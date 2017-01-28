الداعية القرني: من تلعنه الألسن هو الخاسر - صحيفة صدى الالكترونية

الداعية القرني: من تلعنه الألسن هو الخاسر
شدد الداعية الإسلامي الشيخ عائض القرني، على متابعيه ضرورة كسب ود الآخرين، بالقول والفعل، مؤكدا أن من تلعنه الألسن هو الخاسر.
وكتب القرني، على حسابه الرسمي على تويتر،: “هنيئاً لمن بات والناس يدعون له، وويل لمن نام والناس يدعون عليه، وبشرى لمن أحبته القلوب، وخسارةً لمن لعنته الألسن”.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15135 ] نشر منذ 3 شهور
رضاء الناس غاية لاتدرك…يبوعبدالله
سعيد مكني الشهراني .[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجعلنا وياكم من المحبوبين عند الله وخلق الله ..
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شئ رضى الله فقط لأن محبة الله لعبده سبب دخول الجنة ،، اما الناس براحتهم يحبون ولا لا 😝
jamalco[ عدد التعليقات: 5252 ] نشر منذ 3 شهور
والمنافق أبو وجهين المرائي في الوجه مرايا وفي القفا سلايه _ وتراه يمدح أقواما ويرفعهم / وبعد عام يسب القوم نكرا // كقوله وصالح بالنار إتحرق جبهته