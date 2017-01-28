ترامب يعلق برنامج استقبال اللاجئين السوريين في أمريكا 4 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أمرًا تنفيذيًا، يعلق برنامج قبول اللاجئين السوريين إلى أميركا لمدة أربعة أشهر، وسيعطي الأمر التنفيذي الأولوية لطلبات اللجوء على أساس الاضطهاد الديني للأقليات بعد فترة تعليق البرنامج.

وعلق ترامب أيضًا وبشكل فوري برنامج الإعفاء من التأشيرات، فيما وقع قرارًا تنفيذيًا آخر يتصل بمجال الهجرة ويتضمن تشديد إجراءات المراقبة على الحدود من أجل وقف دخول “الإرهابيين المتشددين” إلى الولايات المتحدة.بحسب ما ذكرت قناة “العربية”.

وقال ترامب في ختام حفل اقيم في مقر وزارة الدفاع بمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جميس ماتيس مهام منصبه “ساوقع قرارا تنفيذيا لاطلاق اعادة بناء ضخمة للقوات المسلحة للولايات المتحدة، لوضع خطة لطائرات جديدة، لسفن جديدة، لموارد جديدة ومعدات جديدة لرجالنا ونسائنا العسكريين”.