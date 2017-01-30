بالفيديو بقوة 220 فولت كهرباء يتخطى بمصر المغرب في الوقت القاتل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو بقوة 220 فولت كهرباء يتخطى بمصر المغرب في الوقت القاتل
تأهل منتخب مصر إلي دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بعد الفوز علي المغرب بهدف دون رد في دور ربع النهائي.
وسيطر التعادل السلبي علي مجريات اللقاء حتي الدقيقة 87 حتي نجح محمود كهربا لاعب الاتحاد ومنتخب مصر في تسجيل هدف الفوز ليقود بلاده للمربع الذهبي.
وضرب منتخب مصر موعدا مع منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي للبطولة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1349 ] نشر منذ 3 شهور
مبروك لمصر و محمود كهربا لاعب نادي الزمالك و المعار لنادي الأتحاد للتوضيح
مغابش[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروك لاشقائقنا المصريين يستاهلون كل خير
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروك.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 3 شهور
1000 مبروك للمنتخب المصري وهردلك للمنتحب المغربي،وبرافو للكرباء.
حسام الدرديري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
شوفلي فيشه جنبك ياااااكهرباء