كشف تفاصيل جديدة حول غرق معلم الشعيبة وحرس الحدود يواصل البحث - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول المعلم بثانوية الخندق أحمد مساعد الشريف، الذي اختفى أثناء خروجه في نزهة بحرية مع طلابه قبل أسبوع، مشيراً أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل البحث عنه.

وأوضح في ملابسات الحادثة أن المعلم حضر إلى نقطة قرية القطان بمنطقة الشعيبة ومعه 11 شخصاً، وطلبوا تصريحاً لدخول البحر المفتوح لغرض النزهة فقط لمدة أربع ساعات تبدأ من الرابعة عصراً وتنتهى الثامنة مساءً من اليوم نفسه، مؤكداً أن التصريح لا يسمح لحامله بالسباحة أو الغوص ويقتصر على النزهة والصيد فقط.

وأضاف أنه في تمام الساعة السابعة، تلقت نقطة حرس الحدود بقرية القطان بلاغاً من قائد القارب الذي كان يقلّهم يفيد بفقد أحد المرافقين معه في البحر، بعد نزوله للسباحة، حيث ابتعد عنهم ثم اختفى عن الأنظار وفُقِد في الموقع.

وعلى الفور وضعت فرق البحث خطط للبحث عن المعلم المفقود وبدأت بالفعل جهود البحث عنه بمشاركة أكثر من 50 غواصاً من منسوبي حرس الحدود والمتطوعين.

كما تم تمرير بلاغ فقدانه لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بجدة وجميع مراكز حرس الحدود التابعة لمنطقة مكة المكرمة، إضافةً إلى ذلك تم تسيير دوريات بعيدة المدى وزوارق ساحلية وحوّامات بحرية، بجانب مشاركة طائرة عمودية تابعة لطيران الأمن بوزارة الداخلية.