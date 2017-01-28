 الداعية القرني: من تلعنه الألسن هو الخاسر - صحيفة صدى الالكترونية

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الداعية القرني: من تلعنه الألسن هو الخاسر

الداعية القرني: من تلعنه الألسن هو الخاسر
عادل الحربي(صدى):

شدد الداعية الإسلامي الشيخ عائض القرني، على متابعيه ضرورة كسب ود الآخرين، بالقول والفعل، مؤكدا أن من تلعنه الألسن هو الخاسر.

وكتب القرني، على حسابه الرسمي على تويتر،: “هنيئاً لمن بات والناس يدعون له، وويل لمن نام والناس يدعون عليه، وبشرى لمن أحبته القلوب، وخسارةً لمن لعنته الألسن”.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 3 شهور

الله يجعلنا وياكم من المحبوبين عند الله وخلق الله ..

[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور

اهم شئ رضى الله فقط لأن محبة الله لعبده سبب دخول الجنة ،، اما الناس براحتهم يحبون ولا لا 😝

[ عدد التعليقات: 5252 ] نشر منذ 3 شهور

والمنافق أبو وجهين المرائي في الوجه مرايا وفي القفا سلايه _ وتراه يمدح أقواما ويرفعهم / وبعد عام يسب القوم نكرا // كقوله وصالح بالنار إتحرق جبهته