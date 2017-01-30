شاب وفتاة يقتحمان منزل إماراتي لممارسة الجنس - صحيفة صدى الالكترونية

فيصل ابراهيم(صدى):

قضت محكمة في دولة الإمارات بسجن شاب وفتاة من الجنسية الآسيوية، الفتاة مدة عام مع الإبعاد، وسجن الشاب مدة شهرين والجلد 80 جلدة مع الإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، بعد اقتحامهما منزل إماراتي دون إذنه، وهتك العرض بالرضا والزنا.

وتفصيلا ، تلقت الشرطة بلاغا من مسكن أحد المواطنين أبلغ فيها أنه شاهد الشاب والفتاة في وضع مخل للآداب داخل منزله.

ونفت المتهمة أمام المحكمة ممارستها الجنس مع المتهم، مؤكدة أنها لم تلتق به وأنه هو من دخل مسكن كفيلها، وحاول التودد إليها، لكنها لم تستجب له وطالبت بالبراءة وتسفيرها إلى موطنها، موضحة أن لديها ظروفا عائلية صعبة وتستلزم سفرها إلى موطنها.

فيما أنكر المتهم -بدوره- اختلاءه بالمجني عليها، وأنه هتك عرضها بالرضا ومارس الجنس معها، وطالب ببراءته من التهم الموجهة إليه. وبناء على الوقائع حكمت المحكمة بحكمها السابق.