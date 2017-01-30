بالفيديو بقوة 220 فولت كهرباء يتخطى بمصر المغرب في الوقت القاتل - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

تأهل منتخب مصر إلي دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بعد الفوز علي المغرب بهدف دون رد في دور ربع النهائي.

وسيطر التعادل السلبي علي مجريات اللقاء حتي الدقيقة 87 حتي نجح محمود كهربا لاعب الاتحاد ومنتخب مصر في تسجيل هدف الفوز ليقود بلاده للمربع الذهبي.

وضرب منتخب مصر موعدا مع منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي للبطولة.