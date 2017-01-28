أحلام تبارك عودة شيريهان للساحة الفنية.. والأخيرة ترد بثلاث رسائل - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

وجهت الفنانة أحلام خلال برنامج “Arab Idol” الذي يعرض عبر شاشتي “MBC1” و “MBC مصر، رسالة إلى الفنانة شيريهان باركت فيها عودتها إلى الساحة الفنية، قائلا ” أهلا وسهلا فيكي مرة تانيه في عالم الفن، راح تنورينا وراح تضيفي الكثير “.

من جانبها وعبر حسابها على تويتر، ردت شيريهان بثلاث تغريدات قالت في أولها، ” وما أجملها رسالة حب من حبيبتي حبيبتي حبيبتي أحلام “، وتابعت شيريهان في تغريدة ثانية بالقول ” أنتم يا حبيبتي جميعكم نجوم ومبدعي مصر والوطن العربي من تضيئوا بفنكم الأصيل وإبداعكم العظيم سماء الفن والإبداع العربي “، واختتمتها بتغريدة ثالثة قالت فيها، ” أنتم من تنيروا قلوب العالم والوطن العربي وأنتم أيضا من تضيئوا وتشرفوا قلب شيريهان.. قلبي يشكرك يا حبيبتي “.

الفنانة أحلام لم تكتفي برسالتها في البرنامج، وغردت عبر حسابها قائلة، ” أقل ما تستحقين لأنك تستحقين أكثر ولأنك أعطيتنا الكثير والكثير وكلنا بانتظارك يا ملكه “، وهي التغريدة التي أعادت شيريهان نشرها عبر حسابها.