شاب وفتاة يقتحمان منزل إماراتي لممارسة الجنس - صحيفة صدى الالكترونية

شاب وفتاة يقتحمان منزل إماراتي لممارسة الجنس
قضت محكمة في دولة الإمارات بسجن شاب وفتاة من الجنسية الآسيوية، الفتاة مدة عام مع الإبعاد، وسجن الشاب مدة شهرين والجلد 80 جلدة مع الإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، بعد اقتحامهما منزل إماراتي دون إذنه، وهتك العرض بالرضا والزنا.
وتفصيلا ، تلقت الشرطة بلاغا من مسكن أحد المواطنين أبلغ فيها أنه شاهد الشاب والفتاة في وضع مخل للآداب داخل منزله.
ونفت المتهمة أمام المحكمة ممارستها الجنس مع المتهم، مؤكدة أنها لم تلتق به وأنه هو من دخل مسكن كفيلها، وحاول التودد إليها، لكنها لم تستجب له وطالبت بالبراءة وتسفيرها إلى موطنها، موضحة أن لديها ظروفا عائلية صعبة وتستلزم سفرها إلى موطنها.
فيما أنكر المتهم -بدوره- اختلاءه بالمجني عليها، وأنه هتك عرضها بالرضا ومارس الجنس معها، وطالب ببراءته من التهم الموجهة إليه. وبناء على الوقائع حكمت المحكمة بحكمها السابق.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 3 شهور
حكم غير عادل
يفترض ينحكموا حكم واحد
اما موضوع الانكار ف اتوقع فيه فحص وتحليل يطلع الحقيقه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10002 ] نشر منذ 3 شهور
اين الدليل عند صاحب البيت بما ان الاثنان انكرا واقعة الزنا ؟ قد يجوز ان صاحب البيت اتهمهما لكي يتخلص من تسفيرها ورواتبها وتذكرة سفرها لانها شغاله عنده . ثم لماذا يحكم على الشغاله سنه سجن وعلى المقتحم المنزل شهرين مع الجلد ؟ الحكم فيه ضلم للشغاله
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13178 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهلون
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13735 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12382 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايبلانا
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 6693 ] نشر منذ 3 شهور
😏😑
!!!
ميدوتبوك[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 شهور
صباح الخير دانه كيفكي ولله انا هالغيبة كنت في المانياء مع الوالدة للعلاج ورجعنا من يومين
ميدوتبوك[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 شهور
صباح الخير دانه كيفكي ولله انا هالغيبة كنت في المانياء مع الوالدة للعلاج ورجعنا من يومين
العجمي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
المحاكم طبعا في اغلب الدول لا تطبق الشريعه الاسلاميه عكس السعوديه طبعا