كاتب سعودي: زوجتي تقود السيارة أفضل مني - صحيفة صدى الالكترونية

كاتب سعودي: زوجتي تقود السيارة أفضل مني
استنكر الكاتب الصحافي أحمد الحناكي على المجتمع السعودي استمرار رفضه لبعض الأمور الحياتية التي يراها من وجهة نظره عادية مثل قيادة المرأة للسيارة ودخول السينما مؤكدا في مقالة له منشورة بـ “الحياة” تحت عنوان “السينما وقيادة المرأة للسيارة” أن زوجته تقود السيارة ببراعة أكثر منه بشهادة أبنائهما، كما أنها معها ثلاث رخص للقيادة.
وتساءل الحناكي عن مغزى رفض قيادة المرأة للسيارة في المملكة السعودية فقط، مؤكدًا أن السبب ليس له علاقة بالدين وإلا حرمته الدول الإسلامية الأخرى لافتا إلى الجوانب السلبية لعدم قيادة المرأة السيارة، منها جانب أخلاقي في استقدام سائق غريب، يذهب ويجيئ مع زوجته وأطفاله.
وأشار إلى رفض وجود قاعات للسينما بالمملكة بدعوى الاختلاط والفساد، مؤكدًا أن الاختلاط موجود في كل مكان في الأسواق والمستشفيات وأضاف : “فرص الأطفال في مشاهدة أفلام إباحية أو غير مقبولة أو تدعو إلى العنف في السينما معدومة، بينما فرصهم لمشاهدتها في منازلهم ترتقي لنسبة الـ70 في المئة وأكثر، وبعضهم يشاهدها مع والديه”.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 3 شهور
والله ماصدق هذا الكاتب حينما قال لو كانت حرام كان حرمتها الدول الاسلامية لأن كثير من الدول الاسلا’مية تعلم انالخمر حرام ويباع عادي وتعلم بعض الدول الاسلامية ان الزنا حرام ومع ذلك تبيحه او تتغاضى عنه وهذا الكاتب نقول له رفض المجتمع ليس لأنه حرام لأن جدتي رحمها الله كانت تعلم بهذا انه ليس حرام ولم يقل احد انه حرام ولكن في مجتمعنا المحافظ يدرك ابعاد وخطورة القيادة لانه لايريد من المرأة أن تذهب للورشة والبنشري وتقابل رجل المرور في الشارع وكل ماله علاقة بما يؤديالى امتهان كرامتها ولهذا فمصيبة ركوبها مع سائق ارحم من مصائب متعددة سوف تحيط بها من كل جانب ( بنشري، سمكري، ميكانيكي، سائق سطحه، ولا ننسى صاحب زينة السيارات، بائع قطع الغيار، مغسلة سيارات والخ….. أما اصحاب الفزعات صائدي الفرائس فسوف نشاهدهم مسنترين على الطرق بانتظار متعطلة وهي بجانب سيارتها وسوف تجد الف شهم تحت امرها، فلا تكن غبيا اكثر من ادلازم أيها الكاتب
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 3 شهور
خبت وخسرت يالحناكي
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15135 ] نشر منذ 3 شهور
باين فيك أنك غشيم مو بس فقيادةالسيارة ياحنكووووك….
غشيم حتى فالكتابة…..
أصلآ من أسمك شكلك من الي يحبون دقت الحنك
وكلامك عن وجوب الأختلاط ومشاهدةالأطفال للأفلام الأباحية والعنف…وتقديرك لنسبة70%
هذا شي في داخل بينك أنت وتحاول تعكسه على المجتمع…
أقول ياحناكي مبروك دام زوجتك تسوق أحسن منك….
حاول تستغل الفرصة وتسجل في أوبر ولا كريم..
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15135 ] نشر منذ 3 شهور
عموما كلامة كله فاشوووووش…
هو بس يبي يعلم الناس أن زوجتة تسوق..
لاأقل ولا أكثر…
وهذي الزبدة من الأخر😎
الحربيSS[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 3 شهور
هذي مشكلة السفر للخارج يشوف الدنيا مفتوحه للآخر وبيطبقها عندنا
لا ياناقص الرجوله فيه الهيئة واقفتن في بلعومك
سعيد مكني الشهراني .[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 3 شهور
اقول هب مثل راسك يالحناكي ..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 3 شهور
اذا انت فاشل في قيادة السياره غير ماهو فاشل
بعدين السينما صارت قديمه في كل الدول ومعظمها اقفلت
القنوات الفضائيه غطت عليها
فابلع لسانك في حنكك واسكت
رااايق[ عدد التعليقات: 2542 ] نشر منذ 3 شهور
يااا أحمد الحناكي ..أذا أنت تبغي زوجتك تسوق براحتك .. !!
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لكن تبغي تفرض على الناس هذا ماهو من حقك .. وكل راع مسئول عن رعيته…
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بعدين أيش دخل الأفلام الأباحيه في السينمات !! يعني ياا تسون عندنا سينمات أو أن الأطفال بيشاهدون عندنا الأفلام الأباحيه ..!!!!
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من جد عندك تفكير للأسف عقيم …!!
ابو عايد[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 3 شهور
اشهد بالله يالحناكي انك …
ابو ابراهيم[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
مبروك دخلها الفورميلا 1
ابو عمار[ عدد التعليقات: 9946 ] نشر منذ 3 شهور
اتصور ان الكثير من النساء يرفضون فكره القياده للسياره وان كانت تعرفها وتفضل ان يكون لها سائق تركب معه وهي مرتاحه . المرأة السعوديه كالملكه في بيتها و في سيارتها ومع زوجها واولادها وهي مرتاحه نفسيا بل اكثر راحه من اللي عندها سياره وتخدم نفسها بسيارتها . لو عملت استفتاء في دول الخليج مع النساء الاتي يقدن سياراتهن لوجدت ان النسبه الكبيره منهن تحسد المرأة السعوديه على وضعها الاجتماعي لانها مخدومه في كل شي ومرتاحه
عاجل1[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله إنك علمتنا.. معلوماتك خطيرة في الحقيقة أول مرة ندري عنها.
ولكن جرب دع زوجتك تنطلق من الرياض للمزاحمية ونشوف وش يصير!!
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3212 ] نشر منذ 3 شهور
لابد من تعليم المرأة القيادة وقت الضرورة كيف تتصرف مثل السواق يغمى عليه فجاة لا سمح الله وغيرها من الأمور
مسلط[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 شهور
رح … انت وزوجتك برا للي عطوها رخص اما السعوديه تخسي خط أحمر
فيه عادات وتقاليد متلازمة مع شرع الله
العتيبي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
ليس في تعليم المراءة السياقة وقت الضرورة ما يمنع ولاكن يا الحناكي من الطبيعي ان زوجتك تقود افضل منك بشهادة اطفالك لأنك غير كف لقيادة بيتك فوجد منهو اكفاء منك لقيادة البيت والسيارة
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 3 شهور
مازلنا ع هذا الموال
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 3 شهور
الزوجة عندها 3 رخص للقيادة ….. من أي الدول أخذتها
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 3 شهور
السنما جاية جاية في الطريق
🍃🌺جوري[ عدد التعليقات: 2639 ] نشر منذ 3 شهور
كاتب سعودي: زوجتي تقود السيارة أفضل مني🤔
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وفرحان حضرتك اصلاً هي ( قادتك ) ثم قادت السيارة ي الرخمــ😂ههههـــه😂!
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 3 شهور
السينما أولى من قيادة الحرمة
الدوسري[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه يااخي تقول ان زوجتك عندها رخصة قيادة طيب هذا شي يخصك اما حنا نقولها لا ولا والف لا وبعدين انت كاتب وتقول هذا الكلام ياخي طلعو بنات وحريم ورفضو قيادة السيارة وفتح ابواب السينما واذا كان طموحك هذا هذا شي يرجعلك بس حنا عندنا غاريه علي محارمنا وافهم كلمة غاريه على محارمنا وحط تحتها 100 خط
مسافر[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 3 شهور
طيب وش نسوي لك انت وزوجتك اللي فرحان فيها ، اطلع من البلد وخليها تسوقك مثل … في بلد ثاني .
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13044 ] نشر منذ 3 شهور
والله ماهمكم سينما ولا قيادة سيارة كل همكم المرأه السعودية مو عارفين كيف تخلونها مثل الدول الثانية تطلع كاسية عارية لا والي ولا ضوابط شرعية و لو سوو سينما للرجال وسينما للنساء منفصلين ماراح يعجبكم وبينابحون يبون المرأة تختلط مع الرجال وتتخلى عن حجابها ساعتها ينبسطون
الرجل الذي كويس❤️ جدة غير[ عدد التعليقات: 9510 ] نشر منذ 3 شهور
تبا لك
فوفو 20[ عدد التعليقات: 4988 ] نشر منذ 3 شهور
فيه كثير حريم يسوقون خاصة البدويات 😂 ما فيها شيء اهم شيء احترام القانون ☺️
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 3 شهور
قياده المراه ماهي حرام لاكن المصيبه اذا الحريم اشتروا سيارات بتزيد الزحمه والحوادث دبل
سحاب[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 3 شهور
دام انها متعلمه ومعها رخص قياده اكيد بتعرف حتى غيرها لو بتتعلم بتعرف محد ولد من بطن امه عارف كل شي ،، والمشكله مو بالقياده المشكله في المشاكل والصعوبات اللي بعد القياده
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2108 ] نشر منذ 3 شهور
تعليق جوري جميل
وبعدين خلها بالمرة تتعرف على البنشري
أنت فعلًا ديوث وتريد الدياثة لزوجتك
الحمدلله الذي عافانا ،،،
ابو ترررركي..[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
هذا تحريض على مخالفة الأنظمة يستحق العقاب
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
اتمنى ان المرأة تقوود لكن بقوانين وشروط بس ،، اولها لايسمح للعامل الأجنبي يتكلم معها إلا باالورش فقط والمفروض تكون تحمل سلاح ناري حماية لها فقط مو للقتل وتكون السيارة مظلله فقط والسلام ختام.