الداعية القرني: من تلعنه الألسن هو الخاسر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شدد الداعية الإسلامي الشيخ عائض القرني، على متابعيه ضرورة كسب ود الآخرين، بالقول والفعل، مؤكدا أن من تلعنه الألسن هو الخاسر.

وكتب القرني، على حسابه الرسمي على تويتر،: “هنيئاً لمن بات والناس يدعون له، وويل لمن نام والناس يدعون عليه، وبشرى لمن أحبته القلوب، وخسارةً لمن لعنته الألسن”.