غير منطقية
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13178 ] نشر منذ 3 شهور
قصده افصلوهم واحد ورى الثاني ولا من شاف ولا من سمع مالت عليك انت وقراراتك
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 3 شهور
قرار فاشل هذا بدل ما يوقفوا ويجدوا حل الا يؤيدوا الشركات والقطاع الخاص على فصل السعوديين وضياعهم واسرهم من اكل العيش
قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ياحضرة الوزير
عاد خذوا هالسالفه
شركة انا موظف فيها
من شهر 7 العام تقريبا او يمعنى ادق وقت خصم البدلات من الدوله علىالموظفين انخصم حتى احنا علينا رغم ضعف الراتب
واللي يقهر اكثر
بين اللي مسجل في التامينات وبين اللي ينزل بالحسابات فرق شاسع اكثر من 1200 ريال وينها مدري
طيب الحين تسجيل بحساب المواطن
ايش اسجل الدخل
ان سجليت االحقيقه والي ينزل لي بحسابي بيكتشوف انه غلط بمجرد يشيكوا على التأمينات وان سجلت اللي بالتأمينات هنا انا كذبت برضوا على نفسي وعلى الدوله ايش الحل ممكن يكون ياوزير العمل ويادولتنا الحبيبه ويامن تفهموا الوضع ولا تحبوا الظلم كيف التصرف بالله
لااحد يقول اشتكي لمكتب العمل لان مكتب العمل ماينصف ولا منهم فايده غير اكل ومرعى وقلة صنعى ماغير فطول مع الصبح وشاهي ويرخوا بكروشهم اللي كرش الواحد كنه كرش بعير