 أحلام تبارك عودة شيريهان للساحة الفنية.. والأخيرة ترد بثلاث رسائل - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 6

    مايو

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أحلام تبارك عودة شيريهان للساحة الفنية.. والأخيرة ترد بثلاث رسائل

أحلام تبارك عودة شيريهان للساحة الفنية.. والأخيرة ترد بثلاث رسائل
متابعات(صدى):

وجهت الفنانة أحلام خلال برنامج “Arab Idol” الذي يعرض عبر شاشتي “MBC1” و “MBC مصر، رسالة إلى الفنانة شيريهان باركت فيها عودتها إلى الساحة الفنية، قائلا ” أهلا وسهلا فيكي مرة تانيه في عالم الفن، راح تنورينا وراح تضيفي الكثير “.
من جانبها وعبر حسابها على تويتر، ردت شيريهان بثلاث تغريدات قالت في أولها، ” وما أجملها رسالة حب من حبيبتي حبيبتي حبيبتي أحلام “، وتابعت شيريهان في تغريدة ثانية بالقول ” أنتم يا حبيبتي جميعكم نجوم ومبدعي مصر والوطن العربي من تضيئوا بفنكم الأصيل وإبداعكم العظيم سماء الفن والإبداع العربي “، واختتمتها بتغريدة ثالثة قالت فيها، ” أنتم من تنيروا قلوب العالم والوطن العربي وأنتم أيضا من تضيئوا وتشرفوا قلب شيريهان.. قلبي يشكرك يا حبيبتي “.
الفنانة أحلام لم تكتفي برسالتها في البرنامج، وغردت عبر حسابها قائلة، ” أقل ما تستحقين لأنك تستحقين أكثر ولأنك أعطيتنا الكثير والكثير وكلنا بانتظارك يا ملكه “، وهي التغريدة التي أعادت شيريهان نشرها عبر حسابها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 3 شهور

الغنى والسعادة الحقيقة في الآخرة..ولكن في شمس البارودي ثبتها الله أكبر مثال .. نسأل الله الهداية وحسن الخاتمة .